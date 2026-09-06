El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

Luego de su posteo sobre su expareja en las redes, Luck Ra sorprendió con una presunta indirecta para La Joaqui y Tiago PZK (Tik Tok)

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En las últimas semanas, el mundo de la música urbana se vio sacudido no solo por los rumores de un posible romance entre La Joaqui y Tiago PZK, sino también por el cruce mediático entre la cantante de RKT y su expareja, Luck Ra. Las redes sociales, fieles a su estilo, se transformaron en el escenario principal de un nuevo capítulo sentimental, poblado de indirectas, videos virales y teorías que los seguidores no tardaron en multiplicar. El ida y vuelta entre los protagonistas y los gestos interpretados por sus fanáticos marcaron la agenda digital y pusieron a los artistas en el centro de la conversación.

Todo comenzó cuando Luck Ra, en plena exposición mediática, deslizó que “un ex gran amigo suyo” habría comenzado una relación con su expareja. Si bien no mencionó nombres, el mensaje no tardó en ser vinculado a los rumores sobre La Joaqui y Tiago PZK, especialmente tras la aparición de imágenes y versiones sobre salidas compartidas. Pero el cordobés fue más allá y decidió expresarse a su manera: subió un video a su cuenta de TikTok, donde se lo ve de espaldas, bailando junto a la parrilla de su casa. El tema elegido no fue casualidad: “Fue culpa tuya”, una colaboración con Tiago PZK, sonaba de fondo.

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La letra, cargada de mensajes sobre desilusiones amorosas, resonó fuerte entre quienes siguen de cerca la telenovela virtual: “De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió. De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió”. La escena, sencilla pero cargada de intención, no pasó inadvertida para los usuarios de TikTok y otras redes. Rápidamente, los comentarios se multiplicaron y la mayoría eligió posicionarse del lado de La Joaqui. “No lo banco más”; “Siempre del lado de la Joaqui en la vida”; “Aguante la Joaqui”; “El karma llegó, papi”; “No me conmueve”, reflejaron los mensajes más destacados, mostrando un fuerte apoyo a la artista y, en muchos casos, una crítica directa hacia la actitud de Luck Ra.

A poco tiempo de su polémica separación, el artista cordobés señaló que su exnovia habría comenzado a salir con un "ex mejor amigo" suyo (Instagram)

Pero las indirectas no se agotaron allí. A los pocos minutos, la cuenta del Ejército de LAM en X publicó un clip que Tiago PZK había subido y borrado rápidamente de su TikTok. En el video, el cantante aparece con una mascarilla facial brillante y baila al ritmo de “Waterproof”, su reciente colaboración con FRO!. La letra del tema, con frases como “En la cama hay agua como en Agua Splash. Te presto mi cuenta, yo te cubro el tax. Te pongo un chofer, olvídate del taxi. Bae, lo que creés, tengo mucho más. Vale dos o tres palos nuestros, drive. Si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”, fue interpretada por muchos como una indirecta sobre su presunto romance con La Joaqui, especialmente por la referencia a salir “en LAM”, el programa conocido por cubrir escándalos y romances del espectáculo.

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El detalle de la mascarilla facial tampoco pasó inadvertido. No era la primera vez que Tiago PZK se mostraba usando este tipo de productos en sus redes, sino que, en diciembre de 2025, circuló un video en el que ambos, La Joaqui y Tiago, bailaban juntos frente a la cámara con diferentes mascarillas en el rostro. Aquella publicación, en su momento tomada como una divertida muestra de amistad, ahora es revisitada por los fans bajo una nueva luz, alimentando aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

A poco tiempo de trascender versiones de romance con La Joaqui, Tiago PZK subió un clip bailando uno de sus temas más recientes y la letra llamó la atención en las redes (X)

Los rumores de romance entre los artistas empezaron a cobrar fuerza el viernes, cuando se conoció que ambos habían compartido una salida matutina por la ciudad de Buenos Aires. La información fue difundida en Puro Show (El Trece), donde la panelista Marcia Frisciotti brindó detalles al respecto: “Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”.

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Frisciotti aportó también un dato particular sobre la salida: la visita a un puesto de souvenirs dentro del predio. “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, relató la panelista, destacando el gesto de Tiago. La referencia al burro no es menor: en redes sociales, los fans suelen bromear con que Luck Ra se parece al personaje Burro de la película Shrek, por lo que el regalo fue visto como una nueva indirecta sobre la supuesta triangulación sentimental.

Hasta hace poco, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK era interpretada como una amistad forjada a partir de la colaboración musical y las vivencias comunes en la industria. Sin embargo, el clima cambió con el correr de los días. “Yo dije ‘son amigos’, pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, explicó Frisciotti al aire, confirmando que el romance ya es tema de conversación entre los seguidores más atentos.

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En 2025, La Joaqui y Tiago PZK habían compartido un desopilante video en plena rutina de cuidado facial y con una inesperada coreografía en conjunto (Tik Tok)

Mientras tanto, los protagonistas se mantienen en silencio y dejan que las canciones, los videos y las pequeñas pistas alimenten la expectativa. La combinación de mensajes cruzados, gestos compartidos y el entusiasmo de los fans volvió a poner a La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra en el centro de la escena, confirmando que, en el universo de la música urbana, el show nunca se detiene y cada detalle puede convertirse en noticia.