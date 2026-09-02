Detuvieron al acusado por el crimen del chico de 13 años que fue apuñalado mientras jugaba a las escondidas

La víctima del crimen, Thiago Díaz

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La Policía Bonaerense detuvo este martes al acusado del crimen de Thiago Díaz, el chico de 13 años que recibió una puñalada mientras jugaba a las escondidas con amigos en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, en septiembre de 2024.

Se trata de Luis Alberto Soto, de 37 años, quien estaba prófugo desde octubre de ese año. Según fuentes policiales, había escapado a Brasil tras quedar identificado en la investigación. Y ahora, fue encontrado en una vivienda de la calle Llavallol al 1800, a unas siete cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

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El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 de San Martín y estuvo a cargo de la DDI local, en el marco de una causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de ese distrito, que dirige el fiscal Rodrigo Suárez.

El acusado del hecho, Luis Soto

El homicidio ocurrió el 13 de septiembre de 2024. Thiago jugaba a las escondidas en la vía pública junto a amigos cuando se ocultó detrás de un árbol, sobre la calle Esteban Gómez, cerca de la intersección con Paso de los Andes.

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De acuerdo con las primeras declaraciones, el chico salió de allí y le dijo a una de sus amigas que iría a su casa. Al llegar al portón, se desplomó. Sus familiares advirtieron que estaba herido, lo trasladaron al Hospital de Trauma de Pablo Nogués y luego murió a causa de la lesión.

En un primer momento, la falta de cámaras de seguridad y el relato de la menor, que aseguró no haber visto a nadie cerca de Thiago, dificultaron el avance de la causa. La investigación incluso contempló la posibilidad de un accidente.

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Con el avance de las medidas ordenadas por la fiscalía, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de José C. Paz obtuvo testimonios en cámara Gesell que, según la Policía Bonaerense, señalaron a Soto como autor del hecho.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura nacional e internacional. Además, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había difundido una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarlo y detenerlo.

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Las autoridades ofrecían una recompensa por datos para ubicar a Soto

La resolución oficial lo identificaba como imputado por homicidio simple y consignaba como último domicilio conocido la misma dirección de Llavallol al 1800 donde fue detenido este martes.

El detenido será indagado en las próximas horas.

Quién era Thiago

Familiares realizaron manifestaciones en reclamo de justicia

La víctima era el menor de cinco hermanos, asistía al primer año del secundario, le gustaba dibujar y jugar fútbol. Todas las tardes llegaba del colegio para jugar con sus amigos.

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“Jugaba a la pelota con los chicos de enfrente. Era inocente todavía. Jugaba a la bolita, se tiraba en la vereda de enfrente a jugar con los perritos de la casa. Nosotros lo queríamos anotar para que estudie dibujo. Pero no daba todavía con la edad para los cursos”, recordó la madre en una entrevista con Infobae tras el crimen.

La mujer, lamentó: “Él estuvo en un lugar equivocado. No tenía que haber estado ahí en esa hora. Nunca se separó de los amigos. En un video se lo ve a él con los chicos, que están pegados detrás de él. Se lo ve cuando mi nene cruza de una vereda a la otra y uno de los nenes está detrás suyo”.

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