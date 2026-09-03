Tecno

Elon Musk pone fecha a Optimus: Tesla podría vender su robot humanoide a finales de 2027

El proyecto busca demostrar que un robot humanoide puede realizar tareas útiles de forma autónoma y segura en entornos reales

Optimus Tesla
El robot humanoide de Tesla, Optimus, podría empezar a venderse a fines de 2027. (Tesla)
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Elon Musk ha puesto una nueva fecha sobre la mesa para uno de los proyectos más ambiciosos de Tesla: la llegada de Optimus al mercado. El magnate tecnológico aseguró durante el Foro Económico Mundial de Davos que espera que la compañía pueda comenzar a vender su robot humanoide al público a finales de 2027, siempre que alcance los niveles de seguridad, fiabilidad y funcionalidad necesarios.

La previsión supone el siguiente paso en la estrategia de Tesla para convertir a Optimus en un producto comercial y no limitarlo a demostraciones o pruebas internas. Sin embargo, la fecha anunciada por Musk debe interpretarse como una expectativa y no como un calendario comercial confirmado oficialmente por la compañía.

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Tesla sí ha comunicado sus planes para comenzar la producción de una nueva generación del robot y aumentar progresivamente su capacidad de fabricación. No obstante, sus documentos corporativos no establecen todavía finales de 2027 como una fecha oficial para que Optimus llegue a los consumidores.

Elon Musk - Tesla - Optimus - tecnología - 25 de enero
Elon Musk da a conocer que el robot humanoide Optimus podría comercializarse al público en 2027. (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Benoit Tessier)

Tesla prepara a Optimus para la fabricación a gran escala

El proyecto Optimus fue presentado por primera vez en 2021 como un concepto inicial. Desde entonces, Tesla ha mostrado diferentes generaciones del robot humanoide mientras intenta resolver los problemas tecnológicos necesarios para convertirlo en una plataforma capaz de producirse a gran escala.

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El principal avance en esta estrategia es Optimus Gen 3. Tesla asegura que esta generación ha sido diseñada por primera vez pensando específicamente en la fabricación masiva.

En la documentación dirigida a inversores publicada en enero de 2026, la empresa señaló que esperaba poner en marcha la producción antes de que terminara el año. Además, la primera línea de fabricación tendría una capacidad potencial de hasta un millón de unidades anuales.

Tesla se prepara para la fabricación a gran escala de su robot humanoide. REUTERS/Francis Mascarenhas
Tesla se prepara para la fabricación a gran escala de su robot humanoide. REUTERS/Francis Mascarenhas

La cifra refleja la dimensión de las ambiciones de la compañía. El objetivo no sería fabricar unos pocos robots para realizar demostraciones tecnológicas, sino desarrollar un producto que pueda producirse a una escala comparable a la de otros dispositivos y vehículos de Tesla.

Sin embargo, una capacidad de producción elevada no garantiza por sí sola que el robot esté preparado para llegar al mercado.

El desafío es que el robot funcione fuera de una demostración

Tesla todavía debe superar numerosos obstáculos antes de que Optimus pueda convertirse en un producto destinado al público. El propio Musk ha reconocido que aumentar la producción del robot humanoide representa un “problema muy complejo de resolver”.

La empresa necesita conseguir que el sistema sea suficientemente ágil, fiable, resistente y seguro para desenvolverse en diferentes entornos. El reto va mucho más allá de conseguir que un robot camine o realice una tarea concreta ante una cámara.

Para convertirse en un producto comercial, Optimus tendría que demostrar que puede actuar de forma autónoma en situaciones reales y realizar tareas útiles con un nivel de seguridad adecuado.

Elon Musk, con traje oscuro y brazos cruzados, junto al robot Optimus en una fábrica de Tesla; se ven vehículos y brazos robóticos en el fondo.
En los últimos años Tesla ha buscado que su robot humanoide funcione más allá de las pruebas internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tesla ha planteado diferentes posibles usos para el robot, desde trabajos repetitivos dentro de fábricas hasta labores de limpieza y otras actividades en los hogares. Esta diversidad de escenarios aumenta también la complejidad del proyecto.

Un robot que funciona dentro de un entorno industrial controlado no necesariamente está preparado para desenvolverse en una vivienda, donde puede encontrarse con objetos inesperados, personas, mascotas y situaciones mucho más variables.

De las fábricas a los hogares

La posibilidad de vender Optimus a finales de 2027 representa precisamente la intención de Musk de llevar el robot más allá de las instalaciones de Tesla.

Según declaraciones del CEO recogidas por Axios, la compañía pondría a la venta Optimus cuando alcanzara “una fiabilidad muy alta, una seguridad muy alta y una gama de funcionalidades también muy amplia”.

Optimus
Tesla prepara la fabricación de Optimus para que llegue a los hogares. (X)

Si se cumple el calendario planteado por Musk, Tesla tendría un periodo relativamente corto entre el inicio de la producción previsto para 2026 y una eventual comercialización para el público a finales de 2027.

Durante ese tiempo, Optimus tendría que demostrar que sus capacidades pueden trasladarse desde las pruebas y demostraciones a un funcionamiento cotidiano y consistente.

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