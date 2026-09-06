El Turco Naim contó cómo vivió la soltería tras separarse de Emilia Attias: “No sabía ni vestirme”

A tres años de su separación con Emilia Attias, el Turco Naim contó cómo fue atravesar la soltería luego de casi dos décadas en pareja (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Guardar

El final de una historia de amor siempre deja huella, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida por el público como la de Emilia Attias y el Turco Naim. En mayo de 2024, ambos sorprendieron al mundo del espectáculo con el anuncio de su separación, después de más de dos décadas juntos y una hija en común. La noticia generó impacto y rumores, pero con el correr del tiempo, cada uno eligió transitar su duelo en silencio y enfocarse en nuevos caminos. Ahora, a tres años de aquel punto de inflexión, el Turco decidió compartir cómo vivió los primeros momentos de soltería.

El actor se sinceró durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), el ciclo de Andy Kusnetzoff, donde habló sobre los desafíos de volver a la soltería después de tantos años en pareja. Fiel a su estilo, mezcló humor y honestidad al recordar sus primeros meses fuera de la rutina compartida con Attias. “Es lindo estar en pareja... Cuando uno está casado magnifica la soltería. Decís: ‘Esa gente vive en Mónaco’. Y después te das cuenta de que, cuando te quedás solo, ya no es Mónaco, es Berazategui”, bromeó, dejando entrever la brecha entre la fantasía y la realidad cotidiana.

PUBLICIDAD

Naim no dudó en reconocer que la adaptación fue difícil y que la separación tuvo momentos muy duros. “Yo no sabía ni vestirme. Me vestía y decía: ‘¿Estará bien como estoy vestido?’, y preguntaba y no había nadie a quien preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba”, admitió, mostrando cómo los hábitos compartidos pueden dejar un vacío inesperado. “Demasiado dependiente...”, concluyó entre risas, pero también con autocrítica. Con el tiempo, sin embargo, fue encontrando nuevas formas de estar bien: “Es dura la separación en el sentido de que te quedás solo, sobre todo los domingos. Pero con el tiempo aprendés a decir: ‘Guau, mirá, estaba ahí’. Es lindo el matrimonio, pero también te despersonalizás un poco”.

A tres años de su separación de Emilia Attias, el actor recórdó cómo atravesó los primeros momentos de soltería (Instagram9

El Turco reflexionó sobre los pros y los contras de la vida en pareja y la soltería, reconociendo que todo tiene dos caras. “Ahora estoy bien, tranquilísimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas, te levantás a la mañanita, soy papá soltero”, contó, mostrando que logró encontrar estabilidad y una nueva forma de disfrutar su presente.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Naim se anima a hablar en público sobre su vida privada. En julio, durante una entrevista en Blender at Night (Blender), el actor recordó el hostigamiento y los prejuicios que sufrió durante su relación con Emilia, especialmente por la diferencia de atractivo físico que algunos señalaban. Consultado sobre si había padecido bullying por estar con una mujer “linda”, Naim respondió que sí, y que era habitual que lo llamaran “feo” por salir con Attias. “El otro día me lo dijo un tipo: ‘Estoy contento de que te separaste’. Le digo: ‘¿Porque me ves mejor?’. ‘No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda’”, relató, mostrando hasta qué punto esos comentarios se repetían en su entorno.

En diálogo con José María Listorti en Blender at night, el actor reconstruyó los comentarios y prejuicios que enfrentó en su vínculo de casi 20 años con la actriz (Video: Blender at night/ Blender)

El actor explicó que este tipo de frases eran frecuentes, incluso entre colegas, y que reflejan un prejuicio instalado en la sociedad y potenciado por la exposición mediática. “Con esa idea no podés estar con nadie. Tenés un auto y es algo como ‘mirá el auto que tenés, y yo tengo que andar ahí, tengo que trabajar’”, comentó, restándole dramatismo pero evidenciando la presión social sobre las parejas del espectáculo. El actor confesó que, en más de una oportunidad, tuvo que poner límites ante situaciones incómodas en fiestas o eventos. “Siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería propasar y bueno, alguno se habrá ido con un par de cachetazos”, dijo en tono de humor, aunque admitió que no siempre fue fácil lidiar con los excesos ajenos. “Cuando alguno se zarpaba y la quería tocar, diciendo ‘mirá la mina que tenés’. Algún bobo”.

PUBLICIDAD

A tres años de la separación, el Turco logró reconstruirse, encontrar nuevas rutinas y disfrutar de la paternidad desde un lugar distinto. Su testimonio dejó en claro que la soltería puede ser difícil, sobre todo después de una relación larga, pero también puede ser una oportunidad para el autodescubrimiento y la recuperación de espacios propios. Entre la sinceridad y el humor, Naim mostró el costado menos glamoroso del detrás de escena de las parejas famosas, y reafirmó que, más allá de la exposición, todos atraviesan procesos de duelo, aprendizaje y crecimiento.