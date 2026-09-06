Política

El Gobierno descarta sumar a la UCR a la mesa con el PRO, pero busca acuerdos con el ala dialoguista

La interna del radicalismo complejiza la posibilidad de incluir formalmente al espacio. Sin embargo, en Casa Rosada sostuvieron que mantienen conversaciones de manera individual con referentes y con gobernadores

(Gobierno)
El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron al gobernador Leandro Zdero
Guardar

Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.

En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.

PUBLICIDAD

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

PUBLICIDAD

El presidente de la UCR Leonel Chiarella junto al intendente de Trelew Gerardo Merino
El presidente de la UCR Leonel Chiarella junto al intendente de Trelew Gerardo Merino (Fuente)

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.

Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.

Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.

En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.

En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.

Temas Relacionados

GobiernoUCRPROLa Libertad AvanzaJavier MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

El Presidente abrirá la semana con un encuentro junto a sus ministros, mientras la administración define los próximos pasos sobre la cuestión de las islas y ajusta la negociación legislativa de cara al envío del plan de gastos

Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

Los mensajes internos que aceleraron la cadena nacional, los planes previos de Milei y la vuelta de Santiago Caputo

El Presidente volvió a ganar centralidad en la agenda mediática a raíz de los anuncios sobre Malvinas. El origen de la secuencia de esta última semana y la repercusión puertas adentro del Gobierno. Expectativa por una buena noticia. En Economía siguen la recaudación

Los mensajes internos que aceleraron la cadena nacional, los planes previos de Milei y la vuelta de Santiago Caputo

El empleado echado por suplantar a un senador también engañó a un agente con discapacidad y sacó un préstamo millonario

Fue apodado "El señor de los anillos", por sus manos repletas de fantasías. Tras hacerse pasar por el ex legislador Marcelo Fuentes para pedir favores -como contó Infobae-, abusó de la confianza de un trabajador y se giró $3,9 millones. Su ambición lo llevó a mimetizarse con el asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem y llamó al ex secretario administrativo de la Cámara alta Emilio Viramonte Olmos para obtener la categoría A-1

El empleado echado por suplantar a un senador también engañó a un agente con discapacidad y sacó un préstamo millonario

El Frente Renovador activa su armado en PBA y aguarda que Massa defina una posible candidatura

El espacio empezó a agruparse en las distintas secciones electorales y dirigentes salieron a explicar por qué el ex ministro debería ser candidato. A la par, éste pidió “que armen” en el territorio que gobierna Kicillof, quien no tendrá reelección. En un esquema de unidad, no descarta una postulación nacional por el peronismo

El Frente Renovador activa su armado en PBA y aguarda que Massa defina una posible candidatura

Retroceso de los Moyano y avance empresario: el balance de un conflicto que confirma el ocaso de los bloqueos sindicales en la Argentina

La protesta extorsiva que sufrió WebPack la semana pasada terminó con dos denuncias penales contra delegados por amenazas, un despido en firme y el repliegue del Sindicato de Camioneros. Las claves de una tendencia que se consolida en el país

Retroceso de los Moyano y avance empresario: el balance de un conflicto que confirma el ocaso de los bloqueos sindicales en la Argentina

DEPORTES

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

Maria Sharapova aplaude la vuelta de Serena Williams al US Open y pone el foco en el trabajo que no se ve

Newell’s le empató 1-1 a Rosario Central sobre el final de un clásico intenso

TELESHOW

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El fuerte choque que sufrió Tomás Holder con su auto: “Casi nos mata este asesino”

Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

19 víctimas de estafa por pareja que prometía bodas y fiestas de ensueño en Managua, Nicaragua

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

Robert Pattinson como un cazapederastas y los secretos del regreso de Oasis sacudieron al Festival de Venecia

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral