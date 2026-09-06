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Fecha de lanzamiento de GPT-6 Astra: cuándo estará disponible la novedad de OpenAI

La llegada de Astra abre una nueva etapa en la estrategia para llevar sus modelos de IA a tareas más complejas de oficina, programación, investigación y uso de computadoras

GPT-6 Astra inicia su despliegue gradual entre organizaciones y suscriptores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
GPT-6 Astra inicia su despliegue gradual entre organizaciones y suscriptores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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GPT-6 Astra comenzó a implementarse el 6 de septiembre de 2026 para un grupo limitado de organizaciones y llegará en los próximos días a los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. El lanzamiento de OpenAI amplía el acceso a un modelo orientado al uso de computadoras, programación, ciencia, ciberseguridad y tareas profesionales de varios pasos.

Esta fecha de lanzamiento importa porque Astra no llegará de una vez a todas las cuentas. OpenAI indicó que el despliegue será gradual y que los administradores de Enterprise deberán habilitarlo en sus espacios de trabajo, donde estará desactivado de forma predeterminada al inicio. Los planes Pro, Business y Enterprise tendrán acceso adicional a GPT-6 Astra Pro.

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OpenAI lanza su más potente modelo de IA, GPT 6 Astra.
OpenAI prepara una nueva generación para tareas profesionales de varios pasos - (OpenAI)

Cuándo estará disponible y quién podrá usarlo

El acceso abarca las suscripciones de ChatGPT y los canales destinados a desarrolladores. Quienes utilicen Plus, Pro, Business o Enterprise deberán revisar el selector de modelos en su cuenta durante los próximos días. Para crear aplicaciones, Astra estará disponible con el nombre gpt-6-astra en la API de OpenAI, Microsoft Azure y Amazon Bedrock. La empresa también señaló que clientes elegibles de la API podrán usar Retención Cero de Datos.

Precios de la API y uso incluido en suscripciones

En la API estándar, GPT-6 Astra costará USD 10 por millón de tokens de entrada y USD 50 por millón de tokens de salida. Se aplicarán tarifas separadas a las lecturas y escrituras de caché. El modo rápido estará disponible para este modelo y ofrecerá hasta dos veces la velocidad del procesamiento estándar, aunque también duplicará el precio: USD 20 por millón de tokens de entrada y USD 100 por millón de tokens de salida.

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En ChatGPT, Astra estará incluido dentro de los límites de uso de cada suscripción. OpenAI indicó que usuarios y empresas podrán comprar créditos para consumo adicional. Esa diferencia es relevante: el pago de una suscripción habilita el acceso sujeto a límites, mientras que la API cobra de acuerdo con el volumen de texto que entra y sale del modelo.

El modelo avanzado de OpenAI llegará primero a empresas seleccionadas - OPENAI
El modelo avanzado de OpenAI llegará primero a empresas seleccionadas - OPENAI

Las capacidades que OpenAI atribuye al modelo

OpenAI presenta GPT-6 Astra como una herramienta para completar flujos de trabajo profesionales. Entre las tareas citadas figuran rellenar formularios en línea, actualizar registros de clientes en sistemas CRM, organizar calendarios, investigar en internet y redactar resúmenes para correos o documentos.

También puede analizar datos científicos, crear gráficos, revisar interfaces, instalar y probar software, detectar problemas en pantalla y preparar hojas de cálculo, presentaciones, documentos y análisis.

En ChatGPT, el modelo puede crear, alojar y compartir sitios web, aplicaciones web y juegos a partir de una instrucción. La empresa sostiene que sigue plantillas existentes, adapta la salida al estilo visual y de escritura del usuario, e incorpora únicamente el contexto que considera necesario.

Cuando una petición deja margen de interpretación, Astra puede formular preguntas específicas o continuar con supuestos razonables en tareas donde esos datos no cambien el resultado.

ChatGPT amplía sus funciones con automatización de formularios, calendarios y sitios web (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)
ChatGPT amplía sus funciones con automatización de formularios, calendarios y sitios web (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)

Qué cambia frente a GPT-5.6 Sol

Según OpenAI, Astra mejora el rendimiento en uso de computadoras, programación, ciencia, ciberseguridad y alineación. En simulaciones de latencia sobre OSWorld 2.0, obtuvo 72,6% de desempeño en unos 40 minutos por tarea. GPT-5.6 Sol alcanzó 65,7% y necesitó unos 75 minutos. En Agents’ Last Exam, Astra usó cerca de 65% menos tokens de salida que Claude Opus 5 en la configuración de mayor puntuación.

Las evaluaciones internas también midieron el comportamiento ante tareas difíciles o imposibles. OpenAI indicó que Astra no superó el objetivo autorizado en ningún caso, mientras que GPT-5.6 Sol lo hizo en 48% de las ocasiones sin salvaguardas de producción.

La compañía añade que el modelo reduce resultados desalineados y afirmaciones engañosas sobre sus propias funciones. Estas comparaciones corresponden a pruebas presentadas por OpenAI y describen el desempeño bajo las condiciones definidas. La disponibilidad completa dependerá del ritmo para este despliegue gradual.

Mientras llega a más cuentas durante los próximos días, el modelo estará condicionado por los límites de cada suscripción, los controles de seguridad y el acceso progresivo definido para organizaciones y desarrolladores.

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