Teleshow

Thiago Medina sorprendió con su nuevo trabajo en la calle: “La situación de ser influencer está para atrás”

En medio de una difícil situación económica con el contenido en las redes, el exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió el empleo que comenzó a emprender

En medio de su difícil situación como influencer, Thiago Medina reapareció ante sus seguidores y contó cuál es el nuevo trabajo que comenzó a llevar adelante (Instagram)

Guardar

El tiempo y la vida fuera de la casa de Gran Hermano trajeron para Thiago Medina una seguidilla de cambios, desafíos y aprendizajes. Después de su paso por el reality, y a casi un año del accidente que lo tuvo al borde de la muerte, el joven apuesta a la reinvención y a la búsqueda de nuevos rumbos. Lejos de los flashes pero no de la exposición, Thiago se animó a encarar cada etapa con honestidad y dio a conocer el nuevo trabajo que emprendió.

En un breve video subido a sus historias de Instagram, Thiago se mostró con la mochila de una reconocida aplicación de delivery, listo para salir a repartir pedidos en la calle. “La situación de ser influencer está para atrás”, confesó, sincero, sobre su realidad económica actual.

PUBLICIDAD

Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá”, continuó, mezclando humor y franqueza. En su mensaje, Thiago remarcó la importancia de trabajar y de seguir adelante pese a las adversidades: “¡Hay que laburar! Los quiero”.

Tras dejar atrás las cámaras y el reality que lo volvió conocido en el mundo del espectáculo, Thiago Medina dio a conocer el nuevo trabajo que debió emprender
Tras dejar atrás las cámaras y el reality que lo volvió conocido en el mundo del espectáculo, Thiago Medina dio a conocer el nuevo trabajo que debió emprender (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo trabajo no es el único emprendimiento que puso en marcha el ex Gran Hermano para reinventarse lejos de la pantalla. En junio, en pleno furor por el Mundial 2026, Medina se sumó a la fiebre de los álbumes y las figuritas, productos que volvieron a ser tendencia en todo el país. El joven se lanzó de lleno al negocio, creando su propia marca para importar y revender álbumes originales, así como figuritas y otros artículos vinculados al evento deportivo. “Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”, contó en uno de los videos que compartió en redes, mostrando el paso a paso de la operación.

PUBLICIDAD

La mecánica era sencilla pero efectiva: Thiago aprovechó la popularidad que le dio el reality para construir un canal de ventas directo al consumidor, usando su imagen y su cercanía con los seguidores como garantía de confianza. En el último registro que compartió en mayo pasado, se lo vio en plena entrega, con el pedido en mano y esperando a un cliente en un punto acordado por mensajes privados. “Acá tenemos dos pedidos. Él me encargó acá veinte, así que ahí está viniendo. Pero tenemos todos”, explicó ante cámara. El comprador, apenas llegó, resaltó el diferencial de comprarle directamente a Thiago: “Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía”.

El exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el nuevo emprendimiento que inició (Video: Instagram)

El intercambio fue breve y directo, pero dejó en evidencia la estrategia de Medina para reinsertarse laboralmente y aprovechar su llegada en redes sociales. “Probamos con 20, pero la próxima vamos a hacer una compra más grande”, comentó, y preguntó por figuritas. Thiago confirmó que habría más stock disponible en los días siguientes: “Mañana, pasado, van a entrar más. Así que ya sabés. Cualquier cosa nos mandás un mensajito”.

El joven también dejó claro que la exposición mediática puede abrir puertas, pero la realidad cotidiana muchas veces requiere adaptarse y buscar nuevas oportunidades. Lejos de la televisión y los programas de espectáculos, Medina apostó a la autogestión y al contacto directo con la gente, tanto en las redes como en la calle. Y en ese marco, la mochila del delivery y los paquetes de álbumes son, hoy, sus herramientas para salir adelante y seguir en movimiento.

A casi un año de un accidente que marcó un punto de inflexión en su vida, Medina dejó en claro que la resiliencia, el esfuerzo y la creatividad siguen siendo sus motores. Entre entregas de delivery, ventas de álbumes y figuritas, y mensajes de aliento a quienes lo siguen, el joven transita un presente de cambios y aprendizajes, con los pies en la tierra y la convicción de que, pase lo que pase, “hay que laburar”.

Temas Relacionados

Thiago MedinaGran HermanoInfluencerDelivery

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karina Mazzocco apostó por un radical cambio de look y causó sensación con el resultado final: el video

La participante de la próxima edición de MasterChef Celebrity mostró el proceso de renovar su estilo y lograr un antiguo deseo

Karina Mazzocco apostó por un radical cambio de look y causó sensación con el resultado final: el video

El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

En pleno cumpleaños de María, el exfutbolista publicó una imagen de su mamá junto a su actual pareja que cobró otra dimensión por la relación que la modelo tenía con su exsuegra

El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

En una charla íntima con Teleshow, la reconocida actriz habló de su protagónico junto a su sobrina Ananda Li Brédice, el desafío de interpretar a la diva de los teléfonos en la serie de Moria Casán y su experiencia musical en el certamen de Guido Kaczka

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

Con una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más importantes del cine ibérico, la actriz dialogó con Teleshow desde España, sobre su experiencia inicial en este genero y el desafío de encarnar a una mujer arrastrada al borde del colapso

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

En una charla exclusiva con Teleshow, repasa su historia, su llegada a Buenos Aires y las claves que todavía lo mantienen arriba del escenario

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

AMÉRICA

Policía cubana decomisa medicamentos de presunta venta ilegal en medio de la escasez en farmacias estatales

Policía cubana decomisa medicamentos de presunta venta ilegal en medio de la escasez en farmacias estatales

Panamá se prepara para el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027

Represas en Honduras siguen perdiendo capacidad, se acerca a una situación crítica

Simuló ser pastor y evadió 11 años una orden de captura por homicidio pero fue capturado en Guatemala

Sívar Run 2026 recorre el Centro Histórico de San Salvador para recaudar fondos contra la fibrosis quística

MALDITOS NERDS

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

Naughty Dog confirma dos nuevos proyectos de ‘The Last of Us’ en desarrollo

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

DEPORTES

Rosario Central se impone sobre Newell’s en una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Rosario Central se impone sobre Newell’s en una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

El concluyente respaldo del ingeniero de Alpine a Colapinto tras el GP de Italia: “Manejaste increíble, estamos orgullosos”

Se metió entre las llamas, apagó el fuego y salvó a un corredor de la muerte: el heroico gesto de un piloto que recorre el mundo

Kawhi Leonard, el gran beneficiado del escándalo de los Clippers: por qué la NBA solo lo multó y no lo suspendió

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones