Independiente enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero y Lanús jugará con Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Este domingo habrá cinco partidos en el Torneo Clausura

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La jornada de este domingo en el Torneo Clausura está marcada por el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central, sumado a las presentaciones de River Plate y Racing, pero desde las 17:00 comenzarán dos duelos muy importantes en la pelea por la clasificación a los playoffs, el boleto a las copas internacionales de 2027 y la lucha por el descenso. En simultáneo, Independiente se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero y Lanús buscará la recuperación ante Defensa y Justicia como local.

CENTRAL CÓRDOBA - INDEPENDIENTE

Central Córdoba e Independiente se enfrentan en Santiago del Estero

Independiente afrontará una visita de riesgo a Santiago del Estero para enfrentarse a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades en busca de la primera victoria de Jadson Viera como entrenador del club. Desde las 17:00 con arbitraje de Andrés Gariano, el VAR a cargo de Gastón Monsón Brizuela y televisación de TNT Sports.

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El Rojo quiere comenzar a dejar atrás la racha negativa que lo ha llevado a este irregular presente con una victoria en los últimos seis compromisos. En ese lapso, registró una dura derrota 4-0 ante Atlético Tucumán en Rosario por los octavos de final de la Copa Argentina, que causó la salida de Gustavo Quinteros como su entrenador. Además, viene de caer 3-0 a manos de Gimnasia de Mendoza en su última presentación en Avellaneda.

La institución, que tendrá elecciones a fin de año, no se reforzó con ningún futbolista en el cierre del mercado de pases (ya había traído a Ezequiel Chimy Ávila, Franco Calderón, Imanol Machuca, Santiago Mele y Maxi Meza) y se desprendió de una de sus principales figuras: Kevin Lomónaco fue vendido al Elche de España. “La operación asciende a la suma de USD 5.500.000 netos por todo concepto”, confirmó el club a través de sus redes oficiales. Informaron que ese monto incluyó la condonación de la “significativa deuda” con sus pares españoles por el pase de Iván Marcone en 2022. El cuadro bonaerense se quedó con un 20% de la ficha de Lomónaco en caso de una futura venta. Días atrás se había ido Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay.

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Será el tercer duelo de Jadson Viera como técnico del primer equipo, luego de la igualdad sin goles contra Independiente Rivadavia y el traspié contra el Lobo mendocino como local. Intentará lograr su primera alegría en el banco, luego de que Independiente ganó por última vez el 17 de agosto en el 3-1 ante Lanús en La Fortaleza. En ese momento, el equipo estaba al mando de la dupla interina conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

De momento, el Rojo no tiene margen de error en ninguna tabla porque está en el séptimo lugar de la Zona A, en posición de clasificación a los playoffs, y ocupa el 11° peldaño en la Tabla Anual, fuera de las copas internacionales del próximo año. Su rival tampoco puede cometer equivocaciones porque el plantel de Sebastián Domínguez es el tercer peor equipo de la zona y necesita sumar para escaparse de los puestos de descenso.

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Probales formaciones:

Central Córdoba (Santiago del Estero): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

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Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Chimy Avila. DT: Jadson Viera.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 17:00

Estadio: Único Madre de Ciudades

TV: TNT Sports

LANÚS - DEFENSA Y JUSTICIA

Lanús y Defensa, mano a mano en el Sur

En simultáneo al cruce de Independiente, el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez albergará el cruce del Granate ante Defensa y Justicia desde las 17:00 con Andrés Merlos como árbitro principal, Yamil Possi en el VAR y transmisión de ESPN Premium.

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El encuentro, a disputarse en La Fortaleza, está marcado por las recientes declaraciones de Nicolás Russo. El presidente de Lanús apuntó contra Pablo Dóvalo y Germán Delfino después de la derrota 1-0 ante Boca Juniors en la Bombonera por una jugada en la que reclamó que Leonel Flores debió ser expulsado a causa de una infracción sobre Sasha Marcich. “Beligoy (director nacional de arbitraje) cumplió un ciclo, lleva muchos años en su cargo. Siempre tuve buena relación, pero tiene que haber un cambio. Hay cosas que no van más”, declaró Russo en charla con Radio La Red.

El último campeón de la Copa Sudamericana ya quedó eliminado de la presente edición del certamen continental ante Cienciano de Perú y está obligado a sumar puntos en lo que resta del semestre porque, por el momento, está afuera de los puestos de playoffs en el Torneo Clausura y de los pasajes a las copas internacionales del próximo año.

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En la vereda opuesta, Julio Vaccari catapultó al Halcón de Florencio Varela como uno de los animadores del campeonato local. Defensa y Justicia arrancó la fecha en el tercer lugar de la Zona A con 14 puntos y tiene 33 unidades en la tabla acumulada, por encima de Lanús, aunque permanece afuera de los lugares que brindan un lugar a la Libertadores y la Sudamericana 2027.

Probales formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

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Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Yamil Possi

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura