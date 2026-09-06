Cómo crear estados de grupo en WhatsApp para más conversaciones con amigos y familiares

WhatsApp habilitó los estados de grupo para compartir contenido efímero dentro de chats grupales sin llevarlo a la pestaña de Novedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp habilitó una función que permite compartir contenido efímero dentro de los chats grupales, sin que ese material llegue a la pestaña general de “Novedades” ni se mezcle con los mensajes habituales del grupo. La herramienta funciona como un estado tradicional, pero queda restringida a quienes integran esa conversación específica.

La novedad busca resolver un problema habitual: el envío de fotos y videos pesados que saturan la memoria del teléfono y desordenan el historial de mensajes. Con los estados de grupo, ese contenido se publica, circula por 24 horas y desaparece.

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Qué diferencia a un estado de grupo de un estado convencional

Los estados tradicionales de WhatsApp se comparten con toda la lista de contactos del usuario, según la configuración de privacidad que tenga activada. Los estados de grupo, en cambio, quedan vinculados de forma exclusiva a la identidad de ese chat colectivo.

Esto implica que solo los miembros del grupo pueden verlos, reaccionar o abrir hilos de conversación individuales a partir de la publicación. El contenido no aparece en la sección general de novedades, sino que queda asociado al grupo donde se compartió.

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Los estados de grupo se diferencian de los estados convencionales porque solo los miembros de ese chat pueden verlos, reaccionar y responder. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Paso a paso para publicar un estado en un grupo

El proceso se realiza directamente desde la conversación grupal y no requiere salir de la aplicación. Los pasos son los siguientes:

Primero, hay que abrir WhatsApp e ingresar al grupo donde se quiere compartir la publicación.

Luego se debe pulsar sobre la foto de perfil o el nombre del grupo, en la parte superior del chat. Ahí aparece un ícono con el símbolo “+”, que también puede visualizarse directamente sobre la imagen del grupo.

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Al tocar esa opción se despliega un menú con distintas herramientas de edición para elegir el tipo de contenido que se quiere compartir: texto, imagen, video, audio o una combinación de elementos mediante plantillas de diseño.

Para publicar un estado de grupo en WhatsApp hay que entrar al chat, tocar el nombre o la foto del grupo y elegir la opción con el símbolo "+". (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una vez elegido y editado el contenido, con acceso a la cámara del dispositivo o a los archivos guardados en la galería, se presiona el botón de enviar. La publicación queda disponible de inmediato para todos los integrantes del grupo.

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Herramientas de personalización disponibles

El menú que se abre al crear un estado de grupo ofrece varias opciones de edición. La función de texto permite añadir notas cortas con distintas tipografías y colores de fondo.

También existe una opción de música, que agrega canciones o bandas sonoras a fotografías y videos compartidos en el estado. A esto se suma la posibilidad de grabar un mensaje de voz al instante, filmar un clip directo o subir archivos ya guardados en el dispositivo.

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Por último, la herramienta de diseño permite combinar varios elementos, como texto e imágenes, dentro de una misma publicación mediante plantillas de maquetación.

Los estados de grupo de WhatsApp incluyen herramientas de personalización con tipografías, colores de fondo, música, mensajes de voz y clips grabados al instante.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Cuánto duran las historias de WhatsApp

Como ocurre con los estados convencionales, el contenido publicado en un grupo tiene una vigencia máxima de 24 horas. Transcurrido ese plazo, la publicación desaparece de forma automática y deja de estar disponible para los integrantes.

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Durante ese período, los miembros del grupo pueden ver el estado, reaccionar y responder, lo que genera una dinámica de interacción más ágil que el envío tradicional de archivos al chat principal.

Con la actualización de la aplicación, el resto de las participantes del grupo fue accediendo de manera progresiva a la posibilidad de publicar sus propios estados, hasta que la función quedó disponible para todos los miembros.

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Según informó Wabetainfo, WhatsApp trabaja además en una opción para visualizar los estados desde la propia página de inicio, sin necesidad de ingresar a la pestaña de novedades, además de un widget dedicado exclusivamente a estados para la pantalla principal del teléfono.