Teleshow

La coincidencia entre Lali Espósito y Tini Stoessel que alimentó rumores de una presentación conjunta

Después del recital en México, una interacción entre las artistas fue leída por sus seguidores como una señal de apoyo. Las imágenes del momento

Una imagen de Tini Stoessel vestida de blanco y con un velo de novia durante su show en México impulsó las especulaciones entre los seguidores de ambas artistas (Video: X)

Guardar

Tini Stoessel dio inicio a su Futttura World Tour 2026 en el Arena Guadalajara y su presentación reavivó las especulaciones sobre una posible presentación conjunta con Lali Espósito en el show que dará la ex Casi Ángeles el 26 de septiembre en el Estadio Más Monumental. El disparador fue una imagen que la cantante compartió durante su show en México, en la que apareció vestida de blanco y con un velo de novia que le arrojaron desde el público, un detalle que los seguidores de ambas artistas relacionaron de inmediato con un accesorio que Espósito utiliza en sus propios conciertos.

El show de Tini en Guadalajara se dio en medio de la tensión que atraviesa con su entorno familiar por cuestiones financieras. Pese al contexto, la artista ofreció una puesta en escena que generó repercusión inmediata en redes sociales. Durante su presentación, brindó un discurso en el que remarcó su estado anímico actual: “Estoy agradecida con todo mi equipo, mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, expresó la cantante durante su recital.

PUBLICIDAD

Lali Espósito marcó con un “me gusta” la publicación del momento y los fandoms interpretaron ese gesto como una señal de respaldo
Lali Espósito marcó con un “me gusta” la publicación del momento y los fandoms interpretaron ese gesto como una señal de respaldo

Esa publicación, que retrató el momento en el que Tini bailó con el vestido blanco y el velo colocado sobre el cabello, sumó rápidamente interacciones de otras figuras de la industria musical. Entre los “me gusta” que acumuló el posteo apareció el de Lali Espósito, gesto que los fandoms de ambas artistas interpretaron como una señal de respaldo hacia su colega.

El velo se convirtió en el centro de las especulaciones, ya que Espósito utilizó ese mismo accesorio en presentaciones anteriores para interpretar el tema “1Amor”, como una referencia a su compromiso con Pedro Rosemblat. La canción, según circuló entre los seguidores de la artista, aborda la idea de encontrar un vínculo genuino y estable, motivo por el cual la escena protagonizada por Tini en México fue leída como una coincidencia significativa entre ambas cantantes.

PUBLICIDAD

A partir de esa lectura, los usuarios de redes sociales comenzaron a imaginar un cruce entre las dos artistas en la última fecha de la gira de Espósito en el estadio de River Plate. “Sería bastante icónico ver a Tini con Lali en River performando juntas 1Amor”, escribió una usuaria identificada como seguidora de Espósito, en uno de los mensajes que impulsó la tendencia. Otros posteos plantearon variantes de ese posible momento en el escenario, entre ellas la posibilidad de que ambas aparecieran vestidas de blanco sin necesidad de interpretar el tema en conjunto.

Las redes sociales imaginaron un cruce entre Tini Stoessel y Lali Espósito en la última fecha de River Plate, con versiones que incluyen una interpretación conjunta de “1Amor”
Las redes sociales imaginaron un cruce entre Tini Stoessel y Lali Espósito en la última fecha de River Plate, con versiones que incluyen una interpretación conjunta de “1Amor”

Los mensajes virales también incorporaron referencias a las parejas de ambas artistas. “Ahora es totalmente necesario que se junte con Lali, las dos salgan con el velo y canten 1Amor, mientras De Paul y Pedro están en primera fila”, planteó otro usuario, en alusión a Rodrigo de Paul y Pedro Rosemblat, parejas de Stoessel y Espósito, respectivamente. Otro comentario retomó una supuesta cita hipotética entre las artistas sobre el escenario: “Estás en River, empieza la música de casamiento, aparecen Lali y Tini arriba de la tarima con un velo, dicen ‘nos casamos en noviembre’ y cantan 1Amor”.

La coincidencia se dio en un momento en el que ambas cantantes atraviesan procesos personales vinculados al matrimonio. Según trascendió, Stoessel y De Paul habrían confirmado su casamiento, que se realizaría en diciembre, con versiones que ubican la ceremonia entre el 18 y el 19 de ese mes en un salón de Exaltación de la Cruz. En paralelo, también circularon rumores sobre una posible boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat el 30 de octubre, después de una despedida de soltera en Brasil, aunque la propia cantante desmintió esa información en sus redes sociales con la palabra “fake”.

La gira de Espósito, denominada “No vayas a atender cuando el demonio llama”, se encuentra a tres semanas de su última fecha programada en Buenos Aires. Hasta el momento, ninguna de las dos artistas confirmó de manera oficial la posibilidad de un cruce en el escenario del Más Monumental, aunque la expectativa entre ambos públicos se mantuvo alta tras la coincidencia registrada durante el show en Guadalajara.

Temas Relacionados

TiniTini StoesselLaliLali EspósitoRodrigo de PaulPedro Rosemblat

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

El actor que interpreta al odontólogo femicida visitó Infobae en Vivo para hablar del fenómeno de la película. La frase del músico como prueba y la importancia de darle voz a quienes no la tuvieron

Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

La mediática se refirió a la distante relación con su hijo y expresó su deseo de conocer a su nieta Venezia, que ya tiene tres años

Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

En una declaración sincera, el ídolo del polo se refirió a las lesiones que sufrió en su carrera. La vigencia, el paso del tiempo y el inevitable cierre para su trayectoria

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

La cantante respondió a los comentarios en su cuenta de Instagram, sobre su aspecto físico y contó los problemas de salud que atraviesa

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

El líder de Soda Stereo cerró en Caracas en 2010 el que sería el recital de su despedida, antes de la crisis de salud que lo llevó a una internación de más de cuatro años

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

AMÉRICA

Embajada de EE. UU. activa alerta sanitaria en Cuba por brote de enfermedades digestivas

Embajada de EE. UU. activa alerta sanitaria en Cuba por brote de enfermedades digestivas

Quién es Kevin Reddington, el abogado de Lindsay Clancy que lleva medio siglo en los tribunales y defendió algunos de los casos más mediáticos

“¡Ayúdame!”: ataque dentro de una vivienda deja dos muertos y cuatro heridos en Guayape, Honduras

Panamá adjudicó a una sola empresa la construcción de dos cárceles por más de $267 millones

El Salvador recibe la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera de Las Chinamas

MALDITOS NERDS

Sony publicará ‘Daba: Land of Water Scar’ en PlayStation 5 y Steam durante 2027

Sony publicará ‘Daba: Land of Water Scar’ en PlayStation 5 y Steam durante 2027

Ali G: ¿Kien ez yo? presenta su tráiler con Sacha Baron Cohen de vuelta

Lux protagoniza el nuevo gameplay de 2XKO antes del cierre del juego

Borderlands 4 presenta a Loveless y su arsenal de virus, clones y shurikens

Konami presenta un nuevo tráiler de Castlevania: Belmont’s Curse

DEPORTES

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica