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Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

El Canalla recibe a la Lepra en el Gigante de Arroyito, en un partido que puede ser definitorio para ambos elencos. Transmite TNT Sports

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17:40 hsHoy

¡Impresionante marco en el Gigante de Arroyito en la salida de los equipos!

17:25 hsHoy

El historial entre Rosario Central y Newell’s

El Canalla mantiene una notable diferencia de 22 partidos de ventaja: logró 99 victorias contra las 77 de la Lepra, además de 103 empates. Además, la Academia se impuso en las últimas seis ediciones y no pierde en el Gigante de Arroyito desde el 2022, en lo que fue el último triunfo del rojinegro.

newell's vs rosario central
Rosario Central se impuso 2-0 en el Coloso del Parque en el clásico del Torneo Apertura (FOTOBAIRES)
17:15 hsHoy

¡EL ONCE TITULAR DE NEWELL’S!

El equipo titular de la Lepra para el clásico (@Newells)
El equipo titular de la Lepra para el clásico (@Newells)
17:10 hsHoy

Autoridades para el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez
Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del partido
Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del partido
17:00 hsHoy

¡FORMACIÓN CONFIRMADA PARA ROSARIO CENTRAL!

El equipo que diagramó Jorge Almirón para el clásico (@RosarioCentral)
El equipo que diagramó Jorge Almirón para el clásico (@RosarioCentral)
16:55 hsHoy

¿Cómo llegan Rosario Central y Newell’s al clásico?

El Canalla arribará al clásico en el Gigante de Arroyito en un presente adverso. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Corinthians, la Academia igualó 2-2 contra Talleres en Córdoba y perdió en su casa por 2-1 contra Gimnasia La Plata. En medio de los cuestionamientos a Jorge Almirón, Central se ubica séptimo en la zona B con 11 unidades.

Del otro lado, la Lepra encadenó buenos resultados en sus últimas presentaciones y se ubica quinto en el grupo A con 11 puntos. Newell’s arribará al clásico tras vencer 2-0 a Deportivo Riestra y 2-1 a Banfield, mientras que igualó sin goles contra Estudiantes en La Plata.

El Gigante de Arroyito, listo para acoger un nuevo clásico de Rosario (@RosarioCentral)
El Gigante de Arroyito, listo para acoger un nuevo clásico de Rosario (@RosarioCentral)
16:30 hsHoy

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Mateo Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di Maria, Alan Rodriguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Luciano Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.

16:25 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s!

Por la fecha 8 del Torneo Clausura, el Canalla recibirá a la Lepra en el Gigante de Arroyito. Ambos elencos llegan con un presente irregular y el resultado puede ser definitorio para los dos equipos. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del duelo que iniciará a las 14:45. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Fotografía dividida: a la izquierda, un futbolista grita con camiseta de franjas azules y amarillas; a la derecha, dos jugadores se abrazan.
Rosario Central y Newell's animarán un nuevo clásico

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