Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

¡Impresionante marco en el Gigante de Arroyito en la salida de los equipos!
El historial entre Rosario Central y Newell’s
El Canalla mantiene una notable diferencia de 22 partidos de ventaja: logró 99 victorias contra las 77 de la Lepra, además de 103 empates. Además, la Academia se impuso en las últimas seis ediciones y no pierde en el Gigante de Arroyito desde el 2022, en lo que fue el último triunfo del rojinegro.
¡EL ONCE TITULAR DE NEWELL’S!
Autoridades para el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
¡FORMACIÓN CONFIRMADA PARA ROSARIO CENTRAL!
¿Cómo llegan Rosario Central y Newell’s al clásico?
El Canalla arribará al clásico en el Gigante de Arroyito en un presente adverso. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Corinthians, la Academia igualó 2-2 contra Talleres en Córdoba y perdió en su casa por 2-1 contra Gimnasia La Plata. En medio de los cuestionamientos a Jorge Almirón, Central se ubica séptimo en la zona B con 11 unidades.
Del otro lado, la Lepra encadenó buenos resultados en sus últimas presentaciones y se ubica quinto en el grupo A con 11 puntos. Newell’s arribará al clásico tras vencer 2-0 a Deportivo Riestra y 2-1 a Banfield, mientras que igualó sin goles contra Estudiantes en La Plata.
Posibles formaciones
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Mateo Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di Maria, Alan Rodriguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Luciano Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s!
Por la fecha 8 del Torneo Clausura, el Canalla recibirá a la Lepra en el Gigante de Arroyito. Ambos elencos llegan con un presente irregular y el resultado puede ser definitorio para los dos equipos. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del duelo que iniciará a las 14:45. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.