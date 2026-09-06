El grito de dolor de un futbolista tras sufrir una fractura de tibia y peroné: el sentido mensaje del arquero que lo lesionó

la terrible lesión que sufrió Ayoub El Kaabi

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El delantero marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda durante el partido que Olympiacos disputó ante Volos por la tercera fecha de la Superliga de Grecia. La lesión ocurrió poco antes del entretiempo, y obligó a su traslado en ambulancia a un centro médico de Atenas.

El encuentro terminó 1 a 1, aunque el resultado quedó en segundo plano tras la acción que dejó fuera de competencia al principal referente ofensivo del conjunto dirigido por el español José Luis Mendilibar. El club informó luego que el atacante fue operado y que comenzará la etapa inicial de recuperación.

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La acción se produjo a los 43 minutos del primer tiempo. El Kaabi buscó un balón dividido dentro del área rival y alcanzó a tocarlo antes de la llegada del arquero de Volos, Marios Siampanis.

El guardameta salió para achicar y su cuerpo impactó sobre la pierna izquierda del delantero. La jugada derivó en una torsión que provocó preocupación inmediata entre los futbolistas de ambos equipos. Los jugadores reclamaron la entrada del cuerpo médico apenas advirtieron la situación. El partido se detuvo durante varios minutos mientras los médicos asistían al delantero marroquí sobre el campo de juego.

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El episodio causó conmoción entre los presentes en el estadio. El grito de dolor del propio futbolista estremeció a sus compañeros y jugadores rivales, quienes vieron en el momento las consecuencias físicas que le provocó el choque involuntario con el arquero. Después de recibir atención, El Kaabi salió en camilla bajo los aplausos de los aficionados. Una ambulancia lo trasladó desde el estadio hacia un centro médico de Atenas, donde se realizaron los estudios posteriores al golpe.

El jugador Ayoub El Kaabi debió ser operado tras sufrir una fractura de tibia y peroné

Tras el encuentro, Marios Siampanis publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido al delantero del Olympiacos. El arquero se refirió a la jugada y expresó su deseo de que el futbolista pueda recuperarse. “No tenía ninguna intención de hacerte daño, y fue muy doloroso verte sufrir de esta manera. Mis pensamientos están contigo. Te deseo fortaleza y una recuperación total”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram.

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La lesión de Ayoub El Kaabi generó repercusiones por la importancia que el delantero tiene tanto en Olympiacos como en el seleccionado de Marruecos. El atacante había consolidado su lugar como una de las principales referencias de gol del equipo griego durante la campaña anterior.

Los estudios radiológicos confirmaron que el futbolista sufrió una fractura completa de tibia y peroné. Según la información recogida por el portal Sport 24, el club comunicó que la operación se realizó con éxito este domingo en el Centro Médico de Atenas. “Ayoub, en este difícil momento, toda la familia del Olympiacos te apoya de todo corazón. Tu fuerza, pasión y espíritu de lucha nos han inspirado tantas veces. Ahora nos toca a nosotros devolverte toda esa fuerza. Mantente fuerte. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta que te veamos de vuelta donde perteneces. Te deseamos una pronta recuperación”, publicó el equipo griego en sus redes sociales.

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La intervención estuvo a cargo del jefe médico de Olympiacos, Christos Theos. El reporte indicó que el postoperatorio avanza de acuerdo con lo previsto y que el jugador comenzará de inmediato la primera etapa de rehabilitación. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la consolidación ósea y de la respuesta del jugador cuando pueda retomar las cargas físicas. La previsión inicial contempla una ausencia de alrededor de medio año, aunque el regreso definitivo a la competencia quedará sujeto a su progreso médico y deportivo.

La lesión obliga a José Luis Mendilibar a modificar la planificación de la temporada. El entrenador español pierde al futbolista que ocupaba el puesto de centrodelantero y que había terminado la campaña previa como máximo artillero del plantel.

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