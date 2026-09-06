“Brillante”: el grandilocuente elogio de Flavio Briatore a Colapinto tras su remontada en el Gran Premio de Italia

Flavio Briatore y Colapinto. El italiano apostó por el argentino luego de su irrupción en Williams

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De un despiste en la vuelta 11 que lo tiró al fondo del pelotón a terminar noveno: Franco Colapinto protagonizó una de las remontadas más notables del Gran Premio de Italia y se ganó el elogio directo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”, afirmó el empresario italiano al cierre de la fecha 14 del campeonato, disputada este domingo en el Autódromo Nacional de Monza.

El arranque del bonaerense había sido prometedor. Largó séptimo con neumáticos medios, aprovechó el choque entre las Ferrari en las primeras curvas y trepó hasta el sexto lugar, tras superar a Lewis Hamilton. En la vuelta 3, una bandera roja por el accidente de Charles Leclerc detuvo todo y obligó a un reinicio. Colapinto eligió el compuesto duro para la segunda partida y volvió a escalar: pasó a Max Verstappen y llegó a ocupar la tercera posición.

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En el fragor de la pelea con Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri, el piloto de Alpine perdió el control del auto en una chicana y abandonó la trayectoria. Cayó hasta la decimoquinta posición y fue superado, además, por Carlos Sainz (Williams). En radio con su equipo, Colapinto también informó problemas de subviraje —cuando el auto dobla menos de lo que el piloto le pide— con su A526.

Lejos de resignarse, el argentino inició una recuperación metódica. Fue dejando atrás a Sainz y a su compañero de equipo, Alex Albon. Luego aprovechó un error de Nico Hülkenberg (Audi), quien se pasó en una chicana, para seguir avanzando. A mitad de carrera ya estaba décimo segundo.

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El auto de seguridad virtual fue el trampolín para volver al top 10

En la vuelta 28, los comisarios deportivos activaron el auto de seguridad virtual para retirar el Aston Martin de Lance Stroll, que quedó detenido en pista. Cuando la carrera se retomó, Colapinto dejó atrás a Ollie Bearman (Haas) y a Gabriel Bortoleto (Audi) y se instaló dentro de los diez primeros, con los dos pilotos de Racing Bulls —Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda— por delante.

Con 14 vueltas por delante, el argentino marcó un tiempo de 1m25s669, más rápido que el 1m26s383 de Tsunoda. La diferencia se fue cerrando hasta que, en la vuelta 41, Colapinto completó el sobrepaso al japonés y saltó al noveno puesto. Después intentó alcanzar a Lindblad —a quien superó en los parciales con 1m26s278 contra 1m26s343—, pero un despiste en la primera chicana en la vuelta 44 frustró esa chance. Terminó noveno, a metros del británico.

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“Ambos pilotos han hecho un trabajo fantástico durante el fin de semana”, destacó Briatore

En su balance del Gran Premio, Briatore subrayó el conjunto de la actuación del equipo y ubicó a Colapinto como una de sus figuras. “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con momentos destacados como la pole position de ayer y la suma de buenos puntos. Hemos recortado distancias con Racing Bulls en el campeonato, y las mejoras introducidas en el coche durante las últimas carreras nos han situado en una posición más competitiva para luchar en pista. Éramos realistas sobre lo que podíamos lograr hoy y, en última instancia, el resultado ha sido un fiel reflejo de nuestro ritmo a lo largo de la distancia de carrera”, reflexionó.

“Ambos pilotos han hecho un trabajo fantástico durante el fin de semana. Fue estupendo que Pierre pudiera disfrutar de su momento con el equipo ayer, y Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”, concluyó.

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La pole position a la que hizo referencia el directivo fue la de Pierre Gasly, quien largó desde adelante pero no pudo sostener el ritmo de los Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari a lo largo de la carrera. El francés de 30 años terminó séptimo.

Colapinto lleva siete finales entre los diez primeros en 14 fechas disputadas

Los dos puntos que sumó Colapinto en Monza tienen peso en la pelea por el campeonato de constructores. Alpine recortó terreno sobre Racing Bulls, su rival más cercano en la tabla, gracias a la actuación conjunta de ambos pilotos. El bonaerense acumula puntos en siete de las 14 fechas del campeonato, exactamente la mitad de las disputadas hasta ahora.

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La carrera la ganó Kimi Antonelli, que largó decimonoveno por un cambio de motor en su Mercedes y se convirtió en el primer italiano en ganar en su país en 60 años, desde que Ludovico Scarafiotti lo hiciera con Ferrari. El podio lo completaron George Russell, con el otro Mercedes, y Verstappen. Antonelli además se afianzó en la punta del campeonato de pilotos.

La Fórmula 1 (F1) tendrá su próxima cita el fin de semana que viene, con el Gran Premio de España en el circuito semipermanente Madring, en Madrid.

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