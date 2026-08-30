Tecno

Cómo tener 15 GB gratis en Google Drive, Gmail y Google Fotos: paso a paso

Un buzón saturado o videos acumulados pueden dejar sin margen para guardar documentos, por eso conviene revisar qué ocupa más, eliminar lo pesado primero y aplicar mantenimiento periódico

Google Drive lleno: recomendaciones para liberar espacio en tu cuenta y no tener que pagar más
Google Drive lleno: recomendaciones para liberar espacio en tu cuenta y no tener que pagar más
Guardar

El almacenamiento gratuito de 15 GB que Google ofrece en Drive, Gmail y Fotos es un recurso clave para millones de personas en todo el mundo, pero aprovecharlo al máximo requiere conocer cómo funciona y gestionar el espacio de manera eficiente. En la era del trabajo remoto, la educación digital y el respaldo en la nube, quedarse sin espacio puede bloquear correos, impedir subir archivos o guardar recuerdos importantes.

La buena noticia es que, con una rutina de mantenimiento y algunos trucos sencillos, es posible recuperar espacio y seguir usando el plan gratuito de Google sin pagar ni perder información relevante.

PUBLICIDAD

A diferencia de lo que muchos usuarios creen, los 15 GB gratuitos de Google se reparten entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Todos comparten el mismo “bolsillo” de almacenamiento. Esto significa que un buzón de correo lleno de adjuntos o una cuenta de Fotos saturada puede afectar el espacio disponible en Drive, aunque allí no tengas muchos archivos.

Google Drive - Fotos - almacenamiento - tecnología - 15 de junio
Videos, instaladores y copias antiguas suelen liderar el consumo, y al borrarlos se debe vaciar la papelera para que la cuota se libere realmente, un paso clave que muchos omiten y que explica por qué el almacenamiento no sube aunque se haya “eliminado” - (Composición Infobae: Google)

El primer paso para “conseguir” esos 15 GB en la práctica es entender qué ocupa más espacio y liberar lo que ya no necesitas, priorizando los archivos más pesados y los datos menos útiles.

PUBLICIDAD

Paso 1: localizar y eliminar archivos grandes en Google Drive

Uno de los avances más efectivos es revisar Google Drive y ordenar los archivos por tamaño. Para hacerlo, accede a la sección de uso de almacenamiento y revisa los elementos más voluminosos, como videos, instaladores, respaldos antiguos o PDFs gigantes.

Borra aquellos que ya no necesitas, muévelos a la papelera y, después, vacía la papelera para liberar espacio realmente. Este último paso es fundamental: si solo envías los archivos a la papelera, el espacio no se libera de inmediato. Solo tras vaciarla el sistema lo reflejará, aunque a veces puede tomar unos minutos.

Google Drive - papelera - Google - archivos - tecnología - 19 de agosto
15 GB gratis en Google: pasos prácticos para desocupar Drive, Gmail y Fotos y evitar pagar - (Captura Google Drive)

Paso 2: limpiar Gmail de adjuntos y correos pesados

El correo electrónico es uno de los principales responsables de la saturación del espacio en Google. Correos con adjuntos grandes y años de acumulación suelen ser los culpables de que Drive y Fotos no tengan sitio para nuevos archivos.

Utiliza búsquedas avanzadas, como (has:attachment larger:15M), para encontrar y eliminar correos con archivos adjuntos muy pesados. También puedes buscar por palabras clave como “factura”, “contrato”, “video” o “zip”.

Después de borrar, no olvides vaciar la papelera y la carpeta de spam, ya que Google retiene esos mensajes durante un tiempo antes de liberar el espacio.

Paso 3: gestionar Google Fotos para optimizar almacenamiento

Las fotos y, especialmente, los videos pueden consumir rápidamente los 15 GB disponibles. Para optimizar, puedes activar el modo “Ahorro de almacenamiento” en Google Fotos, que reduce el tamaño de los archivos guardados sin perder calidad visual para uso cotidiano.

Google Drive implementa sistema de seguridad contra archivos maliciosos.
Los 15 GB de Google no son por servicio, se reparten entre Drive, Gmail y Fotos y así se administra (Foto: Google)

Otra opción es descargar las imágenes o videos más importantes a un disco externo y luego eliminarlas de la nube.

Paso 4: mantener el orden y evitar volver a llenarlo

El verdadero secreto para conservar siempre espacio libre es hacer de la limpieza un hábito. Revisa Google Drive por carpetas cada mes o trimestre, elimina duplicados, versiones antiguas y archivos temporales. Evita subir materiales de uso puntual que luego no vas a necesitar. Así, los 15 GB gratuitos rendirán mucho más y tu cuenta se mantendrá ágil y operativa.

Consejos finales para aprovechar al máximo el almacenamiento gratuito de Google

  • Revisa el espacio disponible desde la configuración de tu cuenta en cualquier momento.
  • Descarga archivos importantes antes de borrarlos definitivamente.
  • Vacía la papelera de cada servicio para asegurar que el espacio se libere.
  • Activa alertas de espacio lleno para actuar antes de que surjan problemas.

Con unas pocas acciones periódicas, es posible seguir aprovechando los 15 GB gratis en Google sin pagar por espacio extra. Mantener la cuenta organizada no solo evita interrupciones o bloqueos inesperados, también facilita el acceso rápido a documentos, recuerdos y correos importantes. La gestión inteligente del almacenamiento es, hoy, una habilidad digital tan relevante como la propia conectividad.

Temas Relacionados

Google DriveGoogle FotosGmailLiberar memoriaGratisGBTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 Y WiFi 7

Cada estándar ofrece acceso a internet para navegar, ver streaming en 4K o videollamadas, pero su valor agregado depende de la cantidad de dispositivos enlazados al router

Cuáles son las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 Y WiFi 7

Así es la silla robot que te lleva a cualquier parte con IA y cuatro patas como si fuera un cangrejo

El dispositivo está inspirado en el movimiento animal para superar rampas, bordillos y diferencias de nivel

Así es la silla robot que te lleva a cualquier parte con IA y cuatro patas como si fuera un cangrejo

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

¿Cuándo se estrena GTA 6, cuánto dura y estará disponible en formato físico?: lo más consultado de Grand Theft Auto

El proyecto apunta a un mapa más grande y una experiencia más extensa, pero su estreno ocurre en pleno cambio de modelo, con plataformas empujando lo digital y usuarios reclamando preservación

¿Cuándo se estrena GTA 6, cuánto dura y estará disponible en formato físico?: lo más consultado de Grand Theft Auto

DEPORTES

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

Argentinos-Aldosivi e Independiente-Gimnasia de Mendoza completarán la agenda del domingo por el Torneo Clausura

El delantero estrella que ficharía el Barcelona en medio del conflicto con el Atlético de Madrid por el pase de Julián Álvarez

"Argentina fue demasiado fuerte" y "el Mundial terminó en decepción": la prensa de Países Bajos se rindió ante el título de Las Leonas

“Es la mejor patada que he visto”: el impactante nocaut en una pelea femenina de UFC que dio que hablar

TELESHOW

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

La confesión íntima de Ingrid Grudke y el sorpresivo consejo de Julieta Poggio: “Por las dudas”

Quiero ser una estrella: un día dentro de Popstars, la fábrica que parió a Bandana y hace soñar a una nueva generación

Luis Machín cuenta el desafío emocional de interpretar a Ricardo Barreda: “Soñé que lo mataba a escopetazos”

Armando Bo, el productor detrás de Moria y Barreda: “Tengo ocho temporadas para contar la vida de Isabel Sarli”

INFOBAE AMÉRICA

Hambre y pobreza extrema en Cuba: el dato que crece en 2026, provincias con más bajo peso femenino y el aceite a precio imposible en agosto

Hambre y pobreza extrema en Cuba: el dato que crece en 2026, provincias con más bajo peso femenino y el aceite a precio imposible en agosto

¿Buscas vivienda o una inversión? Feria inmobiliaria con miles de opciones se muda a Surco

Tras 5 siglos, restauran el primer gran retablo de Fra Angelico con una técnica innovadora

Costa Rica: Autoridades recapturan a dos reclusos fugados de un centro penitenciario

Guatemala: La policía recupera un camión cisterna con 4 mil galones de combustible robado y captura a presuntos responsables