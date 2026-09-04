El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

Menos de 13 años no podrán usar el Cybercab de Tesla. REUTERS/Kaylee Greenlee

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Tesla ha establecido una restricción de edad para el uso de su futuro Cybercab. Por el momento, el vehículo autónomo no podrá transportar a niños menores de 13 años. La limitación aparece entre las condiciones de uso del servicio de Robotaxi de la compañía y es uno de los nuevos detalles conocidos después del evento privado dedicado al vehículo, con el que Tesla pretende desarrollar una red de transporte sin conductor.

La medida supone una diferencia respecto a otros vehículos utilizados actualmente por la compañía en sus pruebas de robotaxi. Tesla permite que menores de entre 8 y 17 años viajen en sus Model Y destinados al servicio, siempre bajo las condiciones establecidas para los usuarios menores de edad y el uso de sistemas de retención infantil.

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Sin embargo, el Cybercab tendrá inicialmente una norma más restrictiva. Los términos del servicio indican que los niños menores de 13 años no podrán utilizar este vehículo, mientras que todos los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.

Tesla no ha especificado por qué su Cybercab no aceptará niños menores a 13 años. REUTERS/Kaylee Greenlee

La decisión llega mientras Tesla continúa revelando nuevos detalles sobre el Cybercab y prepara el despliegue de un vehículo que representa una de las mayores apuestas de Elon Musk por la conducción autónoma.

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Una restricción para los menores de 13 años

La prohibición para los niños menores de 13 años es uno de los aspectos más llamativos de las condiciones conocidas hasta ahora. Tesla no ha detallado públicamente el motivo específico por el que ha fijado esta edad como límite para utilizar el Cybercab.

La restricción podría estar relacionada con las características del vehículo y con la necesidad de establecer medidas de seguridad específicas para los pasajeros más jóvenes. El Cybercab ha sido diseñado como un automóvil autónomo dedicado al transporte y Tesla busca reducir tanto su complejidad como los costes de fabricación.

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El vehículo promete funcionar sin conductor humano y utilizar únicamente cámaras e inteligencia artificial para desplazarse. Tesla pretende que este sistema permita ofrecer viajes a un coste inferior al de otras alternativas de transporte autónomo, como las desarrolladas por Waymo.

El Cybercab ha sido diseñado para ser un Robotaxi por completo, por lo que no lleva timón. REUTERS/Kaylee Greenlee

Sin embargo, la ausencia de un conductor también plantea nuevas preguntas sobre la seguridad y la supervisión de los pasajeros, especialmente cuando se trata de menores de edad.

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Un diseño que también limita las opciones para las sillas infantiles

Otro detalle del Cybercab está relacionado con el transporte de niños mediante sistemas de seguridad. El vehículo no cuenta con los anclajes LATCH estándar utilizados para fijar determinadas sillas infantiles.

En su lugar, las sillas deberán sujetarse mediante el cinturón de seguridad del vehículo. Esta característica diferencia al Cybercab de otros automóviles y refleja el enfoque de Tesla para simplificar el diseño y reducir el número de componentes.

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Elon Musk y otros directivos de la compañía han defendido en numerosas ocasiones la eliminación de piezas que consideran innecesarias para disminuir los costes de producción. En el Cybercab, esta filosofía forma parte de un proyecto concebido para ser fabricado a gran escala y operar como parte de una red de transporte autónomo.

Cybercab no cuenta con los anclajes LATCH estándar para sillas de menores. REUTERS/Kaylee Greenlee

La combinación de estas características podría ayudar a explicar la decisión de excluir inicialmente a los pasajeros menores de 13 años, aunque Tesla no ha confirmado oficialmente que exista una relación directa entre la restricción de edad y el diseño del vehículo.

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Un lanzamiento rodeado de preguntas sobre seguridad

Los nuevos detalles se conocen después de un evento privado sobre el Cybercab que fue muy diferente de las habituales presentaciones de Tesla. La compañía no realizó una gran retransmisión en directo y la presentación principal habría tenido una duración aproximada de 15 minutos.

Además, Elon Musk aparentemente no tuvo una intervención destacada durante el evento, a pesar de que el Cybercab es uno de los proyectos en los que el ejecutivo ha concentrado buena parte de sus expectativas sobre el futuro de Tesla.

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Tesla no ha dado muchos detalles de su Cybercab durante su ceremonia de lanzamiento. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La compañía publicó posteriormente documentos con información adicional y actualizó los términos de servicio de su aplicación Robotaxi. Parte de los detalles sobre el funcionamiento del vehículo también comenzaron a circular a través de asistentes al evento y seguidores de la marca.

Ahora Tesla deberá demostrar que su tecnología puede operar de forma segura antes de expandir el uso del Cybercab. La empresa tendrá que convencer tanto al público como a los reguladores locales y a las autoridades federales encargadas de supervisar la seguridad del transporte.

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