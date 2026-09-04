Economía

Rematan propiedades sin herederos en CABA: cuál es el precio inicial, en qué barrios están y cómo participar

El Banco Ciudad anunció una subasta de seis propiedades vacantes, con un valor base que parte de los 32.000 dólares

Fachada de un edificio con balcones de hierro y un cartel con la leyenda DEPARTAMENTO EN REMATE POR FALTA DE HEREDEROS.
Las propiedades del remate online tendrán un precio base de hasta USD 383.258. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Ciudad subastará seis inmuebles con herencias vacantes el 18 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, en un remate online que incluirá departamentos, una vivienda con local comercial y un terreno con construcción en barrios como Palermo, Monte Castro, La Boca, Retiro, Recoleta y Balvanera.

La convocatoria se realizará desde las 10 a través de la plataforma del banco y contempla propiedades con bases que van desde USD 32.160 hasta USD 383.258. Según el comunicado oficial, se trata de inmuebles administrados por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de subastas de herencias vacantes.

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La subasta incluye seis propiedades en distintos barrios porteños

De acuerdo con la información difundida, el lote de inmuebles comprende departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, además de una vivienda unifamiliar con local comercial y un terreno urbano con construcción desarrollada en planta baja y primer piso.

El comunicado señala que “son seis propiedades que se rematarán el 18 de septiembre, desde las 10, de manera online” a través del sitio oficial de subastas del banco. También precisa que los valores de base oscilan entre USD 32.160 para las unidades más económicas y USD 383.258 para la propiedad de mayor valor inicial.

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El Banco Ciudad rematará seis propiedades en septiembre.
Son seis inmuebles ubicados en Palermo, Monte Castro, La Boca, Retiro, Recoleta y Balvanera. (Banco Ciudad)

El texto oficial indica que los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires se realizan en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General porteña. También añade que la operatoria incluye tasación, exhibición y venta mediante modalidad digital.

Además, el comunicado afirma que “los ingresos obtenidos por estas ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires”. En ese marco, los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta y realizar un depósito en garantía equivalente a un porcentaje del valor base del inmueble por el que quieran ofertar.

Cómo son y dónde quedan las propiedades

Jerónimo Salguero 1709 - Palermo: terreno urbano con construcción en planta baja y primer piso

  • Superficie total: 115,60 m²
  • Base: USD 383.258
  • Depósito en garantía: USD 11.497
  • Hora de remate: 10

Santo Tomé 5102 - Monte Castro: vivienda y local comercial

  • Superficie: Terreno de 136 m² y 149 m² cubiertos
  • Base: USD 83.750
  • Depósito en garantía: USD 2.512
  • Hora de remate: 10.45

Av. Alte. Brown 235 - La Boca: departamento de 2 ambientes

  • Superficie total: 41,08 m²
  • Base: USD 32.160
  • Depósito en garantía: USD 964
  • Hora de remate: 11.30

Esmeralda 853 - Retiro: departamento de 1 ambiente

  • Superficie cubierta: 24,29 m²
  • Base: USD 32.283
  • Depósito en garantía: USD 968
  • Hora de remate: 12.15

Eduardo Schiaffino 2179 - Recoleta: departamento de 3 ambientes

  • Superficie total: 68,89 m²
  • Base: USD 117.000
  • Depósito en garantía: USD 3.510
  • Hora de remate: 13

Ecuador 646 - Balvanera: departamento de 3 ambientes

  • Superficie total: 72,73 m²
  • Base: USD 63.650
  • Depósito en garantía: USD 1.909,50
  • Hora de remate: 13.45
El Banco Ciudad rematará seis propiedades sin herederos en las próximas semanas.
El Banco Ciudad rematará seis propiedades sin herederos en las próximas semanas. (Banco Ciudad)

Cómo participar del remate

Para intervenir en la subasta, los interesados deberán crear una cuenta previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad. Como requisito de inscripción, tendrán que constituir una garantía del 10% sobre el precio base de cada lote en el que pretendan ofertar. Si optan por más de un lote, el monto deberá equivaler al 10% del total de los valores base elegidos.

El depósito de esa garantía deberá realizarse antes de finalizar el registro. Luego, será necesario adjuntar el comprobante de la transferencia en la plataforma. La inscripción permanecerá abierta hasta 48 horas hábiles antes del comienzo del remate.

Los participantes que no obtengan ningún lote recuperarán la garantía dentro de los siete días hábiles siguientes al cierre de la subasta. Para los adjudicatarios, el dinero quedará retenido hasta la cancelación completa del importe adeudado.

Las pujas solo podrán presentarse durante los días y horarios informados en el sitio oficial. Cada usuario podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesaria mientras el proceso permanezca habilitado.

En un mismo lote se admitirán sucesivas propuestas de un participante, aunque solo tendrá validez la de mayor importe. Las ofertas serán definitivas: no podrán modificarse ni dejarse sin efecto. La plataforma mostrará de forma inmediata los montos ofertados y la evolución de cada puja.

La persona que presente la propuesta más alta recibirá por correo electrónico la comunicación de preadjudicación. Desde ese aviso tendrá dos días hábiles para pagar una comisión del 10%, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y una seña equivalente al 20% del precio de compra.

Tras la aprobación de la subasta por parte de la entidad vendedora, deberá cancelarse el 80% restante dentro de los siete días hábiles posteriores.

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