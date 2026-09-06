“La humanidad se está extinguiendo”: la advertencia de Elon Musk por las cifras de natalidad

Elon Musk reaviva el debate sobre el envejecimiento de la humanidad - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

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La frase de Elon Musk, “La humanidad se está extinguiendo”, reactivó el debate sobre la caída de la natalidad y el envejecimiento global.

El empresario respondió así a una publicación que señalaba que, por primera vez en la historia registrada, las personas de 65 años o más superan en número a los niños de cinco años o menos en todo el mundo, según el mensaje difundido en X por Polymarket.

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El comentario importa porque resume una preocupación que atraviesa a gobiernos, economistas y sistemas de bienestar: menos nacimientos y más personas mayores alteran la relación entre generaciones. Musk suele abordar el futuro humano desde perspectivas tecnológicas y espaciales, pero esta vez centró su reacción en un indicador demográfico.

Musk presenta la caída de los nacimientos como un riesgo para la humanidad, aunque sus efectos demográficos, económicos y sociales varían considerablemente entre regiones - crédito captura de pantalla X

El mensaje reabre el debate demográfico mundial

La publicación difundida por Polymarket afirmaba que el grupo de 65 años o más ya supera al de niños de hasta cinco años. El dato describe un cambio en la forma tradicional de la población mundial, antes representada como una pirámide con una base amplia de menores y una proporción reducida de adultos mayores. Ahora, esa relación comienza a invertirse en distintos países del planeta.

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Menos nacimientos cambian la pirámide demográfica mundial

Entre 2020 y 2025, las personas de 65 años o más pasaron a representar una proporción superior a la de los niños de cinco años o menos. El cambio combina una mayor esperanza de vida, vinculada con avances en medicina, alimentación, higiene y condiciones materiales, con una reducción de los nacimientos. Las generaciones jóvenes se hacen más pequeñas mientras aumenta el número global de mayores.

El fenómeno no se limita a Japón, Italia o Alemania, países asociados con sociedades envejecidas. Corea del Sur podría tener cerca del 41% de su población por encima de 65 años en 2060. Europa atraviesa una fase avanzada: los mayores representan cerca del 21% de la población y podrían superar el 30% en 2060. En España, la baja fecundidad y el retraso de la maternidad acentúan esa tendencia.

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Musk conecta la demografía con la supervivencia de la civilización

Pensiones, cuidados y empleo afrontan nuevas presiones

Este desequilibrio modifica la base sobre la que se organizaron pensiones, salud, cuidados y empleo. Menos trabajadores jóvenes deben sostener sistemas diseñados cuando existían poblaciones con mayor proporción de personas en edad laboral. Cada país tendrá que evaluar alternativas: elevar la productividad, ampliar la edad de jubilación, aumentar impuestos o cotizaciones, modificar prestaciones, promover la natalidad o recurrir a la migración para compensar la reducción demográfica.

Musk ha insistido en otras ocasiones en que el descenso de la natalidad representa un riesgo para el futuro de la civilización. Su mensaje no desarrolla una propuesta de política pública ni analiza diferencias entre países, pero utiliza una frase para vincular la transformación demográfica con una amenaza de extinción. La publicación generó debate porque condensa en palabras un proceso que ocurre a ritmos distintos.

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Su mensaje parte de un cambio demográfico que modifica la relación entre generaciones, reduce el peso relativo de los menores y aumenta las exigencias sobre los sistemas sociales - ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS/

Musk vincula la supervivencia humana con Marte

En 2025, Musk vinculó la supervivencia humana con la expansión hacia Marte. En declaraciones a Fox News, afirmó que la especie necesitaría convertirse en multiplanetaria ante la evolución del Sol. El empresario sostuvo que el aumento gradual de la radiación solar evaporará los océanos, eliminará la atmósfera y volverá inhabitable la Tierra dentro de aproximadamente 450 millones de años, según las proyecciones que entonces citó.

El fundador de SpaceX también sostuvo que, en un horizonte más lejano, el Sol se convertirá en una gigante roja y absorberá la Tierra. Esas declaraciones se refieren a escalas temporales muy distintas de la discusión sobre natalidad. La reacción reciente mezcla ambos planos: la preocupación por menos nacimientos en el presente y su visión de una especie que debe buscar asentamientos fuera del planeta.

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