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Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

En una nueva emisión de su clásico almuerzo, la conductora sorprendió con un diseño exclusivo de Gino Bogani para el comienzo del mes de septiembre

Para su primera emisión del mes, Juana Viale se decidió por un vestido de Gino Bogani y sorprendió a su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)
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Juana Viale volvió a marcar la agenda del domingo al mediodía con una nueva emisión de Almorzando con Juana (El Trece), donde el glamour y la espontaneidad se convirtieron, una vez más, en protagonistas de la transmisión. La conductora sorprendió desde el comienzo con su habitual energía y una apuesta de moda que fue el centro de atención frente a las cámaras. Como es costumbre en cada primer domingo de mes, Juana apostó fuerte por un diseño de Gino Bogani, reafirmando la alianza con el reconocido diseñador y renovando el ritual que ya es esperado por sus televidentes.

Fiel a su estilo descontracturado, Juana arrancó el programa saludando a la audiencia y compartiendo una anécdota del detrás de escena. “Salí con un caramelo ácido en la boca”, bromeó entre risas, antes de presentar su look elegido para la ocasión. “Primer domingo de septiembre, por supuesto, ¿por qué? Porque tengo puesto un Bogani, como todos los primeros de mes”, anunció con entusiasmo. El vestido, confeccionado en crep de chine estampado al bies, en alusión a una tira de tela cortada en diagonal en en una sola pieza envolvente, destacó por su lazo turquesa y un broche que, según explicó, replicó el mismo diseño del estampado: “Muy lindo, es un Gino Bogani auténtico, veraniego para esta ola polar que estamos viviendo. Miren qué bonito...”.

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No faltaron, como en cada emisión, los agradecimientos a su equipo de estilismo.“Me peinó Juan Fojo y me hizo una cola. Y me maquilló Cris Sepúlveda con este delineado debajo, turquesita para acompañar mi lazo turquesa”, comentó la nieta de Mirtha Legrand mientras la cámara enfocaba los detalles finales. Y de esa manera, entre comentarios sobre la moda y los imprevistos del vivo, Juana logró, una vez más, crear un clima relajado e íntimo con el público, sumando complicidad desde el primer minuto.

Para su primer programa del mes, Juana Viale volvió a los diseños de Gino Bogani y sorprendió frente a las cámaras
Para su primer programa del mes, Juana Viale volvió a los diseños de Gino Bogani y sorprendió frente a las cámaras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo con Bogani es un sello de la etapa actual de Juana como conductora. Tal como recordó, el mes pasado eligió otro diseño icónico del modisto: un vestido de terciopelo oro viejo con collar tipo peto, faja drapeada y puños bordados. En esa edición, también sumó piezas de bijou del propio Bogani y tobilleras de su colección personal, dando cuenta del trabajo conjunto con los referentes de la moda local.

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Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda y me hizo con amarillos y naranjas... Un atardecer. Estoy muy a la naturaleza”, relató entonces, antes de bromear sobre su propio estado de ánimo: “La mina está con los patos totalmente volados. No estoy acá, es un holograma mío. Mi espíritu está volando. La carcasa, sí, lo que queda. Chocada por todos lados estoy”.

Con un nuevo outfit de Gino Bogani, Juana Viale apostó por un outfit completamente amarillo (Almorzando con Juana – El Trece)

Más allá de los looks, Viale sostiene una impronta fresca y personal en cada apertura del programa, alternando momentos de humor, anécdotas familiares y referencias a la actualidad. Los guiños a su abuela, las bromas sobre la vida cotidiana y la interacción directa con el equipo técnico forman parte de una fórmula que la distingue y la consolida como una de las figuras más genuinas de la pantalla argentina.

Además, cabe destacar que suu relación con la moda es también un elemento central de su propuesta televisiva. Cada diseño que luce en el programa se convierte en tendencia entre los televiventes. En especial la complicidad con Bogani y el reconocimiento a sus peinadores y maquilladores refuerzan la imagen de una conductora creativa, elegante y cercana, que disfruta cada detalle del proceso de producción.

Así, Juana Viale reafirma su lugar como referente de estilo y frescura, y sigue reinventando la tradición familiar con cada emisión, donde la moda y la espontaneidad se combinan para ofrecer una versión propia y contemporánea del clásico de todos los domingos.

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