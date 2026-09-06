Choque frontal en la ruta deja un niño 6 años y un adulto fallecidos en Costa Rica

Un choque frontal en la ruta 27, en Orotina, dejó muertos a un niño de seis años y a un adulto. (Foto cortesía Cruz Roja Costarricense)

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Un choque frontal entre dos vehículos en la ruta 27, en el sector de Orotina, dejó muertos a un niño de seis años y a un adulto, mientras varios sobrevivientes permanecen bajo atención médica. El accidente ocurrió la noche del sábado y movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense y a personal de distintos centros hospitalarios.

En la escena fueron atendidas nueve personas, entre ellas cinco menores de edad y cuatro adultos. La emergencia tuvo una alta complejidad por la cantidad de víctimas y por el estado en que fueron encontrados algunos de los ocupantes de los automotores involucrados.

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Tras el impacto, cuatro menores fueron trasladados inicialmente a hospitales. Tres ingresaron al Hospital Nacional de Niños y otro fue llevado al Hospital de Alajuela. Los pacientes que quedaron internados en el centro pediátrico se encontraban estables al momento del último reporte médico.

Escena de un aparatoso accidente de tráfico ocurrido durante la noche. Los equipos de emergencia, incluyendo paramédicos y bomberos, trabajan arduamente para rescatar a una persona que quedó atrapada dentro de uno de los vehículos destrozados.

Uno de los niños tuvo que ser sometido a una cirugía para corregir una lesión ortopédica. Los otros dos presentaban escoriaciones y traumatismos. Uno de ellos esperaba resultados de exámenes para que los médicos definieran el tratamiento, aunque su condición no se había agravado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer qué provocó la colisión. Hasta ahora, la información disponible no detalla cuál de los vehículos invadió el carril contrario ni si hubo factores como velocidad, distracción, fallas mecánicas o consumo de alcohol relacionados con el hecho.

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La Cruz Roja Costarricense atendió a nueve personas en la emergencia, entre ellas cinco menores de edad y cuatro adultos. (Foto cortesía Cruz Roja Costarricense)

Costa Rica suma un lesionado en accidentes de tránsito cada 10 minutos

El accidente en Orotina ocurre en un año en el que Costa Rica registra un aumento en los incidentes de tránsito. Entre enero y abril de 2026, el país contabilizó 16,572 accidentes, 18,365 personas lesionadas y 79 fallecidos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

La cifra de personas heridas representa un promedio de una víctima cada 10 minutos durante el primer cuatrimestre. El registro supera el del mismo período de 2025, cuando se reportaron 14,615 accidentes, 16,374 lesionados y 51 muertes.

Los motociclistas concentran la mayor cantidad de víctimas. Durante los primeros cuatro meses del año representaron el 56% de los fallecidos y el 65% de las personas lesionadas. El Instituto Nacional de Seguros destinó más de ¢22,258 millones para indemnizaciones vinculadas con siniestros cubiertos por el Seguro Obligatorio de Automóviles.

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En todo 2025, Costa Rica acumuló 46,949 accidentes viales, con 52,269 heridos y 144 fallecidos. Los datos reflejan que los percances afectan a conductores, pasajeros, peatones y menores que viajan en vehículos particulares o de transporte familiar.

Entre las causas que aparecen con frecuencia en este tipo de hechos figuran el uso del celular mientras se conduce, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, el cansancio, la omisión del cinturón de seguridad y las conductas agresivas al volante.

El caso de la ruta 27 volvió a poner en evidencia el impacto de los accidentes de tránsito en las familias. La investigación sobre el choque continuará a cargo de las autoridades, mientras los tres menores internados en el Hospital Nacional de Niños siguen en observación médica.

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