Tras dos años en declive, por qué crece la cantidad de turistas extranjeros que llegan al país

Por cada visitante internacional que arribó al país, 2,1 argentinos viajaron al exterior (NA)

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Luego de dos años de retroceso, el turismo internacional comenzó a mostrar señales de recuperación. El movimiento registrado en lo que va de 2026 responde a una combinación de elementos que modificó la dinámica del sector, con cambios en el origen y el perfil de quienes eligen el país como destino.

En julio, la llegada de viajeros no residentes aumentó un 9% interanual, con Brasil como emisor más relevante, mientras que en los primeros siete meses del año el incremento acumulado fue del 8%. De esta manera, ya son 3,4 millones los turistas extranjeros que ingresaron a la Argentina en dicho período.

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La relación entre turismo emisivo y receptivo muestra que, por cada visitante internacional que arribó al país, 2,1 argentinos viajaron al exterior. Este desequilibrio es similar al observado en 2018, aunque bastante menor que el de 2025, año en que ese cociente había tocado un máximo de 2,6.

La relación entre turismo emisivo y receptivo muestra que, por cada visitante internacional que arribó al país, 2,1 argentinos viajaron al exterior

Además, según datos oficiales, Argentina registró una afluencia récord de turistas de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026, con 1.434.001 visitantes. Esta cifra representa el mejor resultado de los últimos 25 años y supera la marca alcanzada en 2019.

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Como posibles causas del fenómeno, Marcos Cohen Arazi, investigador del Ieral, destacó la fuerte mejora en la conectividad, una mayor simplicidad en materia cambiaria y avances en algunos aspectos vinculados con la seguridad.

Argentina registró un récord histórico en la llegada de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026 (Foto: NA)

Gabriela Ferucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), remarcó el auge de los viajes de larga distancia, debido al aumento de la oferta de asientos desde el exterior hacia la Argentina, y la devaluación del real, que incentivó la demanda brasileña.

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Paula Cristi, gerenta general de Despegar, dijo a este medio: “Entendemos que ese crecimiento responde a la convergencia de varios factores. En primer lugar, la mayor conectividad aérea internacional, con nuevas rutas y aerolíneas y el incremento de frecuencias, amplió las alternativas para viajar desde Europa, Estados Unidos y otros mercados de larga distancia″.

Por otro lado, consideró que el país “reúne atributos muy valorados a nivel global, como su diversidad de paisajes, la gastronomía, el enoturismo, las propuestas de naturaleza y aventura, y la posibilidad de combinar distintas regiones”.

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Aumentó la oferta de asientos desde el exterior a la Argentina, y la devaluación del real, incentivó a los visitantes brasileños (Ferucci)

Fuentes del rubro advierten que el perfil del turista mutó: ya no se trata principalmente de visitantes regionales atraídos por la conveniencia del tipo de cambio, sino de personas provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia, con un mayor poder adquisitivo, menos sensibles a las variaciones en la cotización del dólar y que suelen tener estadías más prolongadas.

Cohen Arazi coincidió: “El tipo de cambio, relativamente bajo, hace que el turismo que venía esencialmente por una ventaja de precios se contraiga. Esto se refleja especialmente en la caída de los viajes terrestres (-4%)”. En contraposición, el ingreso por vía aérea subió 19% interanual en los primeros 7 meses del año.

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Cohen Arazi: "El tipo de cambio, relativamente bajo, hace que el turismo que venía esencialmente por una ventaja de precios se contraiga" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al aumento en el flujo de extranjeros y la retracción de los residentes que vacacionan en el exterior, el saldo de la balanza turística volvería a ser deficitario, con un rojo proyectado de entre USD 5.700 y USD 6.200 millones para 2026. De todos modos, representa una mejora en relación con 2025, cuando ascendió a USD 7.200 millones.

“La capacidad instalada del país tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar fortaleciendo la competitividad de manera estructural. La oferta privada viene adaptándose al nuevo contexto y el atractivo natural de Argentina se vuelve muy propicio para la expansión de la actividad”, subrayó el Ieral.

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La capacidad instalada del país tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar mejorando la competitividad de manera estructural (Ieral)

“La desregulación y la reducción de la inflación contribuyen al funcionamiento del sector, aunque la política cambiaria no ayuda a consolidar su posición competitiva, debido a la fuerte apreciación de la moneda derivada del plan de estabilización. En ese marco, es necesario mejorar la infraestructura, la conectividad y el funcionamiento de los pasos fronterizos”, agregó.

Asimismo, el estudio apuntó que es fundamental ampliar el crédito para estimular la inversión y eliminar las distorsiones del sistema tributario.