Panamá se prepara para el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027

Un área de bosque tropical denso colinda directamente con un terreno deforestado y quemado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Declaración de Resultados de Alto Nivel y el Plan de Acción de Panamá serán los documentos centrales que buscará dejar el Congreso Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a realizarse en Panamá.

Las decisiones, según se informó, apuntarán a orientar las políticas de conservación durante la década siguiente.

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El encuentro se realizará del 4 al 10 de septiembre de 2027 y reunirá a gobiernos, empresas, organizaciones civiles, pueblos indígenas y comunidades locales.

Entre los objetivos está acordar acciones para que las áreas protegidas respondan a la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, los problemas de salud y las presiones económicas, con la mirada puesta en las metas internacionales de 2030.

Los organizadores indicaron que el Congreso Mundial de Áreas Protegidas se celebra una vez por década, y la edición panameña pondrá al país como sede de un debate internacional sobre la relación entre biodiversidad, clima, desarrollo y bienestar de las poblaciones vinculadas a los territorios conservados.

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Debate abarcará los derechos, las responsabilidades, la gobernanza y las capacidades de las personas y entidades que administran o habitan los espacios protegidos. (MiAmbiente)

Se agregó que la convocatoria no se limitará a analizar la superficie bajo protección. La UICN propone evaluar si esos espacios cumplen sus objetivos, cuentan con recursos suficientes y garantizan la participación de las personas que viven en ellos o dependen de ellos.

La organización considera que parques nacionales, reservas y otras áreas conservadas pueden contribuir a enfrentar desafíos que coinciden en distintos territorios, entre los que figuran la contaminación, la degradación de los ecosistemas y las amenazas sobre especies y hábitats.

Grethel Aguilar, directora general de la UICN, definió al congreso como un ámbito de intercambio entre sectores con trayectorias diferentes.

“Es un espacio único para que personas con diversas experiencias y conocimientos se conecten”, afirmó.

Aguilar sostuvo que la discusión incluirá los problemas que afectan hoy a las zonas destinadas a la conservación, y también relacionó el encuentro con la necesidad de fortalecer el aporte de esos territorios a la paz, el progreso y la prosperidad después de 2030.

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Granito de Oro es una pequeña isla ubicada frente a la costa noroeste de Isla Coiba, en el Parque Nacional Coiba. (MiAmbiente)

La propuesta de la UICN parte de una idea: declarar una zona protegida no garantiza, por sí sola, que la conservación funcione. La eficacia, afirma, dependerá de la administración, del cumplimiento de los objetivos ambientales y de la distribución de capacidades y recursos.

El segundo eje del encuentro llevará el nombre “Ampliando la conservación eficaz y equitativa”, donde la discusión buscará impulsar sistemas capaces de obtener resultados duraderos a gran escala.

Se plantea que el crecimiento de las áreas protegidas debe ir acompañado por mecanismos de gestión que contemplen criterios de equidad, bajo una perspectiva que incluye la protección de derechos y una mayor atención a las condiciones de quienes participan en el cuidado cotidiano de los territorios.

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El primer tema será “Forjando un futuro resiliente y saludable”, donde se abordará el vínculo entre naturaleza, bienestar social y salud planetaria frente a los riesgos que enfrentan los ecosistemas.

La agenda analizará el aporte de las áreas conservadas a la protección de especies y hábitats, y también examinará su relación con las políticas climáticas, la salud humana y la capacidad de las economías para enfrentar crisis ambientales.

Edición panameña pondrá al país como sede de un debate internacional sobre la relación entre biodiversidad, clima, desarrollo y bienestar de las poblaciones vinculadas a los territorios conservados. (MiAmbiente)

El tercer eje del congreso se denominará “Conservando juntos”, propuesta que pondrá la dimensión humana de la conservación en el centro de las conversaciones previstas para la cita panameña.

El debate abarcará los derechos, las responsabilidades, la gobernanza y las capacidades de las personas y entidades que administran o habitan los espacios protegidos. La UICN sostiene que una gestión inclusiva resulta necesaria para el futuro de estas áreas.

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La organización reconoce el papel directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de los territorios. El encuentro buscará incorporar sus experiencias junto con las de autoridades, organizaciones y otros sectores involucrados.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió sobre el escenario ambiental que deberá abordar el congreso. “El planeta agoniza ante una crisis de deforestación, contaminación, extinción de especies, calentamiento global y pérdida de biodiversidad”, sostuvo.