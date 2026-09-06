Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 10 de septiembre de 2026

Netflix trae nuevas funciones, pero solo son compatibles con aparatos actualizados. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

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A partir del 10 de septiembre de 2026, varios televisores y reproductores multimedia antiguos dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de Netflix. La medida alcanza a electrodomésticos de diferentes marcas, que ya no cumplen los requisitos técnicos de la plataforma streaming.

El cambio será definitivo para los modelos afectados. En esos dispositivos, los usuarios no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación, así que el servicio dejará de estar disponible desde el menú del televisor. La decisión responde a cuestiones de seguridad, rendimiento y falta de actualizaciones en los sistemas operativos más antiguos.

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Qué televisores perderán acceso a la aplicación de Netflix

La suspensión afecta a los Samsung Smart TV de generaciones anteriores a 2016 que utilizan el sistema operativo Orsay OS. Se trata de una plataforma previa al actual software de la compañía, cuya falta de actualizaciones limita la posibilidad de mantener aplicaciones que requieren nuevas medidas de seguridad.

Netflix dejará de estar disponible en modelos que llevan muchos años en el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de LG, la restricción alcanza a pantallas antiguas que no cuentan con versiones modernas de webOS. Entre los aparatos mencionados aparecen las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, comercializadas antes de que la marca consolidara su actual sistema operativo para televisores inteligentes.

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Los usuarios podrán identificar el problema si el ícono de Netflix desaparece de la pantalla principal o si la aplicación deja de estar disponible en LG Content Store. Puede ocurrir que la app todavía figure en el menú, pero se detenga al abrirse y muestre una pantalla de error.

En cuanto a los modelos Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95 que usan software propietario basado en Linux figuran entre los electrodomésticos que pueden perder el acceso. La diferencia central está en el sistema operativo, porque los dispositivos con Android TV tienen una mayor continuidad de soporte.

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Los modelos afectados no podrán reproducir ningún contenido de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la lista incluye televisores Panasonic VIERA de generaciones anteriores, como las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25. Estos pertenecen a una etapa previa de desarrollo de televisores conectados, con plataformas que ya no reciben mejoras compatibles con los requisitos actuales del servicio streaming.

En el caso de Apple TV, los reproductores de primera, segunda y tercera generación quedarán sin la aplicación nativa. La continuidad del acceso depende de la versión del sistema operativo y de la capacidad del dispositivo para recibir actualizaciones.

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Desde el TV se puede verificar si es compatible con Netflix. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

Cómo saber si un dispositivo perdió Netflix y qué alternativas hay

La verificación puede hacerse desde el propio televisor, sin necesidad de contactar al soporte técnico. Tres señales permiten detectar la pérdida de compatibilidad: la desaparición del ícono de Netflix, la imposibilidad de descargar o actualizar la aplicación desde la tienda y una pantalla de error al intentar iniciar el servicio.

La falta de acceso a Netflix no implica que el televisor deje de funcionar. La pantalla podrá utilizarse con cable, consolas, decodificadores, reproductores de video y otros aparatos conectados por HDMI. Una alternativa es usar un Chromecast, Fire TV o Roku, que permiten instalar la aplicación desde una tienda actualizada.

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Los reproductores streaming prolonga la vida útil del dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Asimismo, es posible conectar una computadora y acceder a Netflix desde un navegador compatible. Antes de reemplazar el aparato, conviene revisar el modelo exacto y su versión de software en los listados oficiales de cada fabricante y de la plataforma.

De qué forma usar un dispositivo streaming para recuperar la app de Netflix

Un Chromecast, Fire TV o Roku permite acceder a Netflix aunque la aplicación ya no funcione en el televisor. Solo hay que conectar el dispositivo a un puerto HDMI, enchufarlo a la corriente y seleccionar esa entrada desde el control remoto de la pantalla.

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Luego, el dispositivo debe vincularse a una red WiFi e instalar Netflix desde su tienda oficial. Estas opciones reciben actualizaciones de software y seguridad, así que pueden prolongar el uso del televisor sin reemplazarlo.