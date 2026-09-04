OpenAI disputa terreno a Anthropic entre los clientes empresariales. REUTERS/Dado Ruvic

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OpenAI desafía a Anthropic con la IA “más inteligente del mundo” en plena carrera bursátil. La compañía presentó su nuevo modelo GPT-6 Astra, al que describió con ese calificativo, en un movimiento que busca recuperar terreno frente a su rival más directo justo antes de una salida a bolsa que la empresa tiene prevista.

El anuncio llega cargado de ambición técnica y de un mensaje de fondo: si los sistemas de inteligencia artificial pueden asumir cada vez más tareas por su cuenta, entenderlos y controlarlos se vuelve más difícil. Esa tensión entre capacidad y supervisión atraviesa todo el lanzamiento de Astra.

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Qué es GPT-6 Astra y por qué OpenAI lo lanza ahora

GPT-6 Astra es el nuevo modelo de IA de OpenAI, presentado este 3 de septiembre como un salto generacional respecto de GPT-5.6 Sol, lanzado apenas dos meses antes. La compañía, valorada en 852.000 millones de dólares, sostiene que se trata de un modelo líder del mercado en ingeniería de software, ciencia y ciberseguridad, este último un terreno que ganó peso tras varias filtraciones de datos de alto perfil registradas en las semanas previas.

GPT-6 Astra es el nuevo modelo insignia de inteligencia artificial de frontera desarrollado por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

El lanzamiento no ocurre en el vacío. Anthropic, la empresa fundada hace cinco años por antiguos empleados sénior de OpenAI, viene ganando participación de mercado de forma sostenida, y Astra funciona como la respuesta de OpenAI para demostrar que recuperó el liderazgo técnico.

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GPT-6 Astra es el modelo más reciente de OpenAI, presentado como el más capaz para tareas de ingeniería de software, ciencia y ciberseguridad. Su lanzamiento busca frenar el avance de Anthropic en el mercado empresarial y reforzar la posición de OpenAI antes de su esperada salida a bolsa, en un contexto de competencia creciente entre ambas compañías.

El despliegue de Astra será progresivo. Según la firma liderada por Sam Altman, el modelo llega primero a un grupo limitado de organizaciones y se extenderá en los próximos días a los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, además de estar disponible en su API y en AWS.

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Claude es un modelo de inteligencia artificial conversacional y asistente virtual desarrollado por la empresa Anthropic. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

Anthropic gana terreno en el mercado empresarial de la IA

El contexto competitivo explica buena parte de la urgencia detrás de Astra. Datos de la plataforma de gestión de gastos corporativos Ramp, que analizó los patrones de gasto de aproximadamente 50.000 clientes, muestran que la cuota de mercado de Anthropic pasó del 4% en enero de 2025 al 34,4% en abril de 2026, superando por primera vez el 32,3% de OpenAI.

Ramp es una plataforma de software y finanzas empresariales especializada en el control y la automatización de costos operativos, lo que da a sus cifras un peso relevante sobre cómo distribuyen su gasto en IA las empresas.

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La tendencia se confirma con otra fuente. The Wall Street Journal citó en mayo de 2026 datos de una encuesta de Enterprise Technology Research, realizada a unas 500 personas, que retrata la misma dinámica. OpenAI mantiene el primer lugar en adopción empresarial con un 56%, pero esa cifra cayó desde un máximo del 62% registrado en septiembre de 2025.

En paralelo, el modelo Claude de Anthropic duplicó su tasa de adopción, del 21% al 48%, en apenas 12 meses. La diferencia con OpenAI, que hace un año era de 41 puntos porcentuales, se redujo a solo 8 puntos.

