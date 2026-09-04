Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

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La cadena nacional sobre Malvinas de Javier Milei fue la más vista entre los cuatro mensajes presidenciales emitidos durante 2026, con picos que superaron los 30 puntos de rating acumulado entre las cinco señales de aire. El interés por el reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago coincidió con una serie de anuncios vinculados con Defensa, sanciones a empresas y la política exterior argentina ante la disputa con el Reino Unido.

La cadena nacional, en la que el presidente estuvo acompañado por su gabinete, comenzó con 30,2 puntos de audiencia conjunta entre canales de aire y señales de noticias, terminó con 29 puntos y superó los registros de sus tres discursos televisados anteriores de 2026. Cabe destacar que esos porcentajes equivalen a más de 1.750.000 personas.

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La variación durante el discurso fue menor a la que registró la cadena nacional en la que el presidente anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Aquella exposición arrancó con 28,3 puntos y luego perdió 4,7 puntos.

La medición por el mensaje sobre Malvinas quedó por encima de los 21,3 puntos alcanzados el 1° de marzo de 2026, durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso. También superó los 24,3 puntos del discurso sobre el fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

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Cadena Nacional por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Los números de la cadena nacional se presentan bajo una modalidad que impide conocer el desempeño individual de cada canal durante la emisión del mensaje presidencial. Cabe recordar que desde el 1 de diciembre de 2024, Kantar Ibope Media modificó el criterio de visualización de esos datos en su servicio de tiempo real.

A partir de ese cambio, las audiencias de los canales de aire y de las señales de noticias que emiten la alocución oficial quedaron reunidas en una sola columna. Esa categoría recibe el nombre de “Cadena Nacional”.

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El sistema muestra, por lo tanto, un único resultado global. No hay una discriminación por emisora mientras dura el mensaje presidencial, aunque sí pueden observarse las mediciones de los programas antes y después de la transmisión obligatoria.

La modalidad eleva la cifra total porque suma todas las pantallas que retransmiten el discurso. También desplaza la discusión habitual sobre cuál de los canales reunió más público mientras el Presidente se dirigía al país.

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Antes del comienzo del mensaje, Telefe Noticias encabezaba la audiencia con 7,2 puntos. Telenoche (El Trece) registraba 5,8; LAM (América), 4,8; Bendita (El Nueve), 2,9; y el Noticiero de la Televisión Pública, 0,2.

Antes y después de la cadena nacional, lo más visto fue Telefe Noticias, conducido por Rodolfo Barili

Telefe Noticias lideró el antes y el después del mensaje presidencial, bajando apenas una décima entre ambos espacios. En el caso de El Trece, mostró una baja de 6 décimas, pero, a diferencia de su competidor directo, optó por modificar el estilo de programación y dar inicio al reality de canto Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka.

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En tanto, LAM tenía 4,8 puntos antes del mensaje presidencial. Al finalizar la cadena nacional, el ciclo retornó con 2,7 puntos, una cifra inferior a la que mantenía antes de la interrupción. También expresó una merma Bendita, que pasó de 2,9 puntos antes de las 21 a 1,9 cuando volvió a su emisión. En la Televisión Pública, el magazine La noche es nuestra registró 0,4 tras la cadena, luego de que la señal tuviera 0,2 puntos en la franja previa, en el único diferencial positivo de los cinco canales tradicionales de aire.