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Facundo Mena se consagró campeón en Porto y el tenis argentino llegó a los 459 títulos Challenger en la historia

El representante albiceleste venció en la final al boliviano Hugo Dellien por 7-6 (4) y 6-4, y consiguió el quinto trofeo de su carrera en la categoría

Facundo Mena se consagró campeón en el Challenger de Porto (Crédito: Instagram fptenis)
Facundo Mena se consagró campeón en el Challenger de Porto (Crédito: Instagram fptenis)
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A sus 33 años, el tenista argentino Facundo Mena sigue dando pelea en la segunda categoría del tour, los torneos Challenger. Este domingo se consagró campeón en Porto al vencer en la final, en sets corridos, al boliviano Hugo Dellien por 7-6(4) y 6-4, en dos horas y 10 minutos de competencia. Para el tenis argentino significó el Challenger número 459.

Las últimas dos semanas para Mena, quien ocupa el puesto 306 del escalafón mundial y que, con el trofeo que alcanzó en Portugal, figura en el puesto 215 del ranking en vivo, lo volvieron a reencontrar con una muy buena versión de su juego. Hace siete días perdió la final del Challenger de Augsburg, Alemania, frente al rumano Cezar Cretu (230°), pero una semana más tarde tuvo revancha para alzarse con su quinta corona en la categoría. Anteriormente, lo había hecho en Bogotá (2024), Cali (2022), Quito (2021) y Como (2019).

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La final se dio en un marco sudamericano entre dos jugadores que se conocen muy bien. Hasta ese entonces, se habían visto las caras en siete oportunidades, de las cuales cinco veces la moneda cayó del lado del argentino y las dos restantes, para Dellien (140°). El último partido había sido en Piracicaba 2025, con alegría para Mena.

En el inicio del partido, el jugador nacional se colocó 2-0, pero en el game siguiente no pudo confirmar el quiebre y el boliviano igualó 2-2. De esa manera, el desenlace del set se fue al tie-break y Facu sacó la primera ventaja por 7-6(4).

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En el segundo parcial, a ambos tenistas les costó conservar su servicio: Dellien lo cedió en dos ocasiones y Mena, dos veces. Con un quiebre de ventaja, le alcanzó al bonaerense para consagrarse campeón por 6-4.

Las imágenes de la semana del AAT Challenger Santander de Villa María
Facundo Mena consiguió su quinto título Challenger (Crédito: Prensa AAT)

Mena, nacido en 1992, fue formado en el Temperley Lawn Tennis Club de la mano de su papá, Gabriel Mena, ex jugador que llegó al puesto 430 del ranking ATP en singles y que luego se dedicó a entrenar a figuras como Gastón Gaudio, Facundo Bagnis y Martín Alund, hasta su fallecimiento en 2020. Diestro y de revés a dos manos, debutó como profesional en 2009 y tuvo su mejor marca personal en septiembre de 2022, cuando alcanzó el puesto 127 del mundo.

A lo largo de su carrera disputó la qualy de los cuatro Grand Slams en singles. Actualmente reside en Colombia, aunque mantiene un vínculo especial con Temperley, el club que lo vio dar sus primeros pasos en el tenis.

Un recorrido por los 459 títulos argentinos en Challenger

  • Berlocq, Carlos-19
  • González, Máximo-17
  • Bagnis, Facundo-17
  • Zeballos, Horacio-15
  • Pella, Guido-13
  • Delbonis, Federico-12
  • Cerúndolo, Juan Manuel-12
  • Cañas, Guillermo-11
  • Díaz Acosta, Facundo-10
  • Puerta, Mariano-10
  • Roitman, Sergio-10
  • Andreozzi, Guido-9
  • Calleri, Agustín-9
  • Chela, Juan Ignacio-9
  • Mayer, Leonardo-9
  • Ugo Carabelli, Camilo-9
  • Dabul, Brian-8
  • Navone, Mariano-9
  • Schwartzman, Diego-8
  • Vassallo Argüello, Martín-8
  • Comesaña, Francisco-7
  • Trungelliti, Marcos-7
  • Gaudio, Gastón-7
  • Schwank, Eduardo-7
  • Baez, Sebastián-7
  • Cachin, Pedro-6
  • Coria, Federico-6
  • Coria, Guillermo-6
  • Gumy, Hernán-6
  • Junqueira, Diego-6
  • Tirante, Thiago-6
  • Cerúndolo, Francisco-5
  • Mena, Facundo-5
  • Davin, Franco-5
  • Markus, Gabriel-5
  • Massa, Edgardo-5
  • Squillari, Franco-5
  • Acasuso, José-4
  • Arguello, Facundo-4
  • Collarini, Andrea-4
  • Decoud, Sebastián-4
  • Gómez, Federico-4
  • Moyano, Diego-4
  • Kicker, Nicolás-4
  • Pérez Roldán, Guillermo-4
  • Burruchaga, Román-4
  • Browne, Federico-3
  • De la Peña, Horacio-3
  • Del Potro, Juan Martín-3
  • Delfino, Mariano-3
  • Etcheverry, Tomás-3
  • Etlis, Gastón-3
  • Frana, Javier-3
  • Giussani, Gustavo-3
  • Guzmán, Juan Pablo-3
  • Hartfield, Diego-3
  • Ingaramo, Marcelo-3
  • Ficovich, Juan Pablo-3
  • Mancini, Alberto-3
  • Olivo, Renzo-3
  • Prieto, Sebastián-3
  • Zabaleta, Mariano-3
  • Arnold Ker, Lucas-2
  • Barrena, Alex-2
  • Bengoechea, Eduardo-2
  • Cano, Ricardo-2
  • Charpentier, Marcelo-2
  • Lóndero, Juan Ignacio-2
  • Miniussi, Christian-2
  • Nalbandian, David-2
  • Orsanic, Daniel-2
  • Rivas, Guillermo-2
  • Rodríguez Taverna, Santiago-2
  • Torres, Bautista-2
  • Olivieri, Genaro-3
  • Velotti, Agustín-2
  • Argüello, Roberto-1
  • Azar, Roberto-1
  • Brzezicki, Juan Pablo-1
  • Cabello, Francisco-1
  • Descotte, Matìas-1
  • Gattiker, Carlos-1
  • González King, Ignacio-1
  • Guerrero, Gustavo-1
  • Jaite, Martín-1
  • Justo, Guido-1
  • Lingua Lavallén, Alejo-1
  • Médica, Eduardo-1
  • Molteni, Andrés-1
  • Mónaco, Juan-1
  • Moretti, Héctor-1
  • Rodríguez, Martín-1
  • Saad, Roberto-1
  • Stringari, Martín-1
  • Villagrán, Cristian-1
  • Ambrogi, Luciano – 1
  • La Serna, Juan Manuel – 1

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