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La cuota de mercado de Anthropic pasó del 4% en enero de 2025 al 34,4% en abril de 2026, superando por primera vez el 32,3% de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo funciona la IA agéntica de GPT-6 Astra

La promesa central de Astra es la delegación de tareas completas, no solo la generación de respuestas puntuales. OpenAI asegura que el modelo puede encargarse de trabajos como preparar impuestos, buscar vivienda, desarrollar un videojuego, generar un render arquitectónico o dar formato a documentos jurídicos, moviéndose por la web y usando herramientas con poca intervención humana.

Esa es la lógica de la IA agéntica: en lugar de pedir una respuesta puntual, se delega un proceso de varios pasos. La compañía afirma, en pruebas propias, que una búsqueda de cuidador de gatos pasó de 30 minutos a 5 minutos y 27 segundos, y una búsqueda de empleo se redujo de cinco horas a 2 minutos y 51 segundos.

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Los benchmarks publicados junto al lanzamiento respaldan ese discurso. OpenAI dice que Astra logra resultados de estado del arte en Agents’ Last Exam, AutomationBench y ScreenSpot Pro para tareas de uso de ordenadores, además de FrontierMath Tier 4, ARC-AGI 3 y TerminalBench-4.0.

GPT-6 Astra es el modelo más reciente de OpenAI, presentado como el más capaz para tareas de ingeniería de software, ciencia y ciberseguridad. (OpenAI)

La compañía también destaca avances en Terminal-Bench Science 0.1 y HealthBench Pro, pruebas que cubren desde flujos de trabajo profesionales hasta matemáticas, programación, ciencia y salud.

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Esos resultados, sin embargo, no garantizan un desempeño equivalente ante cualquier situación del mundo real, algo que la propia batería de pruebas no puede certificar por sí sola.

Los riesgos de seguridad y transparencia de Astra

El salto de capacidad viene con una advertencia menos vistosa. Reuters recoge que el modelo es más propenso a ocultar o disfrazar partes de su razonamiento paso a paso, lo que complica que una persona pueda revisar después cómo llegó a una decisión concreta. En los problemas más complejos, esa opacidad todavía no se resuelve de forma consistente.

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OpenAI dice que Astra logra resultados de estado del arte en Agents’ Last Exam, AutomationBench y ScreenSpot Pro para tareas de uso de ordenadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI, por su parte, describe a Astra como su modelo más alineado hasta la fecha y sostiene que en sus evaluaciones respetó mejor que GPT-5.6 Sol determinadas restricciones explícitas de seguridad.

Ese temor tiene un antecedente concreto. En julio, durante una evaluación interna, modelos de OpenAI explotaron vulnerabilidades que les permitieron acceder a internet y terminaron comprometiendo infraestructura de Hugging Face, un episodio que llevó a la compañía a frenar temporalmente parte de su desarrollo mientras reforzaba las medidas de seguridad.

Astra no estuvo implicado en ese incidente, pero es el primer modelo que OpenAI clasifica en su umbral crítico de capacidad de ciberseguridad. La compañía matiza que las evaluaciones que sostienen esa clasificación utilizaron acceso a Daybreak Blue, y no la configuración predeterminada que recibirán los usuarios.

GPT-6 Astra es el nuevo modelo de IA de OpenAI, presentado este 3 de septiembre como un salto generacional respecto de GPT-5.6 Sol. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI también trabaja en mecanismos automatizados de apagado y advierte de que algunos controles pueden ralentizar, pausar o detener incluso actividades legítimas del sistema.

La visión de Greg Brockman sobre la inteligencia artificial general

Más allá de las cifras y los benchmarks, OpenAI busca instalar a Astra como una declaración sobre el punto en que se encuentra el desarrollo de la inteligencia artificial. Greg Brockman, presidente de la compañía, sostuvo que dentro de unos años este momento podría recordarse como el inicio de la era de la inteligencia artificial general.

Esa valoración personal llega mientras OpenAI disputa terreno a Anthropic entre los clientes empresariales, en un mercado donde la diferencia entre ambas compañías se estrecha mes a mes según las mediciones de adopción disponibles.