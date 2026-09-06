Honduras

Honduras refuerza apoyo a ganaderos ante los efectos de la sequía

La distribución abarco alimento y semilla de sorgo a 400 productores para reducir el riesgo de pérdida de ganado por la escasez

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
Copeco aporta las perspectivas climáticas que la SAG usa para identificar dónde los productores pueden aprovechar la semilla y los fertilizantes.
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La sequía ha complicado las condiciones para quienes dependen de la ganadería en diversas zonas del país, con menos agua y menor disponibilidad de pasto, los productores enfrentan dificultades para mantener al ganado alimentado y en condiciones adecuadas.

El problema afecta especialmente a los pequeños ganaderos, para quienes cada animal representa parte de su patrimonio y una fuente de ingresos familiar. Cuando el alimento escasea, sostener el hato puede convertirse en una carga económica difícil de mantener durante períodos prolongados.

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Ante este escenario, un grupo de 400 productores del departamento de Choluteca recibió insumos para complementar la alimentación de sus animales. La ayuda incluyó alimento para atender la emergencia y semillas para generar nuevas fuentes de forraje dentro de las propias fincas.

De los productores beneficiados, 250 recibieron maíz. En total, fueron distribuidos 2.500 sacos, con una asignación de 10 sacos por ganadero, equivalentes a unas 1.000 libras de alimento para cada productor.

El ensilaje representa una alternativa para mantener alimentados a los animales durante el período en que los potreros no cuentan con suficiente pasto. Su entrega busca reducir el riesgo de que el ganado pierda peso de manera considerable o enfrente condiciones que comprometan su sobrevivencia.

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Sequía sigue afectando al productor

La falta de alimento también puede generar consecuencias económicas para las familias que viven de esta actividad, ya que deben buscar otras fuentes de alimentación o asumir gastos adicionales para evitar que el ganado se deteriore.

En situaciones más críticas, la escasez puede llevar a los productores a vender parte de sus animales para reducir los costos de mantenimiento. Sin embargo, una venta bajo presión y en medio de una emergencia puede significar una pérdida importante para el productor.

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
Un grupo de 400 productores recibió insumos para enfrentar la emergencia por sequía en la ganadería.

Por eso, mantener el hato durante la temporada seca se convierte en una prioridad para muchas familias ganaderas. El alimento disponible puede determinar si los animales logran superar el período de escasez hasta que las condiciones permitan la recuperación de los pastizales.

La estrategia aplicada en también contempla una alternativa que busca ir más allá de la emergencia inmediata. Un total de 150 productores recibió semilla mejorada de sorgo forrajero, en cantidad suficiente para establecer aproximadamente una manzana de cultivo por finca.

La idea es que los ganaderos puedan producir parte del alimento que necesitarán para sus animales y contar con una fuente adicional de forraje cuando disminuya la disponibilidad de pastos.

Esta posibilidad cobra relevancia en una región donde las condiciones climáticas pueden poner bajo presión a la actividad ganadera. Cuando las precipitaciones son insuficientes, la recuperación de los pastizales se vuelve más lenta y los productores necesitan recurrir a otras alternativas para sostener a los animales.

Sin embargo, la semilla por sí sola no resuelve el problema. Los productores deberán establecer los cultivos y garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo, lo que vuelve a colocar al clima entre los principales factores que condicionan la actividad agropecuaria.

Los productores señalaron que la crisis del campo también afecta el empleo rural, impulsa la migración y exige incentivos, insumos más baratos y apoyo técnico.
La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro permite reestructurar deudas y extender pagos hasta por 15 años para productores agropecuarios.

Honduras sigue bajo alerta

La situación también refleja la necesidad de que las fincas ganaderas cuenten con reservas de alimento antes de que los períodos secos alcancen su punto más crítico. La preparación previa puede reducir el impacto de la falta de lluvias y dar a los productores mayores posibilidades de conservar sus animales.

Para las familias que dependen de la ganadería, la disponibilidad de alimento durante la temporada seca está directamente relacionada con sus ingresos y con la conservación de su patrimonio productivo.

La situación que enfrentan los productores de varis departamentos, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la ganadería frente a las variaciones del clima. La falta de lluvias no solo seca los potreros, sino que también obliga a las familias productoras a buscar recursos adicionales para mantener una actividad de la que dependen económicamente.

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