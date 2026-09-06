Todo lo que se sabe del iPhone plegable que se presentaría en el Apple Event: precio, funciones y más

Apple presentaría su primer iPhone plegable el 9 de septiembre junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, tras años de rumores sobre este lanzamiento. (Sonny Dickson/X)

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Apple estaría listo para presentar su primer iPhone plegable, en el evento confirmado para el 9 de septiembre, junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max. Después de casi una década de rumores, la compañía llega a este segmento con un diseño que busca diferenciarse de la competencia, aunque persisten dudas sobre el nombre final, el precio y la disponibilidad de stock.

Las filtraciones apuntan a que el dispositivo se llamará iPhone Ultra, un apellido que Apple reserva históricamente para sus productos más premium. El leaker Digital Chat Station respalda esta versión, aunque otras fuentes sugieren que también podría llamarse iPhone Fold, siguiendo la nomenclatura habitual del mercado.

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Cuáles son los problemas inciales de Apple para su fabricación

Según Nikkei, el origen del atasco en la fabricación está en los estándares de calidad que Apple exige para este plegable, más estrictos que los de la competencia. La compañía pide más ciclos de plegado, condiciones de prueba extremas y una planitud de pantalla superior a la habitual en otros fabricantes.

Para garantizar que el diseño se pueda fabricar en masa, Apple sumó en agosto una ronda extra de verificación en las fábricas, lo que retrasó semanas el inicio de la producción comercial. Apple ya utilizó antes dos fórmulas para manejar un stock reducido: anunciar el producto y retrasar su venta, como ocurrió con el iPhone X, o realizar un lanzamiento escalonado por países, priorizando mercados como Estados Unidos, Reino Unido o Australia.

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La fabricación del iPhone plegable enfrenta demoras porque Apple exige estándares de calidad más estrictos, con más ciclos de plegado y una pantalla más plana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, algunas filtraciones plantean que en septiembre de 2026 solo llegarían el iPhone 18 Pro y el Pro Max, mientras que el plegable se reservaría para diciembre, en un esquema similar al del iPhone 8 y el iPhone X.

Cómo sería la pantalla del iPhone plegable

El dispositivo tendría formato tipo libro, compacto cuando está cerrado, cercano en tamaño a un iPhone 13 Mini. La pantalla exterior sería un panel OLED LTPO de entre 5,3 y 5,49 pulgadas con 120 Hz de refresco, mientras que la interior, fabricada por Samsung, alcanzaría las 7,8 pulgadas.

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Uno de los mayores desafíos técnicos de los plegables es la arruga central. Según ET News, que cita a la cadena de suministro de Apple, la compañía decidió eliminar el pliegue “a toda costa, sin importar el precio”.

Para lograrlo, habría incorporado una placa metálica más resistente bajo la pantalla, una bisagra de metal líquido (Liquidmetal) con una cavidad en forma de lágrima, cristal UTG (Ultra Thin Glass) y un panel con sensores táctiles integrados que reduce el grosor de la lámina.

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El iPhone plegable tendría formato tipo libro, una pantalla exterior OLED LTPO de hasta 5,49 pulgadas y una pantalla interior de 7,8 pulgadas fabricada por Samsung. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Cómo serían las características del iPhone plegable

El sistema de cámaras traseras incluiría dos sensores de 48 megapíxeles, uno principal y otro ultra gran angular, sin teleobjetivo por falta de espacio interno. El dispositivo sumaría además dos cámaras frontales, una en la pantalla exterior y otra en la interior.

Mark Gurman señaló que quienes probaron el equipo destacaron la ausencia de teleobjetivo como su principal punto débil, algo que tampoco tiene el Galaxy Z Fold8 de Samsung.

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Sobre la biometría, las versiones coinciden en que el diseño ultrafino no dejaría espacio para el sensor TrueDepth de Face ID. En su lugar, regresaría Touch ID, integrado en un botón lateral. Existen versiones encontradas sobre el botón de acción: mientras algunas filtraciones lo dan por eliminado debido a que todos los componentes se ubicarían en el lado derecho del equipo, otras lo incluyen en la ficha técnica esperada.

También se menciona que el iPhone Ultra podría prescindir de la ranura física para tarjeta SIM, funcionando solo con eSIM, y que su módem propio C2 no sería compatible con la tecnología 5G mmWave, a diferencia de los modelos estándar del iPhone 18.

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El iPhone plegable sumaría dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, volvería a Touch ID en un botón lateral y podría funcionar solo con eSIM. (Future)

El chip sería un Apple A20 o A20 Pro, fabricado en un proceso de dos nanómetros junto a TSMC, con una mejora de entre el 10% y el 15% de rendimiento y hasta un 30% más de eficiencia respecto al A19. La memoria unificada rondaría los 12 GB, con almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

La batería sería la de mayor capacidad vista en un iPhone, con estimaciones que van de 4.800 a 5.800 mAh, aunque las filtraciones más recientes hablan de 5.500 mAh.

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Cuál sería el precio del iPhone plegable

Las cifras varían según la fuente, entre 2.000 y 3.000 dólares, con estimaciones entre los 2.259 dálares. Pese a la incertidumbre sobre precio y disponibilidad, Apple habría elevado la producción hasta las 10 millones de unidades, lo que anticipa expectativas altas para este primer plegable de la compañía.