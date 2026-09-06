El show de Dibu Martínez en la derrota del Chelsea ante Arsenal: de la patada en la cara que recibió a sus grandes atajadas

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La patada que recibió en la cara Emiliano Martinez

Emiliano Dibu Martínez se convirtió en el gran protagonista del derbi de Londres entre el Arsenal y el Chelsea pese a la derrota de su equipo por 2 a 1. El arquero de la selección argentina vivió un duelo frenético en su regreso al Emirates Stadium, estadio que fue su hogar durante una década antes de dar el salto definitivo hacia la élite mundial.

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Apenas una semana después de revolucionar el mercado de pases de la Premier League con su sorpresivo traspaso desde el Aston Villa al Chelsea F.C. por poco más de 10 millones de dólares, Emiliano Martínez volvió a pisar el norte de Londres. Bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, el arquero marplatense defendió el arco de los Blues en un clima hostil y de alta tensión.

El partido comenzó accidentado para el guardameta argentino. A los pocos minutos del pitazo inicial, tras asegurar un balón en el suelo luego de una serie de rebotes en el área chica, el defensor brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes, impactó de forma involuntaria su botín contra el rostro de Martínez. Con evidentes gestos de dolor, el Dibu tuvo que recibir asistencia médica inmediata en el campo. Fiel a su estilo aguerrido, el arquero se reincorporó para seguir liderando la resistencia de su equipo.

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La atajada del Dibu Martinez a Saka a los 18 minutos

Con el Chelsea en ventaja gracias a un gol tempranero de Morgan Rogers, el Arsenal adelantó sus líneas y sitió el área visitante. Fue allí donde emergió la figura de Martínez. En una jugada clave a los 18 minutos, la máxima amenaza de los Gunners, Bukayo Saka, desbordó y sacó un remate envenenado con destino de gol. Con una notable estirada y reflejos felinos, el arquero argentino logró desviar el remate, ahogando el festejo de los hinchas locales y confirmando por qué el Chelsea apostó firmemente por él.

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Sin embargo, la muralla cayó finalmente a los 25 minutos del primer tiempo. El delantero alemán Kai Havertz recibió la pelota en la puerta del área grande, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un preciso remate por bajo. El disparo ingresó pegado al palo inferior derecho de Martínez, quien se vio algo sorprendido en su posicionamiento y no logró desviar la trayectoria. Con este tanto, Havertz cumplió con la inexorable “ley del ex” para sellar el 1-1 parcial antes del descanso.

El gol de Havertz para igualar el marcador ante el Chelsea

A los cinco minutos del complemento, los Gunners volvieron a golpear para dar vuelta el resultado. En una jugada por la banda izquierda, Tzolis dio un pase hacia el medio, Havertz dejó pasar el balón para asistir indirectamente a Odegaard, quien ingresó al área y remató al Dibu en un mano a mano letal.

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Emiliano Martinez evitó el tercer gol del Arsenal

A los 68 minutos Emiliano Martínez volvió a ahogarle el grito de gol a Saka. En un nuevo avance del Arsenal, el inglés sacó un remate cruzado desde el sector derecho y el arquero Blue se estiró de manera espectacular para mandar la pelota al tiro de esquina. Tres minutos después, otra vez el Dibu se hizo presente para evitar un nuevo gol del Arsenal. El argentino encontró la pelota sobre la línea tras un centro por la banda derecha y se quedó con lo que pudo haber sido el 3-1.

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La salvada en la línea del Dibu Martinez

La derrota dejó al equipo visitante sin premio pese al arranque favorable de Rogers y se convirtió en la primera tras las dos victorias ante el Fulham y el Brighton. El Arsenal de Mikel Arteta, en cambio, sumó tres puntos y cuenta con un puntaje ideal.

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Para Martínez, la segunda titularidad consecutiva en el arco del Chelsea terminó con una caída, aunque sus respuestas bajo los tres palos evitaron que el resultado adquiriera una diferencia mayor. El próximo compromiso ante el Hull City ofrecerá una nueva oportunidad para que el arquero argentino consolide su lugar tras su reciente llegada desde Aston Villa.

El resumen de la derrota del Chelsea por 2-1 frente al Arsenal