Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

El Dibu Martínez cambió de dorsal y lucirá la 1 en Chelsea

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Chelsea, ahora al mando de Xabi Alonso, inició una importante renovación dentro de su plantel y una de las principales apuestas está en la portería, ya que acordó el desembarco de Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo con la selección argentina.

Tras su auspicioso debut, que generó elogios en el estratega español, el portero del combinado de Londres tomó una inesperada decisión: cambiará la camiseta número 26 por la 1. En compensación a los aficionados que se ilusionaron con su desembarco, el marplatense firmará las casacas que los hinchas hayan comprado con su apellido y el dorsal que utilizó en su llegada al club.

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La institución inglesa informó que la medida alcanzará a quienes adquirieron la indumentaria a través de su tienda oficial, ya sea en Stamford Bridge o por internet, y que presenten el comprobante de compra antes del 4 de octubre.

El arquero argentino había elegido inicialmente el número 26 tras concretar su transferencia desde Aston Villa. Incluso debutó con ese dorsal en el triunfo 4-3 de los Blues ante Brighton & Hove Albion, disputado en Stamford Bridge. Pocos días después, una modificación dentro del plantel dejó libre la camiseta más representativa para un guardameta.

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La salida de Robert Sánchez a préstamo al Como italiano liberó la número 1. Martínez optó entonces por asumir ese dorsal, que habitualmente identifica al arquero titular y que pasó a estar disponible en la lista de Chelsea para la temporada 2026-2027.

Dibu Martínez debutó con la 26 en Chelsea (REUTERS/David Klein)

La decisión obligó al club a atender el caso de los simpatizantes que ya habían adquirido la camiseta con la inscripción “Martínez 26”. Como compensación, el futbolista se ofreció a rubricar personalmente cada una de las prendas que cumpla con las condiciones establecidas por la entidad londinense.

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“En reconocimiento a este cambio y a los afectados, Emi se ha ofrecido amablemente a firmar todas las camisetas ‘Martínez 26′ que se hayan adquirido a través de la tienda oficial del Club o la página web oficial del Club", explicó el conjunto de Londres mediante un comunocado. Y luego, añadió: “Para ello, los aficionados deberán llevar esta camiseta a Stamford Bridge junto con el comprobante de compra antes del 4 de octubre”.

La iniciativa busca reconocer a quienes compraron la indumentaria apenas se confirmó la llegada del arquero argentino. Martínez había sido anunciado como refuerzo de Chelsea después de siete temporadas en Aston Villa, un período en el que se consolidó como figura en la Premier League.

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En su presentación como jugador de Chelsea, el guardameta había dejado una declaración que reflejó su forma de asumir el desafío. “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, afirmó entonces.

Su desembarco también significó el cierre de una etapa extensa en Aston Villa. Martínez había llegado al conjunto de Birmingham en septiembre de 2020 y acumuló 256 partidos oficiales. Durante ese ciclo, logró la clasificación a la Champions League 2026-2027 y fue parte de la conquista de la Europa League.

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La firma prometida por Martínez añade un valor distintivo a las camisetas que los hinchas compraron antes del cambio de dorsal. Para los seguidores que cumplan con los requisitos, la prenda conservará el número 26, pero tendrá además la rúbrica del arquero que la utilizó en su primera presentación oficial.

Vale destacar que el arquero comparte plantel con los argentinos Valentín Barco y Aarón Anselmino. Su incorporación formó parte de una ventana de pases con varias novedades en Chelsea, que sumó futbolistas en distintas líneas con el objetivo de rearmar el equipo para la nueva temporada.

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Además del Dibu, los Blues sumaron en esta ventana de transferencias a futbolistas como Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Pep Chavarría, Danny Welbeck o Jordan henderson. En contrapartida, se fueron Enzo Fernández, Andrey Santos, Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Liam Delap, Trevo Chalobah, Tyrque George, Alejandro Garnacho o Marc Guiu.

Los dirigidos por Xabi Alonso iniciaron de manera perfecta la temporada, al ganar sus dos partidos de Premier League (3-2 contra Fulham y 4-3 ante Brighton) y pasar de ronda en la EFL Cup al eliminar al Luton. Su próximo desafío será este domingo, cuando visite a Arsenal, actual campeón del torneo local.

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