Robert Pattinson como un cazapederastas y los secretos del regreso de Oasis sacudieron al Festival de Venecia

Liam Gallagher y Noel Gallagher en el festical (REUTERS/Yves Herman)

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El actor Robert Pattinson, en el papel de un presentador que crea un programa de televisión para cazar pederastas, y los hermanos Gallagher, con un documental sobre los entresijos de su reconciliación, fueron este sábado los platos fuertes de la Mostra de Venecia.

La película Primetime, protagonizada por Pattinson, está basada en la controvertida emisión de telerrealidad de NBC “To catch a predator”, emitida entre 2004 y 2007, en la que el presentador Chris Hansen atraía a pederastas a falsas citas con menores, para desenmascararlos frente a las cámaras de televisión.

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“Desde el principio estuve muy apegado a este proyecto y a todas las personas involucradas en él”, dijo a la prensa el conocido actor de 40 años, junto al director Lance Oppenheim, de quien es la ópera prima.

El intérprete, también productor de la película, aseguró que el papel fue un desafío para él, ya que el rodaje tuvo lugar justo antes de que empezara a filmar “La Odisea”, de Christopher Nolan.

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El actor Robert Pattinson firma autógrafos en la alfombra roja a su llegada a la proyección de la película «Primetime» (REUTERS/Yves Herman)

“Me resultó muy difícil el acento”, precisó, bromeando. “Sin duda oigo un poco de Chris Hansen en ‘La Odisea’ cuando la veo”.

Posibles acciones legales

Cuando se difundió el tráiler de la película hace unas semanas, el propio Chris Hansen elogió la interpretación de Pattinson.

“Está claro que ha estado practicando para imitarme, y aunque creo que es demasiado dramático, pienso que la imitación es bastante buena”, dijo Hansen recientemente en el programa estadounidense Entertainment Tonight.

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El presentador no descartó sin embargo emprender acciones legales contra la producción, por mostrarlo de una forma bastante negativa.

El elenco de “Primetime” cuenta también con la cantante estadounidense Phoebe Bridgers, que interpreta un pequeño papel, en lo que supone el debut en el cine de la artista folk.

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La película Primetime, protagonizada por Pattinson, está basada en la controvertida emisión de telerrealidad de NBC “To catch a predator”, emitida entre 2004 y 2007

Pattinson, en cambio, cuenta ya con una larga carrera desde que saltó a la fama en la saga “Crepúsculo” y se ha convertido en una de las estrellas más rentables de Hollywood, con películas este año que incluyen el blockbuster de Nolan, “El drama”, una cinta de Kristoffer Borgli que protagoniza junto a Zendaya; o la tercera entrega de “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, que se estrenará en diciembre.

“Cemento”

Los otros protagonistas de la jornada fueron los hermanos Gallagher y el documental “Oasis: don’t look back in anger”, que muestra algunos secretos de la reconciliación de los sulfurosos músicos británicos, después de años distanciados tras una disputa en París en 2009.

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En la cinta se ve el momento en que Liam Gallagher llegó por primera vez en 15 años a una reunión con su hermano Noel, en un ensayo previo a su gira “Live’25”.

Lo primero que hace es quejarse de unos protectores acústicos de la batería --“me sacan de quicio”, dice-- antes de lanzarse a interpretar las canciones con su estilo característico y luego marcharse sin decir ni una palabra.

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Liam Gallagher y Noel Gallagher, de la banda Oasis, posan durante una sesión fotográfica para la película del concierto "Oasis: Don't Look Back in Anger" (REUTERS/Yara Nardi)

“Son ingleses de clase trabajadora, no van a mostrar emoción, ni siquiera se van a dar la mano”, rememoró el creador del documental, Steven Knight, en una entrevista a AFP.

Para Knight, la cinta muestra cómo los hermanos, nacidos en Mánchester, van enterrando poco a poco el hacha de guerra que los distanció durante tanto tiempo.

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La reconciliación se vio favorecida por las incipientes relaciones entre sus hijos, que no se conocían antes del reencuentro.

“Creo que, una vez que sus hijos se involucraron, eso fue el cemento. Sus hijos se conocieron y se hicieron amigos”, aseguró Knight.

El regreso de la banda desató una ola de nostalgia entre los seguidores de la Britpop. La gira mundial que siguió en 2025 agotó las entradas en numerosas ciudades, confirmando el interés por Oasis, uno de los grupos más influyentes del rock británico de las últimas décadas.

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Fuente: AFP