Windows 11 prueba una función para permitir el uso de Chrome y Google en la barra de tareas

Se trata de una modificación largamente solicitada, que podría cambiar la experiencia diaria de quienes emplean Windows 11 para sus tareas habituales. Europa Press

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La versión de pruebas de Windows 11 ha comenzado a experimentar con una función destinada a modificar uno de los aspectos criticados por más de un usuario: la obligación de utilizar Microsoft Edge y Bing para todas las búsquedas realizadas desde la barra de tareas.

Este posible cambio permitiría, por primera vez, que las consultas se abran en el navegador y el motor de búsqueda configurados como predeterminados, como Chrome y Google. La novedad ha sido detectada en el canal Canary de Edge y responde a una de las demandas más reiteradas por la comunidad de usuarios del sistema operativo de Microsoft.

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Windows 11 permitiría elegir navegador y buscador en la barra de tareas

Hasta ahora, cada vez que un usuario realizaba una búsqueda desde la barra de tareas de Windows 11, la consulta se abría inevitablemente en Microsoft Edge y utilizaba Bing como motor de búsqueda. Esta restricción se mantenía incluso cuando el usuario había configurado otro navegador y otro buscador como opción principal en su equipo.

Microsoft Edge suele gestionar los recursos de forma más eficiente y consumir menos memoria que Google Chrome cuando tienes muchas pestañas abiertas. (Google - Microsoft)

La situación generó numerosas quejas, pues muchos preferían que sus búsquedas respetaran las opciones predeterminadas elegidas durante la configuración del sistema.

La última novedad detectada en la versión Canary de Edge apunta a que Microsoft estaría considerando modificar este comportamiento. En este canal de pruebas, donde la compañía introduce nuevas funciones antes de que lleguen a la versión estable, han aparecido varias flags —parámetros de configuración avanzados aún inactivos— que sugieren la posibilidad de cambiar el navegador y el motor de búsqueda empleados en las búsquedas de la barra de tareas.

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Entre estas variables destacan msWSBLaunchNonBingDSE, msWSBLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB y msExplicitLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB. Todas aluden a la posibilidad de emplear el motor de búsqueda predeterminado (Default Search Engine) y el navegador preferido por el usuario en lugar de los productos propios de Microsoft.

Google Chrome es el aislamiento de procesos (sandboxing), que asigna un proceso independiente a cada pestaña o extensión abierta. REUTERS/Carlos Jasso

Aunque la compañía todavía no ha explicado cómo funcionará esta opción ni dónde se encontrará en la configuración del sistema, los nombres de las flags indican que, si un usuario tiene instalado Chrome y ha seleccionado Google como motor principal, las búsquedas desde la barra de tareas se lanzarían directamente en esa combinación.

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Se trata de una modificación largamente solicitada, que podría cambiar la experiencia diaria de quienes emplean Windows 11 para sus tareas habituales.

Regulación europea y llegada prioritaria a la Unión Europea

El posible cambio en la gestión de las búsquedas no sería ajeno al contexto regulatorio europeo. Microsoft ha venido adaptando varias de sus funciones a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA), una normativa que obliga a las grandes tecnológicas a ofrecer mayor libertad de elección a sus usuarios y a limitar las prácticas que favorecen sus propios productos frente a los de la competencia.

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Las búsquedas desde la barra de tareas en Windows 11 solo se abrían en Edge con Bing. (Microsoft)

La DMA ya había forzado a la empresa a modificar la forma en que Windows presenta las opciones de navegador durante la configuración inicial de los equipos y a permitir la desinstalación de algunas aplicaciones preinstaladas.

En este marco, la apertura de la barra de tareas a navegadores y motores de búsqueda alternativos podría convertirse en una medida destinada a cumplir con la legislación europea.

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Todo apunta a que la función, de confirmarse, podría implementarse primero en la Unión Europea, o incluso quedar restringida a usuarios que residan en este territorio. De ser así, quienes vivan fuera de la región seguirían utilizando el esquema tradicional, con las búsquedas ancladas a Edge y Bing, al menos hasta que Microsoft decida ampliar la medida a otros mercados o nuevas normativas lo exijan.

La llegada de esta función a todos los usuarios de Windows 11 dependerá de los ciclos de actualización del sistema operativo. Europa Press

Despliegue y disponibilidad de la función en Windows 11

La llegada de esta función a todos los usuarios de Windows 11 dependerá de los ciclos de actualización del sistema operativo. Por el momento, la característica solo está presente en la rama Canary de Edge, donde Microsoft evalúa nuevas funciones antes de activarlas oficialmente para el público general.

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Todavía no hay información sobre cuándo esta opción saldrá de la fase de pruebas ni de qué manera se integrará en la configuración del sistema. Será necesario esperar a que Microsoft traslade estas flags a versiones más avanzadas del navegador y, finalmente, las haga accesibles desde la configuración general del sistema operativo, permitiendo que cada usuario decida con qué navegador y motor de búsqueda se abrirán las consultas desde la barra de tareas.