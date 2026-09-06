Kawhi Leonard, el gran beneficiado del escándalo de los Clippers: por qué la NBA solo lo multó y no lo suspendió

Kawhi Leonard recibió una multa de USD 700.000, pero la NBA mantuvo vigente su contrato con Los Angeles Clippers y no le aplicó una suspensión deportiva (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Guardar

La NBA sancionó a Los Angeles Clippers con la pérdida de cinco elecciones de primera ronda del draft, una multa de USD 30 millones y la suspensión por un año de su dueño, Steve Ballmer, por un caso de elusión del tope salarial vinculado con Kawhi Leonard. El jugador recibió una multa de USD 700.000, aunque evitó una suspensión.

La liga mantuvo vigente el contrato deportivo de Leonard con Los Angeles Clippers y ubicó la infracción en los beneficios comerciales que el alero obtuvo fuera de ese acuerdo.

PUBLICIDAD

La decisión dejó a la franquicia bajo un programa de cumplimiento supervisado por la NBA durante cinco años y abrió la puerta a una disputa judicial.

El castigo incluye la pérdida de una selección de primera ronda en cada draft entre 2029 y 2033. Ballmer no podrá participar en actividades de la NBA ni del equipo durante 12 meses, mientras que el presidente de operaciones de básquetbol, Lawrence Frank, recibió una suspensión de seis meses.

En ese marco, la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, fue suspendida por un año.

La NBA sancionó a Los Angeles Clippers con la pérdida de cinco elecciones de primera ronda del draft, una multa de USD 30 millones y la suspensión por un año de Steve Ballmer por el caso Kawhi Leonard (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Leonard pagará USD 700.000, pero no perderá partidos

La investigación concluyó que Leonard, a través de su entonces representante Dennis Robertson, conocido como Uncle Dennis, presionó a los Clippers para que facilitaran oportunidades de ingresos fuera de la cancha.

PUBLICIDAD

La NBA consideró que esa conducta violó las reglas sobre el tope salarial y dispuso una multa de USD 700.000 para el jugador.

La liga no anuló su contrato con los Clippers ni aplicó una suspensión deportiva. Esa diferencia fue uno de los puntos que generó cuestionamientos entre ejecutivos y observadores consultados por The Athletic, medio deportivo estadounidense, que consideraron limitada la sanción económica frente a los ingresos que se atribuyeron al jugador.

La firma de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a cargo de la investigación, concluyó que Leonard recibió USD 18 millones hasta agosto de 2021 a través de acuerdos con Boingo, Daktronics y Lockton.

PUBLICIDAD

El expediente también examinó otros convenios comerciales que, según la NBA, fueron facilitados de forma impropia por la organización.

La investigación concluyó que Kawhi Leonard obtuvo USD 18 millones hasta agosto de 2021 mediante acuerdos comerciales externos facilitados de forma impropia por los Clippers

La NBA distinguió el caso de Leonard del antecedente de Joe Smith

La decisión se apartó del precedente de Joe Smith y los Minnesota Timberwolves, sancionados en 2000 por un acuerdo secreto que afectaba de forma directa el contrato del jugador. En ese caso, la NBA anuló el vínculo de Smith y le impuso una suspensión.

En el expediente de Leonard, la investigación determinó que su contrato como jugador era válido. La irregularidad quedó circunscripta a los beneficios comerciales externos, una diferencia que permitió a la NBA multarlo sin apartarlo de la competencia.

PUBLICIDAD

Para algunas de las fuentes consultadas por The Athletic, esa distinción jurídica no resolvió el debate sobre la proporcionalidad de la pena.

El argumento fue que la magnitud de los acuerdos comerciales justificaba una sanción deportiva, aunque fuera por pocos partidos.

La reincidencia de Los Angeles Clippers agravó la sanción, después de la multa de 2015 por una oportunidad de patrocinio vinculada con DeAndre Jordan (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La reincidencia de los Clippers agravó la sanción

La NBA tuvo en cuenta un antecedente de 2015, cuando los Clippers recibieron una multa de USD 250.000 por facilitar una oportunidad de patrocinio a DeAndre Jordan en violación de las reglas de la liga. Ese episodio ayudó a consolidar la condición de reincidente de la franquicia.

La investigación de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz también señaló que los Clippers omitieron informar, desde 2020, exigencias económicas planteadas por Robertson que podían contravenir el convenio colectivo. La liga había incorporado en 2019 una norma específica para regular este tipo de pedidos.

PUBLICIDAD

Antes de que Leonard eligiera a los Clippers, Robertson había solicitado a equipos interesados beneficios que incluían participación accionaria en una franquicia y una vivienda.

Según la investigación, la falta de información sobre esas demandas y los antecedentes de la organización fueron factores que agravaron la respuesta de la NBA.

Robertson recibió una prohibición de cinco años para realizar actividades vinculadas con la liga. La sanción contra Zucker respondió a su participación en los acuerdos de patrocinio examinados por la investigación, mientras que Frank fue suspendido por seis meses.

Los Angeles Clippers anticiparon que llevarán la disputa a la Justicia, en un conflicto que también compromete su margen de maniobra tras la operación por Paul George (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Los Clippers perderán activos que ya habían comprometido en la operación por Paul George

La pérdida de cinco selecciones de primera ronda golpea la capacidad de los Clippers para reconstruir el plantel o negociar futuras incorporaciones. Esos activos suelen servir para sumar talento joven o como parte de operaciones por jugadores consolidados.

PUBLICIDAD

La pena llegó después de que la franquicia ya hubiera cedido cinco elecciones de primera ronda, dos intercambios de selecciones y a Shai Gilgeous-Alexander para adquirir a Paul George en 2019. Aquellos activos no son los mismos que la NBA confiscó como parte de la sanción actual.

La operación se produjo cuando Leonard venía de conducir a los Toronto Raptors al título de la NBA y de ganar el premio al jugador más valioso de las Finales.

En esos playoffs promedió 30,5 puntos por partido, con 49% de acierto en tiros de campo, 38% en triples y 88% en tiros libres.

PUBLICIDAD

George, por su parte, había terminado tercero en la votación al premio al Jugador Más Valioso de la temporada. Ese contexto explica por qué la llegada de ambas figuras era vista entonces como una apuesta deportiva razonable, aunque la investigación y las sanciones posteriores modificaron la valoración sobre el costo total de aquella decisión.

La NBA distinguió el caso Kawhi Leonard del antecedente de Joe Smith y Minnesota Timberwolves porque la irregularidad no afectó de forma directa el contrato del jugador (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los Clippers anticiparon que llevarán la disputa a los tribunales

Los Clippers adelantaron que cuestionarán la resolución “por todas las vías disponibles”. Según la información publicada sobre el caso, la NBA no contempla una instancia ordinaria de apelación interna para esta sanción, por lo que el conflicto podría trasladarse a la Justicia.

El antecedente de los Timberwolves aparece como una referencia para la defensa de la franquicia. En 2000, Minnesota perdió inicialmente cinco elecciones de primera ronda por el caso Smith, aunque la liga redujo luego la quita a tres selecciones.

PUBLICIDAD