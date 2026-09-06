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El fuerte choque que sufrió Tomás Holder con su auto: “Casi nos mata este asesino”

El influencer compartió imágenes desde el lugar del accidente y contó cómo se encuentra después de la grave colisión. “Quedamos en shock”, aseguró

El fuerte accidente automovilístico que tuvo Tomás Holder: "Casi nos mata"
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Tomás Holder compartió en sus redes sociales que sufrió un choque de auto en una avenida de la ciudad de Buenos Aires y mostró las consecuencias del episodio. Según relató, él y sus acompañantes resultaron golpeados tras la colisión y el otro automovilista cruzó con el semáforo en rojo. A través de una serie de historias, el exGran Hermano registró el momento posterior al impacto y expuso tanto su estado físico como los daños materiales que sufrió el vehículo en el que se trasladaba.

El malaleche este nos acaba de chocar, casi nos mata”, dijo Holder en uno de los videos que subió poco después del accidente. En esas imágenes se lo vio con visibles gestos de dolor, mientras primero enfocaba su rostro y después mostraba la escena sobre la vía pública. Luego volvió a apuntar contra el conductor del otro auto y reiteró su versión de lo ocurrido. “Casi nos mata el flaco este”, expresó mientras lo filmaba con su teléfono celular.

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La secuencia generó repercusión entre sus seguidores, ya que Holder suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana, sus entrenamientos, viajes y reflexiones personales. En este caso, el tono de sus publicaciones estuvo atravesado por la tensión del momento y por el impacto que, según explicó, le dejó el episodio tanto a él como a quienes estaban con él dentro del auto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El influencer y exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió en sus redes las consecuencias del siniestro vial que tuvo en la madrugada de este domingo

Más tarde, al mostrar el estado en que quedó el vehículo, escribió otro mensaje con mayor detalle sobre cómo se sentía después del choque. “Casi nos mata este asesino pasando en rojo. Estoy todo golpeado me duele todo el cuerpo. Estoy en shock realmente no lo puedo creer. Tengo golpes en las piernas, la cabeza, nos duele todo. Gente de mierda que ahora sale y toma alcohol”, escribió en una historia posterior. Hasta el momento, no trascendieron partes médicos ni información oficial adicional sobre el episodio.

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El accidente volvió a ubicar a Tomás Holder en el centro de la conversación digital, un lugar que ocupa con frecuencia desde su salida de Gran Hermano 2022. Aunque su paso por el reality fue breve, su perfil encontró continuidad en redes sociales, donde construyó una presencia sostenida a partir de publicaciones sobre su imagen, su entrenamiento físico, sus proyectos comerciales y sus mensajes motivacionales.

En marzo de este año, el influencer volvió a captar la atención por un cambio estético. A raíz de preguntas que recibió de sus seguidores sobre su aspecto, contó que se realizó un implante capilar. Entonces explicó que buscaba corregir entradas en el cabello que, según dijo, él notaba aunque no siempre resultaran evidentes para los demás. “Quería cambiarlo, quería mejorarlo”, señaló en esa oportunidad al referirse al procedimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El influencer mostró las imágenes del siniestro automovilístico que tuvo en plena avenida de la ciudad de Buenos Aires. "Me duele todo el cuerpo", destacó

También aclaró que no se hizo nuevas intervenciones en el rostro y atribuyó otros cambios físicos a su dieta, a su rutina de entrenamiento y al uso de barba. Esa transformación abrió comentarios de todo tipo entre sus seguidores, algo habitual en cada uno de los movimientos públicos del rosarino, que mantiene una exposición constante y suele responder de forma directa a las dudas o críticas que circulan en redes.

Ahora, las publicaciones sobre el choque despertaron preocupación entre quienes siguen de cerca su estado de salud online. Por el momento, la única versión disponible sobre el hecho es la que el propio Holder difundió desde el lugar del accidente. Con ese material, volvió a instalarse en la agenda de las redes, esta vez por una situación inesperada que combinó tensión, descargo público y un fuerte impacto personal.

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Tomás HolderAccidente de tránsitoCiudad de Buenos AiresGran HermanoSiniestro vialChoque de autos

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