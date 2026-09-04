Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

Gemini Spark estará disponible en Google Fotos.

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Google continúa ampliando la integración de inteligencia artificial en sus servicios y ahora ha anunciado nuevas funciones para Google Fotos a través de Gemini Spark. La herramienta permitirá a los usuarios realizar diferentes tareas dentro de su biblioteca de imágenes mediante instrucciones en lenguaje natural, como editar fotografías, organizar álbumes, crear colecciones compartidas y convertir imágenes de determinados eventos en citas para el calendario.

Las nuevas capacidades comenzarán a implementarse durante las próximas semanas para los suscriptores elegibles de los planes Gemini AI Pro y Ultra en Estados Unidos y estarán disponibles inicialmente en inglés. Google, por el momento, no ha detallado cuándo llegará la función a otros países ni si tendrá una expansión internacional en el corto plazo.

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La integración busca convertir a Gemini Spark en una herramienta capaz de interactuar directamente con una de las aplicaciones más utilizadas del ecosistema de Google. En lugar de realizar manualmente determinadas acciones dentro de Google Fotos, los usuarios podrán pedir al asistente que las complete mediante una solicitud.

Gemini Spark ahora podrá administrar tu biblioteca de Google Fotos. (X)

Gemini podrá editar y organizar las fotografías

Una de las principales novedades será la posibilidad de utilizar Gemini Spark para administrar una biblioteca de Google Fotos. Los usuarios podrán solicitar modificaciones en imágenes y utilizar la inteligencia artificial para organizar colecciones de fotografías.

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La herramienta también podrá crear álbumes automáticamente a partir de determinadas peticiones. Por ejemplo, el usuario podría pedirle que reúna sus fotografías favoritas en una colección compartida o que seleccione imágenes relacionadas con una actividad o evento concreto.

Esta función pretende facilitar la gestión de bibliotecas fotográficas que, con el paso de los años, pueden acumular miles de imágenes. Google apuesta por utilizar la inteligencia artificial para reducir parte del trabajo manual que supone buscar fotografías, clasificarlas y crear álbumes.

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Gemini podrá editar y modificar tu álbum de fotos de Google. (Google)

Las funciones fueron anunciadas por Shimrit Ben-Yair, responsable de Google Photos, quien explicó en una publicación en la red social X que el despliegue comenzará en las próximas semanas para los usuarios que cumplan los requisitos.

Las fotos de un concierto también podrán llegar al calendario

La integración entre Gemini Spark y Google Fotos irá más allá de la organización de imágenes. Entre las funciones anunciadas se encuentra la capacidad de utilizar fotografías como fuente de información para realizar otras acciones dentro del ecosistema de Google.

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Uno de los ejemplos consiste en tomar una fotografía de un cartel de un concierto y pedir a Gemini que convierta los datos identificados en una cita del calendario. De esta manera, la inteligencia artificial podría interpretar la información contenida en la imagen y ayudar al usuario a trasladarla a otra aplicación.

Google también señala que Gemini Spark podrá ejecutar diferentes flujos de trabajo relacionados con la biblioteca fotográfica. El objetivo es que el asistente no se limite a responder preguntas, sino que pueda completar acciones utilizando las aplicaciones y servicios conectados a la cuenta.

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Con Gemini Spark podrás hacer varios cambios en Google Fotos con un solo comando de voz.

Esta estrategia forma parte de un cambio más amplio en el desarrollo de asistentes de inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas buscan que sus modelos puedan realizar tareas concretas dentro de aplicaciones en lugar de limitarse a generar textos o responder consultas.

Cómo conectar Gemini Spark con Google Fotos

Para utilizar las nuevas funciones, será necesario conectar Google Fotos con Gemini. Después, el usuario tendrá que activar Spark desde la esquina de la aplicación Gemini e introducir una solicitud indicando qué acción quiere realizar.

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A partir de ese momento, el asistente podrá utilizar la conexión con Google Fotos para completar determinadas tareas. La disponibilidad dependerá inicialmente del tipo de suscripción y de la región, ya que Google ha confirmado el lanzamiento para los planes Gemini AI Pro y Ultra en Estados Unidos.

La compañía no ha ofrecido detalles sobre la llegada de la herramienta a mercados internacionales. Por ello, los usuarios fuera de Estados Unidos tendrán que esperar a futuros anuncios para saber si la integración se ampliará.

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