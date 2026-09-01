Tecno

Desarrollan mano robótica tan delicada que es capaz de sujetar huevos sin dañarlos

El material, desarrollado por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, se estira más de seis veces su longitud original sin romperse

Mano robótica
La mano robótica sostiene un huevo crudo sin quebrar la cáscara gracias a un nuevo material elástico. (Nature Communications)
Guardar

Un equipo de investigadores desarrolló una mano robótica blanda impresa en 3D capaz de sostener un huevo crudo sin quebrarlo y, al mismo tiempo, levantar una botella de agua de un litro sin perder el agarre. El logro resuelve uno de los desafíos más persistentes de la automatización: lograr que una máquina module la fuerza de sujeción con la misma precisión que una mano humana.

El desarrollo estuvo a cargo del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), en colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl (SEOULTECH).

PUBLICIDAD

El equipo utilizó inteligencia artificial para identificar una fórmula química óptima que permite imprimir en 3D materiales tan elásticos como el caucho, sin que se obstruyan las impresoras durante el proceso.

Mano robótica
La impresión 3D por procesamiento digital de luz permitió fabricar actuadores neumáticos flexibles como dedos humanos. (Nature Communications)

La fórmula química se estira seis veces sin romperse

El material resultante puede estirarse hasta más de seis veces su longitud original sin rasgarse. Este equilibrio entre elasticidad y resistencia había sido, hasta ahora, difícil de alcanzar mediante los métodos tradicionales de ensayo y error.

PUBLICIDAD

“Esta investigación es significativa porque demuestra que la combinación de datos experimentales de los investigadores con inteligencia artificial puede identificar de manera eficiente combinaciones óptimas de materiales que antes resultaban difíciles de encontrar”, explicó el profesor Seungchul Lee.

“Esperamos que se utilice para desarrollar con mayor rapidez materiales de impresión 3D con el rendimiento necesario en diversos campos, incluidos los robots blandos, los dispositivos vestibles y los dispositivos médicos personalizados”, agregó Lee.

Mano robótica
La misma mano robótica puede levantar una botella de agua de un litro sin perder el agarre. (Nature Communications)

El obstáculo técnico que frenaba la impresión 3D flexible

La tecnología empleada, conocida como impresión 3D por procesamiento digital de luz (DLP), proyecta patrones de luz sobre un recipiente de resina líquida y cura instantáneamente cada capa hasta formar estructuras complejas.

Este método presentaba, sin embargo, un obstáculo técnico de difícil resolución: las cadenas de polímeros necesarias para dotar a un material de alta elasticidad y durabilidad vuelven la resina líquida demasiado espesa y viscosa, lo que impide que fluya de manera uniforme durante el ciclo de impresión.

Diluir la resina con solventes o aditivos de bajo peso molecular soluciona el problema de la viscosidad, pero altera la red de polímeros y deja el producto final frágil y propenso a romperse.

Mano robótica
El nuevo material evita la fragilidad que suele afectar a los polímeros elásticos impresos en 3D. (Nature Coomunications)

En lugar de recurrir a años de ajustes manuales, el equipo entrenó un modelo de aprendizaje automático con un conjunto de datos de formulaciones químicas, que incluía casos fallidos de alta viscosidad difíciles de imprimir. El modelo mapeó cómo pequeños ajustes químicos afectaban la velocidad de flujo y el tiempo de curado bajo luz.

De este análisis surgió una fórmula equilibrada que fluye con facilidad durante la impresión y, al mismo tiempo, cura en una resina altamente duradera y extensible.

Para validar el hallazgo, el equipo imprimió actuadores neumáticos blandos, estructuras huecas que se flexionan al llenarse de aire. Al presurizarse, el material se expandió como un globo y adoptó la curvatura natural de un dedo humano.

Mano robótica escaneando un gráfico de economía con precisión utilizando IA para predecir tendencias del mercado de divisas. La tecnología del mañana en acción. (Imagen ilustrativa Infobae)
El avance podría aplicarse a implantes médicos personalizados y sensores vestibles para articulaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La combinación de estos actuadores en una mano robótica blanda produjo resultados destacados: el dispositivo adaptó su agarre para sostener mouses de computadora, cartones de huevos, botellas de vidrio resbaladizas y huevos frágiles, un nivel de control táctil adaptable que la robótica rígida convencional no logra replicar.

Aplicaciones más allá de la robótica

Más allá de las pinzas robóticas flexibles, este enfoque basado en inteligencia artificial promete acelerar la producción en múltiples campos biomédicos e industriales.

Al eliminar años de pruebas manuales y predecir con rapidez formulaciones óptimas para necesidades de fabricación específicas, el método podría facilitar la creación de implantes médicos anatómicos personalizados, sensores vestibles resistentes al desgaste para articulaciones humanas y herramientas robóticas diseñadas para operar de forma segura junto a personas.

Temas Relacionados

RobotsRobóticaCorea del SurMano robóticaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Anthropic destruyó millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

Máquinas hidráulicas cortaban los lomos de los libros antes de escanearlos, y el papel sobrante terminaba reciclado en cajas y papel higiénico

Por qué Anthropic destruyó millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

Europa lanza Office EU para ofrecer una alternativa propia a Microsoft 365

El núcleo de la plataforma es completamente de código abierto y opera exclusivamente sobre infraestructura europea

Europa lanza Office EU para ofrecer una alternativa propia a Microsoft 365

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

El acceso incluye a suscriptores de Google AI Pro, Google AI Ultra y cuentas empresariales de Google Workspace

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

ChatGPT entra en escena judicial: sus conversaciones se usan como pruebas ante tribunales en Estados Unidos

Al menos 12 casos públicos registrados en los últimos dos años han involucrado conversaciones con herramientas como ChatGPT, según un informe

ChatGPT entra en escena judicial: sus conversaciones se usan como pruebas ante tribunales en Estados Unidos

10 usos para un smartphone viejo: desde cámara de seguridad hasta control remoto para TV

Con solo conexión a Wi-Fi, un teléfono inteligente en desuso puede sumar funciones prácticas en la casa

10 usos para un smartphone viejo: desde cámara de seguridad hasta control remoto para TV

DEPORTES

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

El detrás de escena de la turbulenta salida de Gorosito de San Lorenzo: los roces internos y lo candidatos a sucederlo

TELESHOW

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Carla Peterson cuestionó la mirada social que convirtió a Barreda en una figura popular: “Él era culpable”

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

El Salvador coordinó apoyo para un bebé internado con cuidados intensivos en Guatemala

República Dominicana: El presidente Luis Abinader pide ética y transparencia a 147 servidores públicos graduados

El Salvador pide impulsar la integración centroamericana desde la seguridad

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27