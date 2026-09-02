El momento hot de Moria Casán con Joaquín Ferreira, el actor que es Luis Vadalá en su serie: “Es el nuevo chongo argentino”

La conductora recibió en su programa al intérprete, quien encarna a su exmarido en la serie sobre su vida. Lo definió como el “nuevo chongo argentino” y la diva hizo de las suyas (La mañana con Moria/ Eltrece)

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Moria Casán regresó a su programa en eltrece en medio del suceso de su serie biográfica en Netflix y este martes recibió a Joaquín Ferreira, el actor que interpreta a Luis Vadalá, su exmarido quien murió en 2023. En pleno aire de La mañana con Moria (Eltrece), la conductora lo elogió apenas lo vio entrar, lo definió como “el nuevo chongo argentino” y lo hizo participar de un intercambio con tono sensual que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa.

“Qué raro es abrazar a un exmuerto. Es el regreso de los muertos avivados”, lanzó Moria entre risas, en referencia al personaje que Ferreira encarna en la ficción. Después redobló los halagos: “Qué placer tenerte, sos muy simpático, agradable y carismático. En la serie sos una bomba”.

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“Qué placer tenerte, sos muy simpático, agradable y carismático. En la serie sos una bomba”, le dedicó Moria Casán a Joaquín Ferreira (La mañana con Moria, Eltrece)

A medida que avanzó la charla, la diva llevó la entrevista a su terreno. Primero pidió una música “medio hot” y luego invitó al actor a hacer una pasada sensual frente a cámara. Aunque el actor se mostró de buen humor, admitió que no sabía bien cómo seguirle el juego. “No sé, Moria”, respondió, mientras en el estudio lo alentaban para que se animara.

La conductora no frenó ahí. Recordó que el actor había hecho escenas de desnudo y le propuso que actuara “como si estuviera en paños menores”. En ese contexto, apareció una de las situaciones más comentadas del mano a mano, cuando ella le preguntó si podía soltarle el cinturón y después fue más directa: “¿Tenés calzoncillo?”.

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Moria definió a Joaquín Ferreira como “el nuevo chongo argentino” y lo hizo participar de un intercambio con tono sensual

Entre risas, con Naza Di Serio y Gustavo Méndez arengando desde sus lugares, mientras el intérprete se prestó al juego con buen humor. Más allá del juego con el actor, la visita también derivó en una referencia directa a Luis Vadalá, exmarido de la conductora y figura central en una de las etapas más conocidas de su vida personal. Al presentar el tema, Moria explicó que Ferreira interpreta a “un ex” con quien compartió varios años.

En ese tramo, hizo una aclaración sobre la duración de la relación y lanzó una frase filosa sobre el efecto que tuvo ese vínculo en su vida: “No compartí diez años, no llegaron a ocho”. Luego agregó: “Es una persona que afectó mi bolsillo, no afectó mi corazón, pero afectó mi bolsillo bastante”.

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Moria le preguntó si podía soltarle el cinturón y después fue más directa con el actor: “¿Tenés calzoncillo?”

La conductora también sostuvo que, a pesar de todo, a Vadalá “se lo ha tratado muy bien”, en alusión al juicio que estaría iniciando Ingrid Vadalá, su hija, por cómo fue retratado su padre en la biopic de la diva. En medio de sus comentarios, volvió sobre las polémicas y eventuales reclamos alrededor de la serie y remató con una de sus expresiones características: “Estoy envaselinada, elevada y exonerada”.

Moria Casán y Griselda Siciliani contaron que reescribieron una escena clave sobre Luis Vadalá en la serie

En medio de la repercusión por la biopic de Moria Casán en Netflix, la conductora y Griselda Siciliani revelaron que modificaron una de las escenas más polémicas sobre Luis Vadalá porque el guión original les parecía “muy light”. La secuencia reconstruye el final de la relación entre la diva y su exmarido, interpretado por Joaquín Ferreira.

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La actriz recordó cómo la diva pidió modificaciones en el guión de la serie de Netflix para una escena clave (Video: Soñé que volaba/ Olga)

Durante una entrevista en Olga, Siciliani contó que la escena ya era fuerte, pero que Moria pidió sumar frases y datos para acercarla más a lo que había vivido. “La escena ya era bastante fuerte, pero ella dijo: ‘No, no, no, esto fue más heavy’”, recordó la actriz.

También explicó que la conductora le mandó audios al director antes de grabar y celebró los cambios porque hicieron que el tono fuera “mucho más Moria”. Según dijo, la nueva versión aportó más crudeza a una secuencia atravesada por reproches, engaños, consumo de drogas y faltantes de dinero.

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Más tarde, Moria explicó por qué intervino en ese tramo del guion. “Esto está muy light para lo que fue esa escena. Hay que meter otra cosa ahí que es la verdad”, afirmó. Y agregó: “No me cuiden porque cuando hay una entrega no es con filtro. El filtro es para el teléfono. La entrega de la vida es con verdad”.