Office EU reúne en un solo ecosistema varias aplicaciones diseñadas para cubrir las funciones más utilizadas en el ámbito profesional y personal. (Composición Infobae: office.eu / difusión)

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Europa lanza Office EU para ofrecer una alternativa propia a Microsoft 365. Esta nueva suite ofimática en la nube busca reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos al proponer una plataforma de productividad que reúne herramientas para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, almacenamiento, correo electrónico, calendario y videollamadas.

Office EU aspira a posicionarse como una opción viable para empresas, organizaciones y usuarios que buscan mantener sus datos bajo jurisdicción europea y garantizar la privacidad conforme a las normativas de la Unión Europea.

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Office EU: una suite ofimática europea con enfoque en privacidad y soberanía digital

La introducción de Office EU representa un paso más en la estrategia europea para reforzar su autonomía tecnológica frente a gigantes estadounidenses como Microsoft. La plataforma surge como respuesta a la creciente necesidad de asegurar que los datos generados por ciudadanos y empresas europeas permanezcan dentro de las fronteras comunitarias y bajo las leyes locales.

EU Docs está destinado a la creación y edición de documentos de texto. (office.eu)

Office EU reúne en un solo ecosistema varias aplicaciones diseñadas para cubrir las funciones más utilizadas en el ámbito profesional y personal. Entre ellas se encuentran EU Docs, destinada a la creación y edición de documentos de texto; EU Spreadsheet, orientada a las hojas de cálculo; y EU Presentation, enfocada en la elaboración de presentaciones.

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Todas estas herramientas han sido desarrolladas para ser plenamente compatibles con los formatos DOCX, XLSX y otros estándares ampliamente empleados, lo que facilita la transición desde plataformas preexistentes.

Además, Office EU incorpora servicios adicionales como almacenamiento en la nube a través de EU Drive, gestión de calendarios y eventos con EU Calendar, correo electrónico mediante EU Email y videollamadas con EU Talk. Este enfoque basado en la nube responde a las demandas actuales de movilidad y trabajo colaborativo, acercando la propuesta europea a las funcionalidades ofrecidas por Microsoft 365 y Google Workspace.

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EU Spreadsheet está orientada a las hojas de cálculo. (office.eu)

Una de las características que distingue a Office EU es su compromiso con la privacidad y la soberanía digital. El núcleo de la plataforma es completamente de código abierto y opera exclusivamente sobre infraestructura europea, sin transferir datos fuera de la Unión Europea.

El servicio ha sido diseñado específicamente para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que aporta garantías adicionales a quienes priorizan la protección de la información digital.

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Características de Office EU frente a otras alternativas ofimáticas

Office EU busca diferenciarse de opciones tradicionales como LibreOffice no solo por su enfoque en la nube, sino también por la integración de herramientas colaborativas y de comunicación propias de los entornos modernos de trabajo.

EU Presentation está enfocada en la elaboración de presentaciones. (office.eu)

EU Drive permite compartir y editar archivos en tiempo real, mientras que EU Talk facilita la realización de videollamadas con funciones avanzadas como la grabación y la colaboración simultánea sobre documentos o presentaciones.

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La compatibilidad con los formatos de Microsoft y la posibilidad de importar datos y contenidos desde cuentas de Microsoft o Google representan una ventaja para facilitar el proceso de migración. Los usuarios pueden transferir documentos, correos electrónicos y calendarios, lo que minimiza las fricciones al adoptar la nueva plataforma.

A diferencia de suites de escritorio convencionales, Office EU se apoya en tecnologías europeas de código abierto, como Nextcloud y Collabora Online, lo que refuerza la transparencia y la adaptabilidad del sistema. La gestión del proyecto está a cargo de EUfforic Europe B.V., una empresa con sede en La Haya, Países Bajos, que supervisa el desarrollo y la implementación de nuevas funcionalidades.

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EU Talk facilita la realización de videollamadas con funciones avanzadas. (office.eu)

Cómo participar en el acceso anticipado de Office EU

Aunque Office EU ya ha sido presentada oficialmente, el acceso a la plataforma todavía es limitado. Por el momento, quienes deseen probar el servicio deben solicitar una invitación a través de la página oficial y sumarse a un programa de acceso anticipado.

Más de mil personas ya se encuentran en la lista de espera, lo que refleja el interés que ha despertado la iniciativa entre empresas y usuarios preocupados por la localización y el control de sus datos.

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Todavía no se han publicado todos los detalles sobre los planes de precios, aunque se espera que se den a conocer conforme avance el despliegue del servicio. La información disponible en la web oficial permite anticipar que la plataforma continuará evolucionando en los próximos meses, a medida que reciba retroalimentación de los primeros usuarios.