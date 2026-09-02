Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, debutó como “angelita” en LAM: “Vine a hablar de todo”

Nora Colosimo debutó como angelita en LAM en América TV y su incorporación fue presentada por Ángel de Brito (Video: LAM, América TV)

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Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, debutó este martes como nueva integrante fija del panel de LAM, en América TV. La incorporación, presentada por Ángel de Brito tras días de misterio en redes sociales, generó sorpresa incluso dentro de la propia familia, ya que ni sus hijas ni su nieta conocían la noticia hasta el momento del debut en vivo.

“¿A tu nieta tampoco le contaste?”, le preguntó De Brito ante las cámaras, a lo que Colosimo respondió de manera contundente: “No, a nadie. Nadie es nadie”. La frase resumió el hermetismo con el que la nueva angelita manejó su llegada al ciclo, incluso frente a la consulta directa de una de sus nietas, Francesca, quien seguía la emisión en vivo. “Franchi, te amo. Gracias. Era una sorpresa que quise darle a todos”, agregó Colosimo al aire, entre risas del resto del panel.

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Nora Colosimo ocupará en LAM el lugar que dejó Juli Argenta durante su licencia por maternidad

La decisión de mantener el hermetismo se sostuvo hasta último momento. Según relató la propia Colosimo, el mismo conductor le había pedido que no adelantara la noticia a nadie de su entorno. “Vos qué me dijiste a mí: ‘No le digas a nadie’”, le recordó De Brito en pleno estudio, mientras la nueva angelita reafirmaba su capacidad para guardar un secreto. “Si hay algo que tengo es palabra”, sostuvo.

El clima de sorpresa se completó minutos después, cuando Wanda Nara intentó comunicarse telefónicamente con su madre en medio de la emisión. “Me acaba de llamar y yo estaba en el camarín. Empecé a temblar. ¿Qué hago? ¿La atiendo?”, relató la flamante “angelita” ante los presentes. Finalmente, decidió responder el llamado y disimular la situación. “Quería saber dónde estaba y le dije, acá, en casa”, contó, entre las risas del estudio.

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Nora Colosimo ocupará el lugar que dejó Juli Argenta, quien se tomará una licencia por maternidad. Según trascendió, la decisión de sumarla al panel responde a la búsqueda de una voz con acceso directo a distintas historias que forman parte de la agenda diaria del ciclo, dado su vínculo cercano con dos de las figuras más mediáticas del espectáculo argentino. De hecho, la propia Colosimo remarcó al aire que su presencia en el programa no se limitaría a hablar sobre sus hijas. “Viene a hablar de todo, no solo de Wanda y de Zaira”, señaló De Brito al presentarla ante las cámaras.

Nora Colosimo reaccionó en su debut en LAM a las declaraciones de Maxi López en PH, Podemos Hablar, sobre Wanda Nara y su familia

La irrupción de Colosimo en el panel no pasó inadvertida para el resto de las angelitas, que la recibieron entre aplausos y bromas. Denise Dumas, Carolina Molinari y Nazarena Vélez, entre otras, formaron parte de la bienvenida en el estudio, mientras el conductor bromeaba con la genealogía mediática de la nueva incorporación. “Que parió a Wanda y a Zaira, que tanto nos hablan de familia. Ojo con las angelitas”, lanzó Pepe Ochoa, en referencia al peso que la nueva panelista podría tener en las conversaciones sobre la farándula argentina.

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Wanda y Zaira Nara reaccionaron públicamente al debut de su madre a través de sus redes sociales. Ambas compartieron capturas y videos del momento en sus historias de Instagram, en gestos que confirmaron la sorpresa que significó para ellas la noticia. Según pudo saberse, ninguna de las dos hermanas tenía información previa sobre la participación de Colosimo en el ciclo, algo que quedó reflejado en la reacción difundida en sus perfiles personales.

Apenas se sentó, lo primero a lo que reaccionó fueron las palabras de Maxi López en PH, Podemos Hablar. Días atrás, el exfutbolista generó un enorme revuelo mediático al profundizar en detalles íntimos de su pasado y su presente familiar. Infidelidades, la enfermedad de Wanda Nara y su retorno al país fueron algunos de los temas que tocó.

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