Qué factores rodean los cuatro asesinatos de personas en condición de calle ocurridos en San José, Costa Rica

Cuatro personas en condición de calle fueron asesinadas en San José entre abril y agosto en hechos ocurridos bajo distintas circunstancias. (AP Foto/Matt Rourke, File)

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En cinco meses, cuatro personas en condición de calle fueron asesinadas en San José en hechos ocurridos bajo circunstancias distintas. Los casos se registraron entre abril y agosto e incluyeron ataques con un tubo metálico, un arma blanca y golpes.

Las investigaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias de cada caso. Según datos oficiales citados por El Observador, la capital costarricense concentraba 3,643 personas sin hogar, el 51.1% del total nacional.

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Los dos homicidios más recientes ocurrieron el domingo 30 de agosto en las antiguas instalaciones del Consejo Nacional de la Producción (CNP). En ese sitio fue hallado muerto Félix Irías, de 26 años e hijo de un boxeador nicaragüense reconocido.

Una hora después apareció sin vida otro hombre de apellido Herrera, de 38 años. El cuerpo presentaba varios golpes.

El 26 de julio, un hombre cuya identidad no había sido determinada murió tras ser apuñalado por una mujer. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Organismo de Investigación Judicial, 25 metros al norte de Coopejudicial.

El 20 de abril, un adulto mayor de apellido Montero, de 66 años, fue asesinado a golpes con un tubo metálico. El ataque ocurrió mientras estaba sentado en unas gradas frente al Ministerio de Salud.

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Un experto indicó que los homicidios no necesariamente estarían relacionados

Marcelo Solano, experto en seguridad, dijo a El Observador que los cuatro homicidios podrían ser hechos aislados. Según planteó, la información disponible no permite afirmar que los casos estén vinculados entre sí.

Las investigaciones judiciales buscan determinar las circunstancias de los homicidios de personas sin hogar registrados en la capital costarricense. (Foto: Pixabay)

El especialista señaló que el tráfico y el consumo de drogas pueden incidir en la violencia que enfrentan algunas personas en condición de calle en San José. Su explicación se refirió a determinadas dinámicas y no al conjunto de la población sin hogar.

“Hay habitantes de calle que son adictos a las drogas”, afirmó Solano. El experto añadió que algunas de esas personas pueden vender sustancias a pequeña escala.

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Según describió, quienes participan de esa actividad reciben cantidades reducidas de droga para comercializarlas. Después entregan el dinero recaudado a cambio de dosis destinadas a su propio consumo.

“Ahí es cuando se ocurre el conflicto. Primero golpes o heridas de arma blanca y finalmente, es cuando ocurren los asesinatos”, señaló Solano ante la publicación. La afirmación se presentó como una posible dinámica de violencia asociada a ese circuito.

San José reunía a más de la mitad de la población sin hogar contabilizada en Costa Rica

El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Salud informaron en setiembre del año pasado que en Costa Rica había 7,133 personas en condición de calle. De ese total, 3,643 se encontraban en San José.

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Alajuela registraba 1,159 personas, Puntarenas 694, Heredia 497, Limón 477, Cartago 425 y Guanacaste 238. Las cifras se difundieron durante el lanzamiento del plan piloto Procedimiento de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Calle.

La distribución territorial mostraba que San José reunía poco más de la mitad de las personas contabilizadas. Los datos oficiales no detallaban las circunstancias individuales que llevaron a cada persona a vivir en la calle.

Marcelo Solano afirmó que los cuatro homicidios en San José no necesariamente están relacionados y planteó que algunos hechos de violencia pueden vincularse con dinámicas del consumo y tráfico de drogas. (Foto cortesía redes sociales)

Yenory Rivera Moreira, docente de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, advirtió que estar en condición de calle no convierte a una persona en delincuente. La especialista indicó que no corresponde trasladar esa asociación a toda la población.

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Rivera explicó que, en algunos casos, pueden coincidir el consumo de drogas, la pobreza, la exclusión social y los problemas familiares. De acuerdo con su planteamiento, esas condiciones pueden elevar tanto el riesgo de cometer delitos como el de ser víctima de ellos.

Francinie Sánchez, coordinadora de la carrera de Trabajo Social de la misma universidad, remarcó que el consumo de sustancias psicoactivas tampoco puede atribuirse de forma general a quienes viven en la calle. La académica sostuvo que las experiencias de esta población son diversas.

“El consumo de sustancias psicoactivas y también la utilización de espacios para refugio es una forma de supervivencia”, dijo Sánchez a El Observador. La coordinadora mencionó las condiciones climáticas, la violencia y otros problemas sociales que enfrentan estas personas en su vida cotidiana.

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Los inmuebles abandonados pueden funcionar como refugio para personas sin hogar

Las antiguas instalaciones del CNP ya no cumplen su función original. Según la publicación, el lugar es utilizado como refugio en medio de basura, suciedad y abandono.

Ese tipo de espacios puede permitir dormir, consumir drogas, quemar chatarra o permanecer fuera de la vista de buena parte de la ciudad. A la vez, las condiciones del inmueble pueden aumentar la exposición a agresiones.

Experto indicó que algunas personas en condición de calle pueden consumir drogas y participar en ventas a pequeña escala.(iStock)

Yariela Quirós Álvarez, vicealcaldesa de la Municipalidad de San José, explicó que algunas personas con adicción activa al crack pueden consumir al menos 20 piedras por día. “Esto quiere decir que es un consumidor al menudeo, pero es un consumidor efectivo”, afirmó.

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Quirós sostuvo que la continuidad de las ventas de droga y la operación de bandas criminales en la capital dificultan la respuesta municipal a las necesidades de las personas en condición de calle. La funcionaria señaló que algunas pueden quedar vinculadas a un circuito asociado con la comercialización de sustancias.

“Son situaciones, que son importantes de entender y advertir, como la persona habitante de calle también es parte de un círculo perverso que se genera a partir de la venta de drogas”, comentó la vicealcaldesa. La funcionaria se refirió a esa relación como un factor que debe considerarse al abordar el problema.

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Quirós añadió que los edificios abandonados y los lotes baldíos favorecen una presencia elevada de personas en condición de calle. Según indicó, la municipalidad ha enviado notificaciones a propietarios para que asuman responsabilidad sobre esos inmuebles y eviten que se conviertan en puntos de concentración.

Rivera señaló que desalojar a las personas que se refugian en esos sitios no resuelve el problema. La docente explicó que, en muchos casos, esas intervenciones solo las desplazan unas cuadras hacia otro espacio con condiciones similares.

La municipalidad informó programas de atención y un plan de desintoxicación

La Municipalidad de San José mantiene un centro dormitorio que atiende cada día a 100 personas. Quirós también mencionó un programa que la institución desarrolla junto con la Fundación Promundo.

Entre las iniciativas figura Chepe se baña, un proyecto que tenía cerca de un año y medio de funcionamiento. La vicealcaldesa además citó un plan piloto de becas de desintoxicación para 20 personas.

Los homicidios de Irías, Herrera, Montero y del hombre que todavía no había sido identificado ocurrieron en lugares y bajo condiciones diferentes. Las investigaciones judiciales determinarán las circunstancias y los motivos de cada una de las muertes.