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Comparan las redes sociales con el tabaco: acoso, adicción y efectos en la salud de los niños

En 1998 las tabacaleras de Estados Unidos tuvieron que hacer pagos millonarios, como lo está viviendo Meta actualmente

Medidas de Meta contra adicción a redes sociales
La comparación entre Meta y la industria del tabaco surgió por la presión judicial y social sobre las redes sociales y por el debate sobre cómo proteger a los usuarios. (Reuters)
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Los recientes litigios y acuerdos judiciales que enfrenta Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, han traido a la memoría un momento que vivó la industria tabacalera hace años atras.

Esta comparación, detallada por medios como The Seattle Times y The New York Times, nace de la presión judicial y social sobre las plataformas digitales y cómo eso podría generar cambios en las redes sociales para proteger a los usuarios.

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A simple vista, los paralelismos parecen evidentes. Sin embargo, la mitología detrás del “momento Big Tobacco” y las particularidades del ecosistema digital actual revelan diferencias profundas y complejidades legales inéditas.

Por qué se compara a las redes sociales con el tabaco

La analogía entre redes sociales y la industria del tabaco no surge por casualidad. En 1998, las cuatro grandes tabacaleras de Estados Unidos firmaron el Acuerdo Maestro de Conciliación (Master Settlement Agreement) con los fiscales generales de 52 estados. Aceptaron pagar más de $200 mil millones (más de $400 mil millones en valores actuales) y someterse a estrictas limitaciones publicitarias, especialmente orientadas a proteger a menores.

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El acuerdo de 1998 con las tabacaleras de Estados Unidos impuso pagos millonarios y restricciones publicitarias para proteger a los menores. (DARIA KULKOVA/ ISOCK)
El acuerdo de 1998 con las tabacaleras de Estados Unidos impuso pagos millonarios y restricciones publicitarias para proteger a los menores. (DARIA KULKOVA/ ISOCK)

Esta resolución fue celebrada como una victoria histórica de la sociedad civil contra uno de los sectores más poderosos del mundo. Desde entonces, fumar pasó de ser un hábito común entre adolescentes a convertirse en una práctica socialmente rechazada y regulada en espacios públicos.

Cuáles son los argumentos a favor de la comparación: adicción, negación y menores

En primer lugar, tanto el tabaco como las redes sociales han sido señalados por diseñar productos con el objetivo de generar adicción.

Demandas recientes contra Meta sostienen que sus plataformas fueron creadas “para que los niños sigan regresando”, usando herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática y algoritmos de recomendación que refuerzan el uso compulsivo.

El segundo punto de contacto es la estrategia de negación corporativa. Las tabacaleras negaron durante décadas los daños del cigarrillo pese a conocerlos internamente. De forma similar, documentos citados en juicios recientes muestran que directivos de Meta reconocían los efectos negativos de sus productos en menores, incluso cuando públicamente los presentaban como seguros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las demandas contra Meta sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñadas con scroll infinito, reproducción automática y algoritmos para generar adicción en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer elemento es la captación temprana de usuarios. Así como el tabaco apuntaba a adolescentes para formar clientes de por vida, las redes sociales han sido acusadas de buscar enganchar a los más jóvenes, consolidando una base de usuarios desde la infancia.

La comparación, sin embargo, tiene límites claros. El daño causado por el tabaco es físico, directo y clínicamente irrefutable: cáncer, enfermedades cardíacas, enfisema.

Las redes sociales, en cambio, están asociadas a daños psicológicos y emocionales: ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios.

Cómo son los casos judiciales que han enfrentado las redes sociales

En agosto de 2026, Meta enfrentó un juicio federal en California impulsado por 47 estados, que la acusaban de diseñar productos adictivos y dañinos para menores. El potencial de sanción ascendía a $1,4 billones, una cifra equiparable al valor total de la empresa. Finalmente, Meta aceptó un acuerdo: pagará hasta $17,1 mil millones en una década y deberá implementar cambios para reducir la compulsividad de sus plataformas entre menores de 18 años.

La comparación con el tabaco también se apoya en la acusación de que las redes sociales buscan captar usuarios desde la infancia para retenerlos a largo plazo. (REUTERS/Hollie Adams/Ilustración)
La comparación con el tabaco también se apoya en la acusación de que las redes sociales buscan captar usuarios desde la infancia para retenerlos a largo plazo. (REUTERS/Hollie Adams/Ilustración)

Las nuevas reglas imponen límites de tiempo de uso por defecto, bloqueos nocturnos y durante el horario escolar, y la prohibición de ciertos filtros de imagen y la visualización de recuentos de “me gusta” para adolescentes. Sin embargo, estas restricciones pueden ser modificadas por los padres, lo que genera críticas sobre su real efectividad.

La reacción de los grupos de defensa de consumidores fue de decepción. “Esta sanción es minúscula considerando el poder y la riqueza de Meta”, expresó Public Citizen, entidad que defiende los derechos del consumidor.

El monto equivale apenas a poco más del 1% del valor de mercado de la compañía. De hecho, tras el anuncio, las acciones de Meta subieron, señal de que los inversores no prevén grandes impactos a largo plazo.

¿Las redes sociales están viviendo un momento similar al de la industria del tabaco?

Las redes sociales atraviesan un proceso similar al de la industria del tabaco en cuanto a presión regulatoria y reconocimiento de sus posibles daños.

El acuerdo judicial con Meta fijó límites de uso, bloqueos nocturnos y escolares y restricciones sobre filtros y “me gusta”, aunque grupos de consumidores cuestionaron su efectividad.(REUTERS/Gonzalo Fuentes///File Photo)
El acuerdo judicial con Meta fijó límites de uso, bloqueos nocturnos y escolares y restricciones sobre filtros y “me gusta”, aunque grupos de consumidores cuestionaron su efectividad.(REUTERS/Gonzalo Fuentes///File Photo)

Sin embargo, existen diferencias clave: aunque el acuerdo con Meta representa un precedente legal y podría marcar el rumbo para otras plataformas, persisten obstáculos legales que impiden regulaciones tan drásticas como las del tabaco.

Así, más que un quiebre inmediato, se observa una evolución gradual donde la responsabilidad empresarial y la salud pública pasan al centro del debate global sobre el futuro de estas plataformas.

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