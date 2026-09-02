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Revelaron por qué se cayó a último momento el pase de Tagliafico al Atlético de Madrid

El defensor de la selección argentina tenía todo acordado con el club español, pero sobre la hora surgió una complicación. Los detalles

Fabrizio Romano explica por qué no se concretó el pase de Nico Tagliafico al Atlético Madrid
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El Atlético de Madrid no pudo concretar la incorporación de Nicolás Tagliafico en el cierre del mercado de pases europeo y el defensor argentino continuará en el Olympique Lyon, club con el que tiene contrato hasta 2027.

La falta de margen salarial y las restricciones del fair play financiero impidieron su inscripción en La Liga, pese a que el jugador ya había dado el visto bueno para sumarse al plantel de Diego Simeone, según informó el gurú de las transferencias internacionales, Fabrizio Romano.

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La operación tomó velocidad durante las últimas horas del martes, cuando el club rojiblanco identificó al lateral zurdo como una opción de experiencia para complementar a Alejandro Grimaldo. Tagliafico, de 34 años, mostró disposición inmediata para viajar a Madrid en cuanto conoció el interés del Atlético. La negociación avanzó a lo largo del día hasta quedar condicionada, en última instancia, a la situación económica de la entidad española.

Antes de que se conociera el problema salarial en Madrid, la operación encontró otro contratiempo: el Lyon, dueño del pase de Tagliafico, no logró registrar a tiempo al futbolista que iba a ocupar su lugar, Youssouf Fofana, procedente del Milan. El mercado de fichajes en Francia cierra cuatro horas antes que el español, lo que generó una ventana de incertidumbre adicional para destrabar la salida del defensor.

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Ese inconveniente era considerado superable por las partes. El obstáculo determinante terminó siendo la imposibilidad del Atlético de liberar masa salarial suficiente para inscribir al jugador en La Liga. El club trabajó durante la jornada en la evaluación de salidas que incluían a José María Giménez, Thomas Lemar, Carlos Martín y Obed Vargas, movimientos clave para habilitar el fichaje dentro del tope económico impuesto por la competición española. Ninguna de esas gestiones se concretó a tiempo.

Nicolás Tagliafico
Nicolás Tagliafico no pudo ser transferido al Atlético Madrid y seguirá en el Olympique de Lyon (Photo by Leandro Amorim/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Durante buena parte de la jornada, la Juventus apareció como el destino con mayor probabilidad de concretarse para el lateral argentino. El club italiano también mantuvo conversaciones por Tagliafico, aunque su operación dependía de liberar antes un cupo en el plantel. Con el correr de las horas, el interés del Atlético ganó terreno y el jugador priorizó la propuesta rojiblanca sobre la italiana.

La oferta del Atlético representaba una operación de bajo costo, dado que la continuidad de Tagliafico no demandaba una inversión relevante en concepto de transferencia. Esa condición había motivado el interés de Simeone, que buscaba una alternativa de experiencia internacional para reforzar el sector izquierdo de la defensa sin comprometer el presupuesto del club.

La caída de la negociación deja al entrenador argentino sin el refuerzo que había pedido para esa posición. El Atlético recurrirá a la polivalencia de futbolistas como David Hancko para cubrir el lateral izquierdo cuando Grimaldo no esté disponible, ante la ausencia de una incorporación específica en ese puesto durante el mercado que acaba de cerrarse.

Tagliafico continuará en el Olympique Lyon para disputar la última temporada de su contrato con el club francés. El defensor, habitual convocado de la selección argentina, había despertado interés por su experiencia en competiciones europeas y por la cercanía del vencimiento de su vínculo, un factor que también había abierto la puerta a una salida anticipada desde Francia. Tras el cierre del libro de pases, tanto el Atlético Madrid como la Juventus deberán esperar a una próxima ventana de mercado para intentar de nuevo su incorporación.

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