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Racing recibirá a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura con el objetivo de salir del fondo: hora, TV y formaciones

Con la obligación de ganar frente a su gente en Avellaneda, la Academia chocará contra el Decano de Falcioni. Transmitirá ESPN Premium desde las 21:30

Composición fotográfica de futbolistas con camisetas celestes y blancas a la izquierda y un jugador con camiseta azul y negra a la derecha.
Racing recibe a Atlético Tucumán con la obligación de ganar
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En medio de un presente adverso, Racing se enfrentará a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 7 del Torneo Clausura. La Academia marcha anteúltimo en la zona B y está obligado a ganar para meterse en la pelea de los playoffs, que tienen al Decano al acecho. El árbitro principal del encuentro, que iniciará a las 21:30, será Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará José Carreras. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Con la incorporación de Juan Pablo Vojvoda en el banco de suplentes, Racing no inició el segundo semestre de gran manera. Pese a la clasificación a los cuartos de final —chocará contra Boca Juniors— de la Copa Argentina tras vencer a Belgrano de Córdoba, la Academia se ubica 14° en la zona B con cinco unidades y cayó a la 22° posición de la Tabla Anual con 26 puntos.

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A diferencia de la caída por 3-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza, Vojvoda contará con nuevas incorporaciones en el plantel. Matías Pérez, marcador central, se perfila para debutar como titular en el equipo, mientras que el flamante refuerzo Leandro Córdoba, desde Racing de Córdoba, podría integrar el banco de suplentes.

Diego Milito, presidente de la institución, realizó una breve conferencia de prensa en la jornada del jueves para hacer una fuerte autocrítica sobre el presente de Racing. “Hacemos autocrítica todos los días y entiendo que cuando se dan este tipo de situaciones yo soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos en la situación en la que estamos en cuanto a resultados, Racing no puede estar así, pero estoy confiado en que lo sacaremos adelante. Tenemos material, seguimos teniendo el tercer equipo mejor valorado de la Argentina después de River y Boca. No lo digo yo, lo dicen las grandes plataformas. Este es un gran plantel que necesita acoplarse y rendir lo que nosotros esperamos”, fue una de las frases que soltó el máximo mandatario, quien también se refirió a la renovación del contrato de Gustavo Costas.

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*La postura de Diego Milito sobre el presente de Racing en el Torneo Clausura

Respecto al presente del equipo, analizó: “Yo también me enojo cuando no ganamos, pero el equipo en estos últimos partidos mostró cosas. Hizo buenos partidos y, para ser honesto, merecimos tener algún punto más de los que tenemos. Desde que está Juan Pablo, tuvimos buenos partidos, pasamos dos instancias de Copa Argentina contra grandes rivales (Defensa y Justicia y Belgrano) y mereciéndolo. El partido con Boca fue bueno, contra Banfield perdimos, pero merecimos más. Lógicamente no estamos contentos con los resultados que se están dando, pero es un año complejo”.

Del otro lado, Atlético Tucumán consumó buenos resultados de la mano de Julio César Falcioni. Con 10 unidades, el Decano está en la pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura y se escapó de forma definitiva del descenso en la Tabla Anual al cosechar 24 puntos. Viene de igualar sin goles contra Instituto y Belgrano de Córdoba en sus últimas presentaciones. Además, sigue vivo en la Copa Argentina: se medirá contra Independiente Rivadavia por los cuartos de final el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Florencio Sola (Banfield).

Antes del choque contra la Lepra mendocina, Atlético Tucumán deberá recibir a River Plate en el Monumental José Fierro el próximo sábado 12 de septiembre desde las 17:30. Racing, por su parte, visitará a Huracán en Parque Patricios el domingo a las 21:30.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matías Zaracho; Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Nicolás Laméndola, Franco Nicolas y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

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