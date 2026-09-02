Nokia busca revivir el 1100 con un celular sin redes sociales, hasta 40 días de batería y cargador portátil

Nokia revive la filosofía del 1100 con un teléfono básico de 3.700 mAh y más de 40 días de autonomía - (Nokia)

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El recuerdo del Nokia 1100 reaparece en un momento en que algunos usuarios buscan reducir el acceso permanente a internet. HMD Global lanzó el Nokia 300 Charge, un teléfono básico sin redes sociales, con batería extraíble de 3.700 mAh y una función que permite transferir energía a otros dispositivos mediante USB-C.

El equipo recupera una lógica anterior a los teléfonos inteligentes: llamadas, mensajes de texto y herramientas limitadas, sin aplicaciones ni navegación web. No implica un abandono masivo de los smartphones. Responde a una búsqueda puntual de dispositivos que reduzcan distracciones, extiendan la duración de la batería y separen ciertas actividades de la conexión continua.

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El Nokia 300 Charge se vende, por ahora, solo en Filipinas. Su conectividad se limita a GSM 900 y 1800, bandas correspondientes a las redes 2G. Esta condición restringe su funcionamiento a las regiones donde esa infraestructura todavía está disponible y aleja al modelo de los estándares de conectividad utilizados por los móviles actuales.

Nokia 300 Charge apuesta por la desconexión digital y funciona sin redes sociales ni aplicaciones - (HMD)

La apuesta de Nokia por revivir el 1100

El aparato dispone de una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 por 240 píxeles. Su procesador es un Unisoc SC6531E, acompañado por 4 megabytes de memoria RAM y 4 megabytes de almacenamiento interno. La capacidad puede ampliarse hasta 32 gigabytes con una tarjeta microSD.

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Estas especificaciones no están destinadas a reproducir vídeos, ejecutar redes sociales ni descargar aplicaciones modernas. El dispositivo se concentra en tareas elementales, como llamadas, mensajes, radio FM y almacenamiento de contenidos compatibles. La falta de acceso a internet no es una ausencia accidental, sino uno de los rasgos que definen su función.

El teléfono incorpora una linterna LED que, según HMD, tiene una potencia cuatro veces mayor que la del Nokia 105 de 2023. También cuenta con una entrada para auriculares de 3,5 milímetros, que permite escuchar radio FM sin utilizar una antena externa.

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La batería extraíble de 3.700 mAh, la mayor instalada por HMD en un teléfono básico, permite al Nokia 300 Charge superar los 40 días en espera. La duración varía por la cobertura, las llamadas y la linterna. Su USB-C de 10 vatios también habilita carga inversa para otros dispositivos mediante un botón lateral.

Los teléfonos sin internet recuperan espacio entre usuarios que buscan menos distracciones y más privacidad

Celulares sin internet, por qué están siendo populares

Los celulares sin internet atraen a personas que quieren limitar las notificaciones, la sobreinformación y el tiempo que destinan a redes sociales. También pueden utilizarse como equipos secundarios para el trabajo, los estudios o los viajes, o como una forma de mantener comunicación básica sin acceder a servicios que requieren conexión de datos.

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La categoría incluye además usos familiares. Algunos padres consideran estos teléfonos para menores que necesitan hacer llamadas de emergencia o mantenerse localizables, pero no requieren acceso a aplicaciones. También pueden resultar adecuados para adultos mayores que priorizan un teclado físico, funciones directas y una interfaz menos compleja que la de un teléfono inteligente.

El Nokia 1100 fue un símbolo de simplicidad

El Nokia 1100 salió al mercado a finales de 2003 y se convirtió en el teléfono móvil más vendido de todos los tiempos, con 250 millones de unidades comercializadas. Su sucesor directo, el Nokia 1110, ocupó el segundo lugar del mismo ranking, con 248 millones.

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El sucesor espiritual del Nokia 1100 llega sin internet, con 2G y funciones pensadas para lo esencial

El 1100 no tenía cámara, conexión a internet ni mensajería instantánea. Permitía realizar llamadas, enviar mensajes, usar una alarma, una calculadora y jugar a Snake. Su carcasa antideslizante, el teclado físico y una batería que podía durar varios días explicaron buena parte de su adopción.

Con un precio inicial cercano a los 100 dólares, el modelo facilitó el acceso a la telefonía móvil en África, Asia y América Latina. La unidad número mil millones vendida por Nokia en 2005 fue un Nokia 1100 adquirido en Nigeria. El modelo dejó de fabricarse en 2010, pero sigue presente en el mercado de segunda mano y entre coleccionistas.

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El Nokia 300 Charge no reproduce el contexto en el que triunfó el 1100, pero retoma su idea central: un teléfono puede cumplir funciones concretas sin concentrar toda la actividad digital de su propietario. Con redes 2G, memoria limitada y venta inicial en Filipinas, su alcance es reducido. Aun así, refleja el interés de una parte del mercado por recuperar autonomía y limitar la conexión permanente.