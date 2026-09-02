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Microsoft abriría las puertas de Hollywood a sus franquicias de videojuegos más valiosas

La compañía incluiría más de una docena de títulos emblemáticos de Xbox, entre los que se mencionan nombres como Halo, Diablo y World of Warcraft

El giro hacia las producciones audiovisuales llega en un momento en el que Xbox busca recuperarse de una década que no ha sido favorable. REUTERS/Lucy Nicholson
El giro hacia las producciones audiovisuales llega en un momento en el que Xbox busca recuperarse de una década que no ha sido favorable. REUTERS/Lucy Nicholson
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Microsoft abriría las puertas de Hollywood a sus franquicias de videojuegos más valiosas, con un plan que busca llevar numerosos títulos de Xbox a la gran pantalla y la televisión.

La estrategia de la compañía, que apunta a acuerdos exclusivos con un único estudio cinematográfico o plataforma de streaming, podría marcar un giro en la manera en que la marca se posiciona en la industria del entretenimiento audiovisual. De prosperar, la iniciativa influiría tanto en el destino de sagas populares como en el futuro de proyectos ya anunciados.

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El plan de Microsoft para adaptar sus videojuegos a cine y TV

Según la publicación Puck, Microsoft evalúa un cambio de enfoque radical respecto a la explotación audiovisual de sus propiedades intelectuales. A diferencia de Sony y Sega, que optan por licenciar sus franquicias a diferentes productoras, la propuesta de la compañía sería firmar un acuerdo global con un único estudio.

Captura de pantalla mostrando el texto 'PRÓXIMAMENTE EN XBOX GAME PASS' y catorce portadas de videojuegos sobre un fondo verde
La empresa sumaría más de 10 franquicias reconocidas de Xbox, como Halo, Diablo y World of Warcraft. (Xbox)

Ahora bien, esta fórmula incluiría más de una docena de títulos emblemáticos, entre los que se mencionan nombres como Halo, Diablo y World of Warcraft.

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El acuerdo no solo implicaría una cesión de derechos, sino que también exigiría un compromiso financiero considerable por parte del socio seleccionado. Gizmodo señaló que la cifra superaría los 300 millones de dólares, lo que convierte la negociación en una de las más ambiciosas de la industria reciente.

Aunque ya habría habido interés por parte de grandes estudios como Netflix, Paramount y Universal, al menos uno de ellos habría considerado que el precio es demasiado alto, sin que se revelen más detalles.

El acuerdo no solo implicaría una cesión de derechos, sino que también exigiría un compromiso financiero considerable por parte del socio seleccionado. XBOX
El acuerdo no solo implicaría una cesión de derechos, sino que también exigiría un compromiso financiero considerable por parte del socio seleccionado. XBOX

Hasta ahora, Xbox ha avanzado lentamente en este terreno si se compara con la competencia. Proyectos anunciados como la película de Gears of War o la serie de Grounded no han llegado aún al público. De concretarse el acuerdo, la estrategia modificaría el rumbo de la marca en Hollywood y crearía una nueva vía de acceso a las audiencias.

Incertidumbre sobre los proyectos de Xbox

El potencial pacto de exclusividad genera preguntas sobre el destino de adaptaciones ya previstas o en desarrollo. Por ejemplo, la película de Call of Duty, que Paramount planea estrenar en 2029, y la serie Fallout, que tendría tres temporadas en Prime Video, podrían verse afectadas por el nuevo enfoque.

Además, títulos como Overwatch estuvieron cerca de tener su propia serie, mientras que desde Bethesda, Todd Howard se ha mostrado abierto a una adaptación de Elder Scrolls.

El servicio suma siete juegos destacados, entre ellos la esperada llegada de Cyberpunk 2077 y Hollow Knight: Silksong, disponibles desde el primer día para suscriptores. (Foto: Xbox)
El caso de Halo, que cuenta con una serie ya estrenada, también entra en la discusión. (Foto: Xbox)

El caso de Halo, que cuenta con una serie ya estrenada, también entra en la discusión. La posibilidad de que quede fuera de los futuros planes audiovisuales es una incógnita, dado que el nuevo esquema centralizaría la gestión de las franquicias bajo un solo paraguas.

Puck señala que el contexto actual para Xbox no es sencillo. En medio de noticias sobre despidos y llamados a boicots, la apuesta por Hollywood aparece como una jugada para reposicionar la imagen pública de la marca. Sin embargo, persiste la duda sobre cuántas de estas franquicias y estudios sobrevivirán hasta que los proyectos lleguen realmente a materializarse.

Impacto en la estrategia de relaciones públicas de Xbox

El giro hacia las producciones audiovisuales llega en un momento en el que Xbox busca recuperarse de una década que no ha sido favorable. La compañía enfrenta desafíos internos y externos, lo que hace que el éxito de este plan tenga implicaciones tanto económicas como simbólicas.

Las adaptaciones audiovisuales pueden funcionar tanto como un motor de ingresos como una herramienta para ganar legitimidad cultural. REUTERS/Kevork Djansezian
Las adaptaciones audiovisuales pueden funcionar tanto como un motor de ingresos como una herramienta para ganar legitimidad cultural. REUTERS/Kevork Djansezian

El acuerdo con un gran estudio no solo podría revitalizar el interés por las franquicias de Xbox, sino también redefinir la relación entre el sector de los videojuegos y el cine.

En términos de relaciones públicas, la maniobra apunta a reposicionar la marca ante su audiencia y el mercado. Las adaptaciones audiovisuales pueden funcionar tanto como un motor de ingresos como una herramienta para ganar legitimidad cultural, aunque el resultado dependerá de la ejecución y del interés que logren despertar los títulos seleccionados.

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