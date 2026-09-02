El Plan Anticrisis de República Dominicana recibe el visto bueno del Banco Mundial por modernizar el sistema tributario

La entidad internacional valoró el consenso político alcanzado para sancionar una norma que reúne incentivos económicos, cambios impositivos y acciones de protección social (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

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El Banco Mundial felicitó al Gobierno de República Dominicana por la aprobación de la Ley No. 30-26, denominada Plan Anticrisis, y sostuvo que la norma representa un avance hacia un sistema fiscal más moderno, transparente y orientado a mejorar la competitividad del país.

La valoración fue comunicada al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en una carta firmada por el director de la División México, Centroamérica y República Dominicana del Grupo Banco Mundial, Juan Pablo Uribe, y por la representante residente del organismo en el país, Carolina Rendón.

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Según informó esta semana el Ministerio de Hacienda y Economía, el organismo destacó la capacidad del Gobierno dominicano para alcanzar los consensos políticos y sociales que permitieron la sanción de la ley en el Congreso Nacional. La iniciativa reúne medidas para promover el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y atenuar los efectos de la crisis internacional.

La ley busca actualizar el esquema fiscal

El Grupo Banco Mundial consideró que la nueva legislación puede contribuir a consolidar un marco fiscal con reglas más claras y herramientas adaptadas a las necesidades de la economía dominicana.

El Banco Mundial respaldó el Plan Anticrisis aprobado en República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

La comunicación fue enviada después de una misión técnica sobre instrumentos de política fiscal para el desarrollo sostenible, que se realizó la semana pasada. Durante esos encuentros, especialistas del organismo evaluaron el alcance de la norma aprobada por el Congreso.

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En la carta dirigida a Díaz, el Banco Mundial señaló que la Ley No. 30-26 constituye un paso hacia un marco fiscal “más moderno, transparente y favorable para la competitividad”. La evaluación vinculó el nuevo esquema legal con la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para responder a un escenario económico externo marcado por presiones sobre los precios y movimientos en los mercados.

El informe del Ministerio de Hacienda y Economía no precisó el calendario de aplicación de las medidas ni el contenido completo de las disposiciones incluidas en la ley. Remarcó que la valoración técnica del Banco Mundial se concentró en los cambios tributarios y en los mecanismos de protección previstos para sectores específicos.

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El Banco Mundial destacó medidas tributarias

La entidad internacional valoró que el Plan Anticrisis incorpore acciones orientadas a simplificar el sistema tributario dominicano. El objetivo, según la misiva, es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Una carpeta de color azul marino contiene el texto del documento de la Ley número 30-26 del Plan Anticrisis de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los economistas del organismo también destacaron el propósito de reforzar la progresividad impositiva. Ese concepto refiere a una estructura en la que la carga tributaria se distribuye de acuerdo con la capacidad económica de personas y empresas, con el objetivo de limitar un impacto desproporcionado sobre quienes tienen menores ingresos.

El Banco Mundial indicó que el proyecto busca combinar ese criterio con medidas destinadas a preservar la actividad productiva. La legislación contempla mecanismos de protección para las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el documento difundido por el Ministerio de Hacienda y Economía.

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La norma incorpora protecciones sociales

El Grupo Banco Mundial también resaltó que la ley apunta a resguardar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Esa dimensión forma parte de la evaluación del organismo sobre los efectos distributivos de la política fiscal.

Uribe y Rendón señalaron que estas disposiciones adquieren relevancia ante un contexto externo condicionado por factores que pueden afectar los precios de productos básicos y la estabilidad de los mercados. En particular, la carta aludió a la incertidumbre internacional, la volatilidad financiera y las presiones persistentes sobre bienes esenciales.

La carta concluyó con una expresión de respaldo a las prioridades de desarrollo de República Dominicana. El Banco Mundial manifestó su disposición a mantener el acompañamiento técnico al país en las áreas vinculadas con su agenda económica y fiscal.

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El reconocimiento llegó después de la aprobación legislativa del Plan Anticrisis y de la misión técnica realizada por el organismo. El Gobierno dominicano presenta la Ley No. 30-26 como una herramienta para combinar estímulos al crecimiento, simplificación fiscal y medidas de mitigación frente a la crisis internacional.