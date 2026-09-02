En Panamá detienen a un hombre por falsificar documentos y quitarle una finca a un adulto mayor

Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó seis meses de detención provisional mientras concluye la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de un hombre de 54 años, imputado por falsificación de documentos en perjuicio de un adulto mayor de 88 años.

La causa está vinculada con una operación realizada en octubre de 2017. Según la investigación de la Sección contra el Orden Económico, la Personalidad Jurídica del Estado, el Honor de la Persona Natural y la Fe Pública, el imputado habría actuado con un cómplice para transferir una propiedad mediante documentos falsos.

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El terreno tenía una extensión de 40 hectáreas y 4.050,94 metros cuadrados y estaba valorado en $200.000. La propiedad habría sido vendida por $246 tras el uso de una cédula y una firma falsas en una notaría de Chiriquí.

La investigación señala que, después de esa transacción, el inmueble fue traspasado a una sociedad anónima por medio de un fideicomiso. La Fiscalía considera que esa operación buscó consolidar el despojo patrimonial contra la víctima.

La denuncia fue presentada en 2022 por el adulto mayor afectado. Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó seis meses de detención provisional mientras concluye la investigación.

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Un hombre recibió 180 meses de prisión por un robo agravado cometido en una vivienda en Las Cumbres, Panamá Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que la medida permitirá preservar el desarrollo de las diligencias pendientes en torno a la falsificación de documentos y al posterior traspaso de la propiedad.

Mientras, un hombre recibió 180 meses de prisión por un robo agravado cometido en una vivienda de Las Cumbres, donde las víctimas fueron sometidas con armas de fuego, sufrieron lesiones y permanecieron atadas durante más de dos horas y media.

La entidad de justicia informó que la sentencia también incluye la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 60 meses, una vez que el condenado cumpla la pena principal.

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El fallo se dictó tras un juicio oral impulsado por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana.

El caso se originó el 10 de enero de 2025 en una residencia del corregimiento de Las Cumbres, Panamá Norte. Allí, varias personas abordaron a las víctimas mediante violencia, intimidación y armas de fuego.

Un juez golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asaltantes realizaron detonaciones y se apoderaron de armas de fuego, prendas de oro, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un vehículo. Después dejaron a las dos personas amarradas de manos y pies dentro de un cuarto.

La investigación permitió aprehender al ahora sentenciado pocas horas después del ataque. La captura ocurrió tras una persecución policial al vehículo robado, que terminó en una colisión.

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Dentro del automóvil, las autoridades localizaron parte de los bienes que pertenecían a las víctimas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó su teoría del caso, las pruebas y los alegatos de cierre que llevaron a la declaración de culpabilidad.

En otro proceso, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró la detención provisional de dos hombres imputados por robo agravado contra un conductor de taxi.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2026, cerca de las 4.30 de la tarde, cuando el taxista llegó al sector de Alto de la Torre para recoger a un pasajero. En ese momento, los dos imputados lo abordaron y, según la investigación, utilizaron un arma de fuego para quitarle sus pertenencias y dinero en efectivo.

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Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que, durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión de ambos sospechosos y admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público.

La Fiscalía sostuvo que la medida cautelar era necesaria ante los riesgos de afectación de pruebas, el peligro que los acusados podrían representar para la víctima y la comunidad, además de la gravedad atribuida al delito.

El tribunal aceptó el pedido de detención provisional. La causa continuará bajo investigación para esclarecer la participación de los dos hombres en el asalto denunciado por el conductor.