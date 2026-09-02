Detuvieron a uno de los miembros de la banda que asaltó, golpeó y secuestró al ex campeón de TC Walter Hernández

Así fue el allanamiento llevado a cabo por la Policía Bonaerense que culminó con la detención del sospechoso

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La Policía bonaerense detuvo este martes a uno de los miembros de la banda que asaltó el campo del productor papero y ex campeón de Turismo Carretera Walter Antonio Hernández, de 61 años. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que durante el procedimiento secuestraron una camioneta, la cual estaría vinculada a la logística del robo y que además presentaba impactos de bala.

El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto en el establecimiento “Silecia”, ubicado sobre el camino de La Polola, en las afueras de Mar del Plata. Allí, un grupo de entre seis y ocho ladrones entraron armados y encapuchados al campo de Hernández y le robaron una pistola 9 calibre 9 milímetros, un arma de fuego, joyas, dinero en efectivo, celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4, la cual fue incendiada y abandonada minutos después en calle Puan y Vignolo. Tras el asalto, se dieron a la fuga.

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La causa quedó en manos de la UFI N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y diversas tareas de campo.

La camioneta secuestrada presentaba impactos de bala

Tras las diligencias, el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías N° 5, ordenó un allanamiento en una vivienda en el barrio El Boquerón de Batán, el cual fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª y dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Pueyrredón, con colaboración del Destacamento Chapadmalal, GTO de las Comisarías 1ª y 12ª y apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

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Durante el operativo, los agentes aprehendieron a uno de los miembros de la banda, identificado como F. A. F. (33). A su vez, secuestraron una camioneta Kia K2700 que estaría vinculada con la logística del ilícito. Fuentes cercanas al caso detallaron que el vehículo presentaba impactos balísticos de munición antitumulto en el parante izquierdo provenientes del exterior. Al inspeccionar el rodado, la Policía Científica extrajo de su interior tres perdigones intactos, los cuales serán peritados. Además, incautaron el teléfono celular del sujeto.

El aprehendido, por su parte, quedó imputado y fue trasladado a la sede de la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP). En estos momentos, se encuentra a disposición de la Justicia.

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El aprehendido se encuentra a disposición de la Justicia

El fiscal Moyano y los agentes de la Policía Bonaerense trabajan para identificar y localizar a los demás miembros de la banda que permanecen prófugos.

Los agentes secuestraron el celular del sujeto

El caso

El fin de semana pasado, una banda de delincuentes asaltó al ex campeón de TC, lo obligaron a subirse a su propia camioneta lo trasladaron durante varios kilómetros y finalmente lo hicieron descender para continuar con la fuga. El vehículo fue encontrado posteriormente incendiado.

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Durante el ataque, el productor recibió un golpe de puño en el abdomen y otro en la cabeza. Pese a las agresiones, las lesiones no fueron de gravedad y, de acuerdo con la información policial, no requirió asistencia médica.

Tras el aviso del robo, personal policial se trasladó hasta la finca y brindó contención a la víctima. Los investigadores buscan determinar si la banda contaba con información sobre Hernández antes de ingresar al establecimiento.

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