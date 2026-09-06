El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

El periodista celebró su aniversario de vida y sopló las velitas junto a sus seres queridos

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En el día de su cumpleaños, Sergio Lapegüe recibió un mensaje cargado de afecto de su hija Mica, que compartió en redes sociales una serie de imágenes y videos del festejo familiar, con una dedicatoria en la que lo definió como “mi papá, mi amigo, mi compañero de todo”. La publicación mostró además un momento íntimo entre ambos, con el periodista junto a la panza de su hija embarazada, ya en la etapa final antes del nacimiento de su nieta.

El posteo puso el foco en el vínculo entre Mica y el periodista en una fecha especial para la familia. Entre las fotos que eligió para saludarlo, una de las escenas más destacadas dejó ver al conductor dándole un beso a la panza de su hija, que está a poco de dar a luz. La secuencia sumó también otro registro de la celebración durante la noche anterior: cuando el periodista sopló las velitas rodeado por amigos y familiares.

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En esas imágenes se lo vio sonriente, en medio de una reunión con sus seres queridos, mientras celebraba un nuevo año. El video del brindis y las velas mostró el clima del encuentro, con Sergio en el centro del festejo y acompañado por su círculo más cercano en una noche atravesada por la alegría familiar.

Junto al material audiovisual, Mica escribió un mensaje directo y personal para su padre. “Hoy cumple años el @sergiolapegue, mi papá, mi amigo, mi compañero de todo. Qué lindo es verte feliz, qué linda es tu carcajada. Qué lindo es que seas mi papá y el abuelo de Delfi. Estoy orgullosa y agradecida. ¡Te amo!!!! Feliz cumpleaños”, publicó en su cuenta, en un texto que reunió el cumpleaños del conductor con la inminente llegada de la nueva integrante de la familia.

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"Orgullosa y agradecida", dijo en pocas palabras la influencer al lado de un carrete de imágenes durante el festejo de su padre

La mención a “Delfi” en el saludo reforzó otro de los momentos centrales que atraviesa hoy la familia: la espera del nacimiento de la beba. “Estoy orgullosa y agradecida”, resumió ella en el mismo posteo. Esa referencia apareció integrada de manera natural al homenaje y dejó ver cómo el cumpleaños del periodista se vive este año en un contexto marcado por la cercanía de convertirse en abuelo.

Ese clima ya se había reflejado meses atrás, en una publicación de abril de 2026 cuando la influencer mostró una foto junto a su padre durante el cuarto mes de embarazo. En aquella ocasión compartió una imagen en la que ambos aparecieron levantándose la remera para exhibir sus panzas, en una postal tomada en el jardín de la casa familiar. “Yo estoy de 17 semanas, ¿y él? Jajaja lo que me hace reír este hombre”, había escrito entonces.

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Esa publicación anterior dejó expuesta la dinámica entre padre e hija en esta etapa. Cabe destacar que el anuncio del embarazo abrió un período de celebraciones para la familia, que desde comienzos de marzo transita la espera de la primera hija de Micaela junto a Tomás Bartolomé. En ese marco, la figura de Sergio Lapegüe también ganó un lugar especial, atravesado por la expectativa de la llegada de su nieta.

La influencer, quien espera a su primera hija Delfina, escribió unas tiernas palabras para el periodista quien pronto se convertirá en abuelo

El propio periodista ya había hablado de ese proceso. En declaraciones a comienzos de marzo, expresó: “Por fin, voy a ser abuelo. Vamos a ser abuelos, estamos felices”. En ese mismo testimonio, además, agregó: “Lo esperábamos con amor esto. Estamos tan contentos que a veces uno no cae”.

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Ahora, en su cumpleaños, ese sentimiento volvió a quedar expuesto en la publicación de su hija. Entre las imágenes del beso a la panza, el video del momento de las velitas y el mensaje que lo nombró como padre, amigo y compañero, el posteo reunió el festejo de Sergio Lapegüe con la cuenta regresiva para la llegada de su nieta Delfi.