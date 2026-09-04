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Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

A pocos días del Apple Event, las filtraciones anticipan que las nuevas generaciones de iPhone serán las más costosas de los últimos años

iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría.
iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra tendrían un precio elevado en su lanzamiento. (Pexels)
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Apple presentará oficialmente sus nuevos iPhone el próximo miércoles 9 de septiembre, pero una serie de filtraciones y estimaciones ya anticipan cuánto podrían costar los modelos más esperados de la nueva generación. Entre ellos aparecen el iPhone 18 Pro y el rumoreado iPhone Ultra, el primer teléfono plegable de la compañía.

Aunque la empresa mantiene el hermetismo habitual antes de sus presentaciones, distintos informes han comenzado a dibujar un posible escenario de precios. Las cifras apuntan a aumentos para los nuevos modelos y sitúan al iPhone Ultra en una categoría de precio completamente nueva para Apple.

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El dispositivo plegable sería, precisamente, una de las principales novedades del evento. Con él, la compañía entraría en un segmento en el que fabricantes como Samsung acumulan varios años de experiencia y numerosas generaciones de dispositivos.

Apple aumentaría el precio de la nueva generación de sus iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple aumentaría el precio de la nueva generación de sus iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El iPhone Ultra podría superar los 2.000 dólares

Las estimaciones sobre el precio del iPhone Ultra son diversas, aunque coinciden en que será el modelo más costoso de la próxima generación. Diferentes informes apuntan a que su precio podría situarse entre los 2.000 y los 2.500 dólares.

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Algunas filtraciones incluso han planteado cifras superiores. El sitio especializado Phone Arena recogió información atribuida a la división egipcia de Vodafone, que habría mostrado un precio inicial equivalente a más de 3.000 dólares. Sin embargo, otros datos procedentes de la misma operadora en Australia situaban el coste del dispositivo cerca de los 2.600 dólares.

Estas diferencias muestran que todavía existe incertidumbre sobre el precio definitivo y que las conversiones entre mercados pueden distorsionar las cifras. Los impuestos, los tipos de cambio y las estrategias comerciales de Apple en cada país hacen difícil trasladar directamente el precio de una región a otra.

Persona sostiene un iPhone plegable abierto mostrando su pantalla y aplicaciones visibles.
El iPhone plegable sería el más caro que tendría Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las estimaciones más moderadas procede de la firma de investigación TrendForce. Según sus cálculos, el iPhone Ultra sería aproximadamente un 90% más caro que el iPhone 17 Pro Max lanzado en 2025, lo que situaría su precio inicial en torno a los 2.099 dólares.

Los iPhone 18 Pro también podrían subir de precio

El aumento no afectaría únicamente al nuevo modelo plegable. Las previsiones apuntan a que la familia iPhone 18 también experimentaría una subida respecto a los teléfonos lanzados el año anterior.

TrendForce estima que algunos de los nuevos modelos podrían costar entre 150 y 200 dólares más que sus equivalentes de la generación anterior. Esto incluiría a los modelos de gama alta, entre ellos el esperado iPhone 18 Pro.

Apple no ha confirmado ninguna de estas cifras y será necesario esperar a la presentación para conocer los precios oficiales. Sin embargo, el contexto del mercado de componentes hace que un aumento de precio sea una posibilidad que ya contemplan distintos analistas y filtradores.

Apple anunció su Apple Event para el 9 de setiembre y se presentaría de manera oficial el iPhone 18 Pro.
El iPhone 18 Pro podría costar entre 150 y 200 dólares más que el iPhone 17 Pro cuando recién se lanzó. (Apple/Mashable)

La próxima generación también llegará en un momento en el que los fabricantes tecnológicos afrontan un encarecimiento de algunos de los componentes fundamentales para sus productos.

La inteligencia artificial aumenta la presión sobre el mercado de la memoria

Uno de los factores que podría contribuir a los nuevos precios es el crecimiento de la demanda de componentes utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

El auge de los modelos de IA ha incrementado las necesidades de memoria y capacidad de procesamiento de las grandes empresas tecnológicas y los centros de datos. Como consecuencia, los fabricantes han priorizado determinados tipos de componentes especialmente demandados por esta industria.

Esta situación ha modificado el equilibrio del mercado de la memoria RAM. Al concentrarse una mayor parte de la producción en productos destinados a centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, la disponibilidad para otros sectores puede verse afectada.

John Giannandrea, jefe de IA de Apple, dejó su puesto.
La IA sería el principal factor del aumento de precio en los iPhone de Apple.

El resultado es un aumento de los costes para los fabricantes de dispositivos electrónicos. Apple ya forma parte de las compañías que han tenido que afrontar este nuevo escenario, y el posible incremento de los precios de los iPhone de 2026 podría reflejar parte de esa presión.

Apple prepara uno de sus lanzamientos más importantes

La presentación del 9 de septiembre será especialmente relevante para Apple. Además de la nueva generación de iPhone 18 Pro, se espera el debut del iPhone Ultra plegable, un dispositivo con el que la empresa intentaría trasladar su estrategia al segmento de los móviles flexibles.

La gran incógnita es cuánto estarán dispuestos a pagar los consumidores. Si se cumplen las estimaciones actuales, Apple podría llevar por primera vez el precio de un iPhone hasta una franja superior a los 2.000 dólares.

Por ahora, todas las cifras deben considerarse filtraciones y estimaciones. Apple tiene la última palabra y será el próximo miércoles cuando se conozca si el iPhone 18 Pro y el nuevo iPhone Ultra confirmarán los precios que ya circulan antes de su presentación.

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