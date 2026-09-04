Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

El look de Mirtha Legrand para el programa de la última semana

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En lo que se convirtió en un clásico de la televisión argentina del último tiempo, Mirtha Legrand y Juana Viale graban los viernes sus respectivos ciclos de El Trece. Sin embargo, este viernes la Chiqui tuvo que bajarse a último momento por precaución ante un problema de salud, y su nieta la reemplazará al frente de la mesaza, una tarea en la que ya tiene experiencia en reiteradas oportunidades.

Según pudo saber Teleshow, Mirtha tuvo un cuadro gripal, lo que motivó que guardara reposo y no se presentara en los estudios de grabación. Tal como marca la tradición, Juana es quien hace primero su programa y luego es el turno de la Chiqui. Sin embargo, esta vez la actriz deberá hacer frente a ambos envíos, ya que su abuela permanece en su domicilio. El periodista Juan Etchegoyen habló con Marcela Tinayre, la hija de la diva, quien dio más detalles de la situación. “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”, expresó.

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De esta manera, Viale ocupará el lugar de Legrand en La noche de Mirtha, donde recibirá un atractivo cruce con espíritu de tribunales. Estarán Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara en su litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista, quienes sostuvieron posiciones públicamente encontradas en las últimas semanas por el caso. Completan el elenco Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama en América TV y una de las voces más activas en la cobertura del conflicto entre Nara e Icardi, y Luciana Rubinska, periodista deportiva de Infobae y ESPN, primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en periodismo deportivo, en 2018.

Juana Viale hará doble turno y grabará también el programa de su abuela

Almorzando con Juana, en tanto, mantiene su horario habitual de las 13.45 y ofrecerá un menú entre el espectáculo y el deporte: el actor Martín Seefeld, que llega tras una temporada teatral exitosa con la obra Una clase especial; el bailarín Iñaki Urlezaga, que volvió a los escenarios con El aplauso final tras ocho años de retiro y las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen. También se suma Sofía Cairó, jugadora de Las Leonas que convirtió el penal que le dio a la selección argentina el tercer título mundial de hockey sobre césped, en la final que el equipo ganó 3 a 1 ante Países Bajos.

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Cabe recordar que Mirtha ya se había ausentado del ciclo en mayo pasado, cuando permaneció tres semanas fuera de pantalla por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad. El cuadro se complicó tras una salida al teatro, donde la exposición al aire acondicionado intensificó los síntomas, y requirió tratamiento con antibióticos y reposo domiciliario bajo indicación médica, hasta que pudo regresar al aire

Al volver entonces, la propia Legrand explicó frente a cámara los motivos de su ausencia: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo”. También agradeció el trabajo de su nieta durante su ausencia: “Juana me reemplazó maravillosamente. Gracias Juanita, un saludo para vos”. Una postal que volverá a repetirse al menos por el primer fin de semana de septiembre.

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Pese a las restricciones médicas de aquellos días, Legrand no interrumpió su vida social: mantuvo su tradicional té de los domingos en su casa junto a un grupo reducido de allegados, entre ellos Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales, ritual que funcionó como antesala de su regreso al estudio. En esa misma vuelta a la pantalla, la conductora contó además que el rey Felipe VI le había otorgado la Cruz oficial de Isabel la Católica, una distinción que antes recibieron Eva Perón y Lola Membrives.